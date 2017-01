Was sollte uns heilig bleiben?

Keine Tabus, immer sagen, was man denkt und einen ärgert. Kann das gut gehen? © thinkstock

Wir lebten in einer tabulosen Gesellschaft, heißt es oft. Von "letzten Tabus" ist die Rede, die es, je nach Standpunkt, zu brechen oder wahren gilt. Die polynesische Wurzel des Wortes "Tabu" weist auf Geheiligtes. Und hat sich jedenfalls der Westen auch von religiösen Ursprüngen entfernt, so werden doch für wesentlich erachtete Gebote sowie der Umgang damit weiterhin mit dem Wortfeld des Tabus beschrieben. Naheliegend auch, wenn Andersdenkende als Tabubrecher auftreten, ihr Tun als befreiend empfinden und der "Wahrheit" dienlich.

Der Tabubruch als Aufklärung, immer schwingt das Bild einer Unterdrückung mit. Der Mythos des Prometheus, der den Menschen entgegen der Weisung des Zeus das Feuer bringt, lässt sich damit ebenso in Verbindung bringen wie der historische Galileo Galilei, den die Kirche zwang, das kopernikanische Weltbild als Irrtum zu bezeichnen.

Angeblich Falschmeldungen

Ein entsprechender Gestus ist auch heutigen Populisten eigen: Unbeugsam, der "Wahrheit" verpflichtet geben sie sich. US-Präsident Donald Trump beginnt seine Amtszeit, wie es sein Wahlkampf befürchten ließ: Dem amerikanischen Arbeiter soll seine Politik dienen, und weiter bezichtigt er kritische Medien, Falschmeldungen, "fakenews", zu verbreiten. Hierzulande lieferte der AfD-Politiker Björn Höcke ein Beispiel, als er in Dresden eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" forderte.

Die Deutschen seien "das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande ins Herz der Hauptstadt gepflanzt hat", so der thüringische Landtagsabgeordnete mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal. Es gelte "zu allererst mit den großartigen Leistungen der Altvorderen" bekannt zu machen. Welche angebliche Befreiung hier aufscheint, ist klar: Viele meinen ja, es sei hierzulande quasi verboten, Nationalstolz zu zeigen; im Übrigen habe man lange genug das Büßerhemd getragen.

Höcke warnte noch, "unser liebes Volk" sei durch Masseneinwanderung bedroht, ebenso der soziale Friede. Die Aufmerksamkeit war so gewiss wie empörte Reaktionen, die von "Nazi-Diktion" sprachen und Höcke wegen Volksverhetzung anzeigen wollten. Nicht nur die Deutsche Presse-Agentur empfand seine Ausführungen, von denen sich auch AfD-Repräsentanten distanzierten, als "gut kalkulierte Tabubrüche". Und der Kritisierte? Der kann sich erst recht als unbeugsam geben. Zunächst wehrte er sich aber gegen "bösartige und bewusst verleumdende Interpretationen". Der vor allem regional relevante Fall des Mannheimer Stadtrats Julien Ferrat weist ein ähnliches Schema auf: In Internetvideos bediente er sich drastischer Darstellungen, um vor Abtreibungen zu warnen und zuvor ein "Mannheimer Ghetto" zu kennzeichnen. Die Absicht auch hier: Aufmerksamkeit erregen, vermeintlich unterdrückte Standpunkte profilieren. Unangemessen wirkt auch diese Aktivität; die Empfehlung, aus einer Mücke keinen Elefanten zu machen, scheint indes hier angebrachter als im Falle Höckes.

Dort zeichnete sich schnell eine weitere Strategie ab: erst mal zurückrudern. Er habe den Holocaust ja als Schande für unser Volk bezeichnet und gemeint, man habe der Schuld und Schande in Berlin ein Denkmal gesetzt, sagte Höcke - er habe nicht das Denkmal eine Schande genannt. Damit ist ein allgemeinerer Kontext gegeben; man darf sich an Martin Walsers Friedenspreisrede erinnern, in der er den Entwurf des Mahnmals als "Monumentalisierung der Schande" bezeichnete. Schon erscheint der Tabubruch geringer - und das Verständnis für Höcke kann wachsen. Derweil fordert die AfD im Stuttgarter Landtag, den Zuschuss zur Gedenkstätte für Opfer des NS-Regimes im französischen Gurs zu streichen.

Wo bleibt der Konsens?

Wie die "FAZ" berichtet, regt ein Strategiepapier der Partei an, kritischen Medienberichten mit einem eigenen Fernsehstudio, Radiosender oder einer Zeitung zu begegnen. Es müsste einen nicht wundern, wenn auch Trump oder andere Populisten entsprechend planten. Vielleicht würde dann noch öfter ein Tabubruch inszeniert. Es wäre damit aber nichts über den tatsächlichen Sinn gesellschaftlicher und politischer Gebote und über den demokratischen Konsens ausgesagt, der sachlich-kritische Medienberichte über politische Akteure vorsieht.

Fortgesetzte Polarisierung dient nicht dem sozialen Frieden; den sieht Höcke durch andere in Gefahr. Der AfD wie weiteren Populisten scheint es gar nicht um ihn zu gehen. Laut "FAZ" steht in dem Strategiepapier: "Die AfD lebt gut von ihrem Ruf als Tabubrecherin." Das tut sie freilich auf Kosten einer Gesellschaft, in der vernünftige Argumente zeigen sollten, was einen wirklichen Gewinn an Freiheit bedeutet - und welche Freiheit wirklich bedeutsam ist.

Kein Tabu sollte es übrigens darstellen zu benennen und vertreten, worum es wohl den meisten in Politik und Gesellschaft wirklich geht - um Verteilung, Gerechtigkeit, um Wahrgenommen-Werden und ein (eigenes) Stück vom Kuchen.