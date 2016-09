Brillant: Wallis Bird im Weinheimer Café Central

Wenn ihnen eine neue Plattenveröffentlichung ins Haus steht, bekunden Musiker bisweilen gerne, es sei das beste Album, das sie je produziert haben. Wallis Bird sagt nichts von alledem, als sie bei ihrem Konzert im Weinheimer Café Central ihre am 30. September erscheinende CD in voller Länge vorstellt. Deshalb übernehmen wir das: "Home" ist ein formidables, facettenreiches Werk, das in songschreiberisch avancierter Form, mit Herz und Seele vom Angekommen-Sein erzählt - und vom Glück. Die Sängerin und Gitarristin vereint darin souverän die Essenz ihres bisherigen Schaffens - Folk, Pop, Rock, jazzige und soulige Anklänge, feinfühlige Balladen. Und, ja, es ist ihr bislang bestes Werk.

Zehn Jahre sind vergangen, seit die Karriere der Irin und heutigen Wahlberlinerin ihren Lauf genommen hat - nachdem sie nach Mannheim gezogen war, ein Gastsemester an der Popakademie verbrachte, ihre erste EP "Branches Untangle" produzierte und im Café Central ihr erstes Deutschland-Konzert gab.

Zunächst tritt die Ausnahme-Sängerin (deren Stimme nicht grundlos mit Janis Joplin verglichen wird) allein auf; spielt fünf Stücke, die jeweils einem ihrer bisherigen Studio-Tonträger entstammen - und beweist schweißtreibend eindrücklich, dass sie kein Quäntchen ihrer unbändigen Energie verloren hat. An der Seite ihrer Band präsentiert Bird hiernach die elf Songs ihres neuen Albums - von der zarten Klavierballade "Change", dem Gospel-infizierten "Odom", dem packend groove-poppigen "That Leads The Way" über das zutiefst berührende, reine Gesangsstück "Home" und die wunderbar jazzige, an die große Beth Gibbons erinnernde Nummer "The Deep Reveal" bis zum balladesken Klammer-Schluss mit "Seasons": Das ist, samt und sonders, großartig. (mav)