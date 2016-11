Zirkus als Ort von Humanität und Heiterkeit  

Einen herzlicheren Abschied hätte sich der weltberühmte russische Clown Oleg Popow kaum wünschen können. Herzerweichend wie eh und je fängt der 86-jährige bei einem Gastspiel in seiner russischen Heimat die Sonnenstrahlen in einem Korb ein - eine seiner beliebtesten Nummern. Das war am Sonntag in Rostow am Don. Am Mittwochabend stirbt Popow (wie bereits gemeldet) an Herzversagen. Er sei friedlich in einem Sessel eingeschlummert, heißt es. Beklatscht und gefeiert tritt einer der größten Clowns von der Bühne ab. "Russlands Charlie Chaplin" wurde er genannt.

Die schwarz-weiß karierte Ballonmütze, die strohblonde Perücke und die knallrote Pappnase waren sein Markenzeichen. Akrobatik gehörte ebenso zu seinem Repertoire wie Albernheit und Parodie. Mit geradezu poetischen Sketchen und einem feinen Blick fürs Menschliche zog er Generationen in seinen Bann.

Das Gute im Menschen gezeigt

Popov war das strahlende Gegenbild zu all jenen perversen "Horror-Clowns", die derzeit für negative Schlagzeilen sorgen. "Ein Clown sollte in erster Linie ein guter Mensch sein - sympathisch und optimistisch", sagte Popow einst.

Sein Leben begann nicht als das eines Spaßmachers. Geboren 1930 in Wyrubowo bei Moskau, verliert er früh seinen Vater, der 1941 wegen angeblicher "Missachtung" von Sowjetdiktator Josef Stalin verhaftet wird und im Gefängnis stirbt. Nach dem Krieg beginnt Popow eine Schlosserlehre. Als er mit einem Auftritt bei einer Sportveranstaltung auf sich aufmerksam macht, bekommt er überraschend einen Platz in einer renommierten Artisten-Schule.

In der Sowjetunion nimmt Popow eine zweideutige Position ein. Einerseits wird er als Volkskünstler gefeiert und mit Preisen geehrt, andererseits parodiert er bei Auftritten auch das Politbüro. Mitglied der Kommunistischen Partei wird er nie. Nach dem Ende der UdSSR 1991 bricht er mit seiner Heimat. 1992 heiratet er eine mehr als 30 Jahre jüngere Deutsche, lässt sich in Deutschland nieder. Gleichwohl geht er mit dem russischen Staatszirkus auf Tour. Aber erst 2015 kommt er für einen Gastauftritt wieder nach Russland. Dort waren nun auch noch mehrere Shows geplant.

Mit dem russischen Staatszirkus gastierte Popov mehrfach in der Metropolregion. 2008 etwa trat er in Mannheim wie auch in Heidelberg auf. Im März begegnete er damals Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, im November traf er in Mannheim Altbürgermeister Manfred David und Bloomaulordensträger Horst Engelhardt. 2011 war Popov zum letzten Mal in Mannheim. Wie gestern bekannt wurde, soll Popov in Deutschland beerdigt werden. Seit 1991 lebte er in Egolffstein (Franken). Ein Paar seiner Clowns-Schuhe hatte er 2006 dem Deutschen Schuhmuseum im pfälzischen Hauenstein geschenkt.