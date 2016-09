Für Kopf und Gefühl

Von unserer Mitarbeiterin

Helga Köbler-Stählin

Verlockend stehen die Stühle im kleinen Garten. Davor der Tisch und eine Bank. Ein idyllisches Plätzchen, das sich zwischen schmucken Häusern in Handschuhsheim findet. Es ist der Blick aus dem Arbeitszimmer von Franz Maciejewski. Hier wären sonnige Stunden ein Genuss, doch der Autor wusste zu widerstehen. "Zu viel Arbeit", sagt er und lächelt.

Zufrieden sitzt er in seinem Sessel, die Bücher im Regal hinter ihm stehen in Reih' und Glied. Die Recherche ist abgeschlossen. Sein neuster Roman beendet. "Ich, Bertha Pappenheim", so der Titel, erscheint in diesen Tagen.

"Die Hautrolle spielt sie selbst", verrät Maciejewski und schlägt entspannt die Beine übereinander. In ein paar Sätzen erzählt der Wahl-Heidelberger, wie alles begann, wie sich Schritte in seinem Leben zusammenfügten und er dadurch zu einer starken Frau, seiner Protagonistin fand. Als junger Soziologe habe er in Zürich eine Zusatzausbildung am Psychoanalytischen Seminar gemacht. Dort begegnete er "Anna O" bereits das erste Mal.

"In Krankenakten ist die Anonymisierung üblich", erläutert er, "aber die Patientin war Bertha Pappenheim. Ein Fräulein aus gutem Haus, das während der Pflege ihres Vaters Lähmungserscheinungen, Sprech- und Sehstörungen hat. Außerdem bekommt sie Halluzinationen". Ihr Hausarzt Josef Breuer bemerkt, dass Berta, alias Anna O, "Aberzählen" kann und ihr diese Behandlungsform zu gesunden hilft. 1895, so erzählt Maciejewski, habe der Arzt mit seinem Assistenten Sigmund Freud ihre Krankengeschichte veröffentlicht, die für Freud zur Grundlage der Psychoanalyse werden sollte.

Projekt an Heidelberger Uni

"Mir war jedoch Bertha Pappenheim wichtig." Doch noch war ihre Gestalt nicht vollständig. Es bedurfte der internationalen Erfahrung am "Centre de Recherche Tsiganes" in Paris und seiner Arbeit im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. An der Heidelberger Universität leitete der heute 70-Jährige das Forschungsprojekt "Erinnerungsrituale des Holocaust". Die Neugierde über die 1859 geborene, in einer reichen jüdischen Kaufmannsfamilie zur Welt gekommene Bertha Pappenheim wurde immer größer.

"Es hat mich als Autor gepackt. Wie hat sie außerhalb der Krankheit gelebt, wie war sie als Frau, was ist mit ihr geschehen?". Maciejewski suchte nach Briefen, Zeitungsausschnitten, Handschriften. Er reiste zu Archiven nach Frankfurt, nach Wien, Marbach und natürlich nach Neu-Isenburg, wo es das "Bertha Pappenheim Haus" gibt. "Ein analytischer Teil war ja bereits vorhanden", erinnert sich der Autor, dennoch habe er ein dreiviertel Jahr für die Recherche gebraucht. Erst dann konnte er zur Sache kommen.

Man kann sich vorstellen, wie begeistert er an die Arbeit gegangen ist. Immer wieder gestikuliert er beschwingt, egal, ob er Episoden von der Aktivistin, der Literatin, der Übersetzerin, Pädagogin und Gründerin des Jüdischen Frauenbundes erzählt. Dennoch hat Maciejewski keine Biografie geschrieben. "Schon zu Beginn wollte ich einen Roman schreiben. Eine hoch riskante Arbeit", sagt er und streicht gedankenvoll durch sein grau meliertes Haar. "Wie soll man reale Szenen mit der literarischen Sprache verbinden? Wie sich in Schmerz und Liebe hineinversetzen? Wie die Dialoge gestalten?" Die literarische Anstrengung ist ihm gelungen.

Gleich zum Auftakt zeichnet er ein einfühlsames Bild, wie sich Pappenheim mit dem Maler Leopold Pilichowski anfreundet. Zu ihrem Geburtstag wollen die Mitarbeiterinnen des von ihr gegründeten "Schutz- und Erziehungsheimes", in dem 'gefallene' jüdische Mädchen ein Zuhause fanden, ein Porträt von ihr in Auftrag geben. Es ist die erste Annäherung an einen Mann. Bertha ist sechzig! Doch was, bleibt zu fragen, habe er mehr angesprochen: Das Gefühl oder den Kopf? "Beides", antwortet der Autor ohne zu zögern.

Es gebe neben den schweren Themen wie Mädchenhandel und den herannahenden Antisemitismus, liebevolle Geschichten und Erlebnisse. Nicht chronologisch "aus der Laune eines Wortes heraus erzählt sie neue Szenen, Sprünge oder Rückblenden." Sie, das ist Bertha. Die Ich-Erzählerin, die am Ende ihr Lebenswerk in die Hände der besten Freundin gibt. Und gesichert glaubt.