Verbindende Liebesgeschichten gesucht

"Hiwwe unn driwwe": oben Mannheim und unten Ludwigshafen. © Kay Sommer

"Der Rhein ist eine hohe Grenze", wusste Ludwigshafens großer Philosoph Ernst Bloch. So tiefgründig beschreibt kaum eine andere Spruchweisheit die Befindlichkeiten naheliegender "Schwesterstädte" wie Köln und Düsseldorf, Mainz und Wiesbaden oder eben Mannheim und Ludwigshafen. Das Repertoire an Witzen und Vorurteilen ist groß, man gefällt sich am Rhein in der mikrolokalen Pflege der - ja nach Blickwinkel - angeblich falschen Seitenlage der ungeliebten Schwester.

Verbindende Liebesgeschichten über beide Rheinbrücken hinweg sucht deshalb ein neues Theaterprojekt, das zudem die erste Kooperation von Ludwigshafens Kulturzentrum dasHaus mit dem Mannheimer theater/hausG7 ist. Gesucht werden Berichte zu Beziehungskisten zwischen Ludwigshafen und Mannheim. Angelehnt an die beiden festen Verbindungen lautet der Titel der Produktion "Schumacher & Adenauer", die tatsächlich erlebte Liebesgeschichten zu einer szenischen Collage verdichten möchten.

Dazu werden in einer ersten Phase dieses städteübergreifenden Kulturprojektes anschauliche Erlebnisberichte all derjenigen gesammelt, die ihre Herzen jeweils in der Schwesterstadt auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses verloren haben. In einem weiteren Schritt verarbeitet Regisseur Pascal Wieandt die vorliegenden Schilderungen gemeinsam mit den neuen künstlerischen Leitern des theater/hausG7, Inka Neubert und Bernd Mand, zu einem stimmigen Gesamtwerk: "Die Städte- und Landesgrenzen überwindende Kooperation kultureller Initiativen und Bündelung kreativer Potenziale in der Metropolregion ist mir ein Kernanliegen. Daher haben wir seitens des Ludwigshafener Kulturbüros gerne die Initiative zu diesem Projekt ergriffen", erklärt der Ludwigshafener Kulturbüroleiter Fabian Burstein.

Kulturpolitische Dimension

Da tut sich also etwas, das neben dem launigen Lokalkoloritfaktor noch einen weiteren wichtigen kulturpolitischen Aspekt hat: die Überwindung des Kirchturmdenkens in der ach so herrlich gefeierten Metropolregion Rhein-Neckar - fast zu schön, um wahr zu sein. Die seit Jahrzehnten virulente Idee eines Freien Kultur- und Produktionszentrums für die Region etwa scheitert letztendlich immer an der Unüberwindbarkeit der Stadt- und Landesgrenzen.

Burstein, Mand und Neubert hinterfragen also nicht nur künstlerisch das Binnenverhältnisses zwischen den beiden ungleichen Städten, sondern schaffen auch kulturpolitische Fakten, wenn auch noch im kleinen Umfang. Ein lobenswerter Anfang ist aber immerhin gemacht.

Mit den eingereichten Textbeiträgen sollten die Autoren auch ihr Einverständnis erklären, dass die von ihnen geschilderten Erlebnisse in künstlerisch bearbeiteter Form auf der Bühne zur Aufführung kommen können. Premiere von "Schumacher & Adenauer"soll am 2. Dezember im Ludwigshafener Haus sein. (rcl)