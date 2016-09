Des hätt's frieher net gewwe", pflegt "Chako" Habekost zu sagen, wenn er sich wieder mal über irgendein "neimodisches Zeig" ärgern muss. Dabei gibt es doch in mancherlei Lebensbereichen höchst erfreuliche Entwicklungen. Denken wir doch mal an den Schuldrill vergangener Jahre, als in der Generation… [mehr]