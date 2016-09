Spielwiese für „Delta Helden“

In Mannheim hat das österreichische Multitalent Fabian Burstein (Bild) aus dem urbanen Jugendhaus Forum ein vor Aktivität brodelndes Kulturzentrum gemacht. Im Mai 2016 wechselte er die Rheinseite, um in Ludwigshafen die Leitung des Kulturbüros und des Kulturzentrums Das Haus zu übernehmen. Gestern hat er dort gemeinsam mit seinem gesamten Team und Dietrich Skibelski, Leiter des Bereichs Kultur der Stadt, das neue Programm präsentiert. Schon das ist ein Novum. Denn selbst altgediente Haus-Mitarbeiter können sich an keine Programmpressekonferenz (PK) erinnern - und die Spielstätte feiert 2017 immerhin schon ihr 50. Jubiläum.

Im Jubiläumsjahr wird eine Lesung von Theaterikone Claus Peymann aus Thomas Bernhards Roman "Holzfällen. Eine Erregung" zu den Glanzlichtern im Haus zählen. Das sei am Morgen ganz frisch fixiert worden, deshalb stehe der Termin noch nicht genau fest, so Burstein.

Das Peymann-Gastspiel steht aber für einen neuen Trend in der Programmpolitik: Der Anteil von Spoken-Word-Abenden - also mit dem gesprochenen Wort bei Lesungen, Poetry Slam, Comedy oder Kabarett im Mittelpunkt - steigt spürbar, fast auf Augenhöhe mit der Musik. "Uns ist wichtig, die Zugänglichkeit von Literatur, oder besser: dem Geschichtenerzählen zu erhöhen, so dass es für alle sozialen Schichten funktioniert", erläutert Burstein, der selbst als Autor, Musiker und Filmemacher aktiv ist. Das Haus soll damit "ein leichtfüßiges Gegengewicht" zum Festival Europa-Morgenland bieten.

Neue Reihe mit lokalen Bands

Außerdem werden künftig eigene Theaterproduktionen in der Bahnhofstraße 30 eine Bühne bekommen, während gleichzeitig die Freie Szene gestärkt werden soll: etwa durch Zusammenarbeit mit Stadtteiltheatern oder die rheinübergreifende Kooperation mit dem Mannheimer Theaterhaus G7 (wir berichteten).

Dass Musik nicht zu kurz kommt, dafür sorgt neben den bewährten Enjoy-Jazz-Gastspielen eine neue Reihe: Delta Helden. Auf dieser Spielwiese sind altgediente Lokalmatadorinnen wie Barbara Lahr oder die Senkrechtstarter Trottoir genau so willkommen wie Newcomer, die sich für Termine ab Januar 2017 bewerben konnten. "Wir hatten über 100 Einsendungen", staunt Burstein.

Straßentheaterfestival verlängert

Ein weiteres Novum verkündete Skibelski am Rande der PK: Das bisher dreitägige Straßentheaterfestival soll ab 2017 auch auf Sonntag ausgedehnt werden und damit künftig vier Tage dauern. Der Etat der beliebten Massenveranstaltung in der Innenstadt werde dadurch nicht steigen: "Durch gute, intelligente Maßnahmen werden wir das Programmniveau halten, ohne das Stadtbudget zusätzlich zu belasten", so Skibelski. So will es Burstein trotz seiner Ambitionen, ab 2017 jährlich über100 Veranstaltungen zu stemmen, auch im Haus halten: "Wir kalkulieren hart. Der bisherige Etat von 210 000 Euro wird also ausreichen." jpk/ (Bild: Burstein)