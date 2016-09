Vor 50 Jahren starb Opernsänger Fritz Wunderlich

Fritz Wunderlich als Tamino in Mozarts "Zauberflöte": Aufnahme aus dem Film "Fritz Wunderlich - Leben und Legende" von Thomas Staehler und Thomas Voigt, der am Sonntag, 24. September, um 0 Uhr im SWR-Fernsehen gesendet wird. © SWR/WunderlichMedien

Waltraud Brunst

Es fällt schwer, sich den strahlenden, temperamentvollen Fritz Wunderlich, dessen Unfalltod sich an diesem Samstag zum 50. Mal jährt, als 86-jährigen emeritierten Gesangsprofessor vorzustellen, der im Kreise fröhlicher Enkel und dankbarer Studierender auf eine lange, glorreiche Karriere zurückblickt. Die Sterne dafür standen sehr günstig - bis in jenem September 1966 der jähe Unfalltod des knapp 36-jährigen die Musikwelt erschütterte.

Wunderlich befand sich damals auf einem beispiellosen Siegeszug durch die großen europäischen Festivals und Opernhäuser (München, Wien, Salzburg, Mailand, London). Das Debüt an der New Yorker Met stand bevor, und zudem zeichnete sich eine nicht minder glückhafte Laufbahn als Liedsänger ab. Ein banaler Treppensturz im Jagdhaus eines Freundes, die vergebliche Notoperation im Heidelberger Klinikum - Wunderlich erwachte nicht mehr aus dem Koma. Die Boulevard-Gerüchte von Jagdhaus-Orgien bis Russisch Roulette wurden rasch entkräftet; übrig blieb das Klischee "Wen die Götter lieben..."

Ein weiteres Klischee, das mit der an beiden Enden brennenden Kerze nämlich, hielt sich hartnäckig. Tatsächlich hat der junge Sänger in seinen letzten Lebensjahren ein immenses Arbeitspensum bewältigt, neben den Festengagements in Stuttgart, München und Wien und einer Fülle an Gastspielen. Konzertveranstalter, Rundfunksender und Plattenproduzenten rissen sich um ihn; man munkelte von 90 Prozent Absagen. Ist es nicht ein Segen für uns Nachgeborene, dass die Zeugnisse eines erstaunlich umfangreichen Repertoires, inzwischen meist digital aufbereitet, auch nach einem halben Jahrhundert noch unglaublich präsent sind? Längst ist sich die Fachwelt einig, dass Fritz Wunderlich, der bedeutendste deutsche Tenor des 20. Jahrhunderts, bis heute keinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Noch immer bezeichnen ihn junge Tenöre, die ihn ja nur von Tonträgern kennen, als ihr unerreichbares Vorbild.

Fritz Wunderlich wurde am 26. September 1930 in der westpfälzischen Kreisstadt Kusel geboren, die eine Wiener Zeitung einmal wenig charmant "ein Provinznest in einem der entlegensten Teile Deutschlands" nannte. Das kleine Kusel ist stolz auf seinen berühmtesten Sohn und hat diverse Medaillen, eine große Mehrzweckhalle und einen Wanderweg nach ihm benannt. Die Fritz-Wunderlich-Gesellschaft betreibt ein kleines Museum, in dem die Originalkostüme seiner großen Rollen, sein Klavier, sein Akkordeon, sein Horn liebevoll arrangiert sind und alle verfügbaren Tonträger auf Wunsch abgespielt werden. (Es empfiehlt sich, nicht immer die Tamino-Arie und "Granada" zu wünschen, sondern auch mal Händel oder Henze, "Zu Straßburg auf der Schanz" oder Künnekes "Lied vom Leben des Schrenk".)

Im Jahr 2005, zu Wunderlichs 75. Geburtstag, wurde Werner Pfisters lesenswerte Biografie neu aufgelegt. Sie beschreibt die karge Kriegs- und Nachkriegsjugend des hochmusikalischen Jungen, der Horn, Trompete, Akkordeon und Klavier spielt, nach dem frühen Tod des Vaters mit der Geige spielenden Mutter auf den Tanzböden der Region den Lebensunterhalt verdient und so auch später sein Studium an der Freiburger Musikhochschule bestreitet.

Wunderlich liebte seine Heimat über alles. Auch als er schon der gefeierte Star der Wiener Oper und der Salzburger Festspiele war, gab er immer wieder Lieder- und Arienabende in Kusel. Ich bin glücklich, ihn dort in den 50ern gehört zu haben und dann 1965 in Mannheim als Tamino in einem Festlichen Opernabend auf dem Gipfel seiner Kunst.

Schon während der Studienzeit ( 1950-55) waren die Auguren der Zunft auf den jungen lyrischen Tenor aufmerksam geworden, auf das erlesene Timbre, die enormen Atemreserven und das erstaunliche Stilgefühl. Er brillierte als Evangelist und mit virtuosen Händel-Arien, in deutschen Spielopern und Operetten, als todgeweihter Lenski in "Eugen Onegin" und als emphatischer Alfredo in "La Traviata". Seine Schicksalspartie war der Tamino, den er bei seinem Sensationsdebüt in Stuttgart sang und wenige Tage vor seinem Tod in Edinburgh. Die "Zauberflöten"-Aufnahme unter Karl Böhm gilt auch heute noch als Referenzaufnahme wie Mahlers "Lied von der Erde" unter Otto Klemperer (mit Christa Ludwig) und die von Hubert Giesen begleitete "Dichterliebe" von Robert Schumann. Fritz Wunderlich - auch nach 50 Jahren geliebt und unvergessen.