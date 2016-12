Zurück zu den Wurzeln

Alle Bilder anzeigen Huldigen ihren Jugendidolen (von links): Gitarrist Ron Wood, Drummer Charlie Watts, Frontmann Mick Jagger und Rhythmus-Großmeister Keith Richards. © dpa

1960 wird am Bahnhof von Dartford in der Grafschaft Kent Rockgeschichte geschrieben: Die einstigen Klassenkameraden Keith Richards und Mick Jagger treffen sich dort zufällig. Und erkennen ihre Geistesverwandtschaft, weil Letzterer damals rare Platten von Muddy Waters und Chuck Berry im Gepäck hat. Das ist die Geburtsstunde des Songwriter-Duos Glimmer Twins, der größten Band der Welt namens The Rolling Stones und der langlebigsten Hassliebesgeschichte im Rock 'n' Roll.

Beste Platte seit "Tattoo You"

Gestern ist ihr 23. gemeinsames Studioalbum "Blue And Lonseome" erschienen. Es schlägt gekonnt die Brücke zurück in die Anfangsjahre der Band, als "England's Newest Hit Makers" eigentlich nur eine bessere Coverband sein wollen - wie so viele andere auch. Sie spielt Lieder ihrer Idole aus der Chicago-Blues-Szene, dem rauen Soul-Vorreiter Rhythm 'n' Blues und dem frühen Rock 'n' Roll nach. Das Debütalbum der Stones enthält 1964 gerade mal ein selbst geschriebenes Stück, der Rest sind Verbeugungen vor Muddy Waters, Chuck Berry, Willie Dixon, Jimmy Reed und Co. Neues Material sucht man auf "Blue And Lonesome" vergebens - trotzdem ist es mit Abstand die beste Platte von Jagger, Richards und Co. seit "Tattoo You" (1981).

Die Originale der zwölf neuen Stones-Songs Das neue Studioalbum "Blue And Lonseome" vereint zwölf Coverversionen von alten Blues-Nummern, mit denen Jugendidole der Rolling Stones Erfolge feierten: "Just Your Fool": Von Bandleader Buddy Johnson für den Gesang seiner Schwester geschrieben, 1962 ein Hit für Little Walter. "Commit A Crime" (Howlin' Wolf) "Blue And Lonesome" (Memphis Slim) "All Of Your Love" (Magic Sam) "I Gotta Go" (Little Walter) "Everybody Knows About My Good Thing" (Miles Grayson/Lermon Horton, bekannt von Little Johnny Taylor) Ride 'Em On Down" (Eddie Taylor) "Hate to See You Go" (Little Walter) "Hoo Doo Blues" (Otis Hicks/ Jerry West) "Little Rain" (Ewart G. Abner Jr./ Jimmy Reed) "Just Like I Treat You" (Willie Dixon) "I Can't Quit You Baby": Von Dixon für Otis Rush geschrieben, später bekannt durch Led Zeppelin. jpk

Denn die zwölf, der Legende nach in nur drei Tagen in London eingespielten neuen Aufnahmen gehen unerwartet konsequent zurück zu den Blues-Wurzeln der Band. Drei Nummern kennt man in erster Linie vom zu Unrecht halbvergessenen Harmonika-Superstar Little Walter, der in Muddy Waters' Band groß wurde. Zwei stammen von Willie Dixon, dem Haupt-Songwriter des legendären Chess-Records-Studios in Chicago, eines von Howlin' Wolf, einem weiteren Riesen aus diesem exzellenten Blues-Stall.

Allein, dass es die Stones auf so breiter Front mit dem stilprägenden Sound der legendären Talentschmiede der Chess-Brüder aufnehmen, ist mutig. Auch mit der Songauswahl gehen sie - dankenswerterweise! - nicht auf Nummer sicher: Von den allseits bekannten Blues-Standards findet sich eigentlich nur Dixons tausendfach neu interpretiertes "I Can't Quit You Baby". Der Rest sind durch die Bank grandiose Lieder, aber zum Großteil eher die Nummer zwei, drei oder vier in der jeweiligen Hitliste von Stones-Idolen wie Memphis Slim, Magic Sam, Little Walter oder Eddie Taylor.

Dass die Stones-Versionen genau das richtige Maß an Frische, Durchschlagskraft, erdiger Rotzigkeit und Virtuosität auf den Punkt bringen, übertrifft alle Erwartungen. Vor allem Jagger eignet sich die Songs nicht nur mit seinem markanten Gesang an, der fast jeden Vokal eindrucksvoll wie Kaugummi zieht. Da das Booklet keinen anderen Harp-Spieler aufführt, staunt man aber vor allem darüber, mit welcher Klasse und Intensität der 73-Jährige die Klang-Facetten der Harmonika entfaltet. Band-Benjamin und Ex-Miles-Davis-Bassist Darryl Jones bringt an der Seite von Schlagzeug-Uhrwerk Charlie Watts nach 23 Jahren bei den Stones erstmals auch auf Platte seine enorme Qualität zu Gehör - in Form von dezenten, extrem songdienlichen Grooves. Spektakulär ist auch die Leistung der beiden Zuarbeiter an Hammond-Orgel und Piano: Der altgediente Chuck Leavell und Matt Clifford ziehen alle Register von schnell und fiebrig bis kaum hörbar minimalistisch.

Lead-Gitarrist Ron Wood hat ähnlich wie "The Human Riff" Keith Richards auf der Bühne zuletzt nicht nur Sternstunden erlebt. Hier sind sie offensichtlich voll in ihrem Element, fast meint man, kraftstrotzende, aber hochpräzise Soli von Großmeister Buddy Guy zu hören. Für die emotionaleren, balladesken Momente holt sich das Produzententeam aus den Glimmer Twins und Don Was keinen Geringeren als Eric Clapton ins Studio, der "Everybody Knows About My Good Thing" und "I Can't Quit You Baby" veredelt. Einziges Ärgernis: das klinisch-digitale Logo-Albumcover, das nullkommanull mit dem brodelnden Inhalt korrespondiert.

Fazit: Das ist die Platte, von der Richards und viele Rock-Fans seit Jahrzehnten träumen - etwa so lange, wie die Stones Alben ohne Neuzugänge für die Liste der eigenen Klassiker veröffentlicht haben - top produziert, aber letztlich Durchschnittsware, die im Regal verstaubt. Jagger hielt so ein Projekt wohl lange für zu unkommerziell. Das könnte sich als historischer Irrtum erweisen: Denn hier klingt seine Band wie frisch dem Jungbrunnen entstiegen. Und das könnte das alte Songwriter-Duo neu inspirieren.