Mannheimer Kunsthalle zeigt „Clear Vision(s)“

Da sind fast menschenleere Stadtansichten voll feinster Strukturen, da sind Szenen aus Museen, aber auch in der Sonne glühende Wüsten oder einsame Strände, deren Motiv sich in verschiedenen Farben wiederholt - und vieles wirkt so neblig, als müsste man durch einen Sandsturm blicken. Pravoslav Sovak, Schöpfer dieser Seheindrücke, ist ein international renommierter Grafikkünstler, dem die Mannheimer Kunsthalle zum 90. Geburtstag eine Retrospektive ausrichtete, aus berechtigter Wertschätzung und als Dankeschön für die Schenkung eines Konvoluts von rund 240 Arbeiten, die teilweise in der Schau zu sehen sind.

Man sollte sich hier Zeit nehmen, schließlich arbeitet auch Sovak sehr langsam, mitunter über mehrere Jahre an einem Entwurf. Wichtiger noch: wie aufregend diese Blätter eigentlich sind, ahnt man erst, wenn man sich ihren Entstehungsprozess vorstellt. Die Basistechnik ist die Radierung - einige Gemälde, Collagen und große digital bearbeitete Fotografien ergänzen die Schau mit leichter rezipierbaren Hinguckern.

Als künstlerisches Tiefdruckverfahren, bei dem die Linien eines Motivs vor dem Druck in eine Metallplatte eingeritzt oder eingeätzt werden, hat die Radierung eine große Geschichte. Im heutigen Zeitalter der flotten Digitalisierung fast aller Lebensäußerungen gerät das Verfahren freilich in den Hintergrund, und dass es auch eine lange Erfahrung braucht, bis man so subtil und souverän damit umgeht wie Sovak, das widerspricht dem aktuellen Zeitgeist umso mehr.

Kunstverein hatte die Nase vorn

Hat doch der Meister selber erst allmählich die atemberaubende Dichte und Vielschichtigkeit entwickelt, die seine Arbeiten auszeichnet. Obwohl er in Deutschland weniger bekannt wurde als im europäischen und amerikanischen Ausland, hatte der Mannheimer Kunstverein sehr früh die Nase vorn und zeigte seine Arbeiten bereits 1972 und 1984, einige Beispiele wecken jetzt Erinnerungen. Sovak war damals zwar bereits ein Könner, aber welche Substanz dieses Lebenswerk noch entwickeln würde, ließ sich bestenfalls ahnen.

Heute entdeckt man Tendenzen dazu an einigen Details der Motive aus den stürmischen Zeiten von Pop Art und politischen Umwälzungen (denen übrigens auch Sovak unterworfen war, denn er verließ seine Heimat, die Tschechoslowakei, just an dem Tag, als sowjetische Truppen das Land besetzten).

Radierung - bei ihm ist das heute nicht nur ein Verfahren, sondern eine Lebensphilosophie, mit der er die Widersprüchlichkeit und letztlich undurchschaubare Komplexität unserer Existenz formuliert.

In Vorgängen, die er selber mitunter nicht mehr völlig rekonstruieren kann, bearbeitet er seine Entwürfe mit bis zu zehn verschiedenen Druckplatten. Da werden Kaltnadelritzungen mit Aquatinta-Ätzungen kombiniert, Farben verändert, mitunter bedruckte kleine Papierfetzen auf den Druckträger appliziert oder nach dem Druck mit dem Pinsel Akzente gesetzt. Die wunderbaren, stufenlosen Farbmodulationen auf den "nebligen" Aquatinta-Partien kommen unter anderem durch meisterhaft kontrolliertes Eintauchen der mit Kolophonium-Staub bedeckten Druckplatte in die Säure zustande, und eigentlich sind fast alle Abzüge bei Sovak Unikate.

Auch die Gattungen fließen ineinander - was ist da noch Druck, was Collage oder Gemälde? Die unglaublich feinen Linienmuster, die beispielsweise die Stadtmotive überziehen, sie kommen auch auf den Gemälden vor. Um die fast ortlose Weite von Strand- und Wüstenansichten zu stabilisieren, werden dezente geometrische Zeichen (mit der Kaltnadel) eingefügt, manchmal ist es nur eine kurze Gerade, manchmal sind es angeschnittene Kreise, eine Pyramide oder eine einzelne Figur.

Nicht nur die Gegensätzlichkeit von endloser Ausdehnung und geometrischem Kürzel wird hier beschworen, sondern letztlich unsere Wirklichkeit zwischen Chaos und Selbstdefinition.

Anregung zum Nachdenken

Der Titel "Clear Vision(s)" ist insofern eher Aufforderung zum Nachdenken an die Besucher als Oberbegriff für die Exponate.

Übrigens: symptomatisch für den Führungsstil von Kunsthallendirektorin Ulrike Lorenz, dass sie ein derart anspruchsvolles Ausstellungsprojekt, das noch dazu mit der Erstellung eines wissenschaftlichen Oeuvrekatalogs verbunden war, einer Volontärin anvertraute: Anna Friedrichson war dieser Aufgabe mit Einfühlung und Präzision gewachsen - vor allen Beteiligten zieht man da den Hut. (hey)