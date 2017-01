Wozu soll Kultur denn gut sein?

Es gibt beileibe Wichtigeres als die Kultur. Die Welt ist aus den Fugen, Krieg, Hunger und Armut breiten sich so weit aus, dass viele Menschen oft nur noch in der Flucht einen Ausweg sehen. Deren Ziel, die Wohlstandsländer, wiederum fürchten den Import von Terror, sind besorgt um Sicherheit, Besitzstand und Stabilität. Zu den Bedrohungen von außen gesellen sich die von innen. Die Marktwirtschaft ist längst nicht mehr sozial. Mit der Zahl der Unzufriedenen wächst die Zahl der Rechtspopulisten, diese wiederum sind gefährlich für die Demokratie und nähren potenzielle Diktatoren. Der totgeglaubte Kalte Krieg meldet steigende Temperaturen, Terroristen verüben Anschläge, Hacker verschaffen sich mit Cyberattacken politische Einflussnahme.

Fast scheint es unanständig, in einer solchen Gemengelage ernsthaft über Kultur, deren öffentliche Subvention, über Museumsneubauten, Opernhaussanierungen oder andere schon obszön anmutende Lustbarkeiten für die oberen Zehntausend nachzudenken. Doch es geht um mehr. Sind wir erst einmal bereit, die Kultur den vermeintlichen Sachzwängen zu opfern, fördern wir genau das, was wir bekämpfen wollen und worunter wir leiden. Wir setzen Bildung und Zivilisation aufs Spiel und schwächen damit das Immunsystem gegen Krieg und Terror.

Geistige Nahrung

Paradoxerweise sind gerade schlechte Zeiten gute Zeiten für Kultur-Wegsparer oder -Vernichter. Man meint, weil es so oft brenne, könne man sich die Feuerwehr nicht mehr leisten. Es mag vermessen sein, zu glauben, Kultur könne die Welt verändern oder gar verbessern. Aber sie kann Menschen verändern. Sie kann die Nahrung liefern, die eine Zivilisation braucht und nur die Zivilisation kann den Niedergang in Barbarei verhindern. Kultur kann soziales Verhalten fördern und Egoismen bekämpfen.

Ein allgemeingebildeter musischer oder in der Dialektik des Denkens geschulter Mensch wird andere Entscheidungen treffen als ein eindimensionaler interessengeleiteter oder ideologisch einäugiger Aparatschick gleich welcher Couleur. Wo lassen sich die Fähigkeiten zum Diskurs besser trainieren als in der Literatur? Der Zusammenhang von Ethik und Ästhetik ist nirgends spürbarer zu erleben als in der Befassung mit Kunst. Selbst Städtebau und Architektur verkommen ohne die Impulse aus dem Reich der schönen Künste zu menschenfeindlichem Funktionalismus.

Aber nicht nur die sogenannte Hochkultur wird dazu ihren Beitrag leisten, auch die nicht zu vernachlässigende Subkultur muss gleichermaßen beteiligt werden. Der stabilisierende Einfluss von Erziehung und Bildung auf Kinder und Jugendliche, aber auch auf die Integration sozialer und ethnischer Problemgruppen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gerade so erhält die vermeintlich zweckfreie Kultur einen praktischen Sinn.

Der frühere Bundespräsident Theodor Heuss hat einmal gesagt: "Politik kann nie Kultur, Kultur aber Politik beeinflussen". Doch wie kann Kultur Einfluss nehmen, wenn sie von der Politik kaputtgespart, verachtet wird? Vielleicht ist es ja gerade dieser Einfluss von Kultur, den vor allem jene Politiker fürchten, denen die Macht wichtiger ist als die politische Gestaltung im Sinne der Allgemeinheit. Die verschiedenen Darreichungsformen von Kulturferne oder gar Kulturfeindlichkeit können sich bei politischen Amtsinhabern von einfachem Desinteresse, über emotionale Abneigung bis hin zu Gängelung und Verbot erstrecken.

Bei jedem Übergang einer demokratischen Gesellschaft in die Diktatur gehört die Disziplinierung des freien Kulturlebens zu den ersten Taten eines neuen Regimes. Schon im Vorfeld werden Populisten aller Art aus naheliegendem Interesse Menschen mit guter Bildung, mit ihrer Fähigkeit zu kritischem analytischen Denken oder mit ihren kulturellen Ansprüchen verhöhnen oder gar bekämpfen. Deshalb ist der Umgang der Politik mit der Kultur auch immer ein Prüfstein für die Qualität und Legitimität einer Regierung.

Inflationäre Begrifflichkeit

Dabei lohnt der genaue Blick auf das, was da als Kultur verkauft wird. Oft ist von der Respektierung anderer Kulturen die Rede, wenn man nicht sehen will, dass Menschen in der Dritten Welt um eine gerechte Teilhabe an Zivilisation und Bildung gebracht werden. Die Unterdrückung von Frauen, die Misshandlung und Versklavung von Kindern oder die Ermordung Andersdenkender sind keine kulturellen Eigenarten, sondern Barbarei. Auch bei der inflationären Erweiterung des Kulturbegriffs ist Vorsicht geboten. Meistens wird der Kulturbegriff damit nicht erweitert, sondern ausgehöhlt, beschädigt oder vernichtet. Wo alles Kultur ist, ist am Ende nichts mehr Kultur, sondern pulverisiert in Beliebigkeit und Banalität. Vielleicht lohnt es ja doch, gerade in schwierigen Zeiten, die Kultur der Kultur wieder etwas mehr zu pflegen.