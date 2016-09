Alles dreht sich um die Zeit

Ein zartes Gewächs, mit kleinen hellen Knöllchen, vielleicht eine Koralle? Oder dicke weiße Platten, die schwer aussehen und ganz wenig ausstrahlen. Oder farbige Tuscheblätter, die wirken wie hingehuscht. Wir sehen dem Verstreichen von Zeit zu, mit verschiedensten Hintergründen, unterschiedlichsten Materialien und unterschiedlichsten Ansätzen. Zwei gemeinsame Ausstellungen im Mannheimer Port25 und im Kunstverein Ludwigshafen mit insgesamt 17 Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, aber auch aus Deutschland und der Welt, gehen unter dem Titel "Timelines" archivierend der Frage nach, was denn zeitbasierte Kunst sei.

Im Kunstverein Ludwigshafen beginnt alles mit dem Vergehen der Zeit im Gesicht einer berühmten Person: Angela Merkel. In den "Spuren der Macht" betitelten Schwarzweiß-Fotografien von Herlinde Koelbl, die sie einmal im Jahr aufnahm (1991-2008), sieht man die Anstrengung und den Verlust der Freude im Gesicht der Kanzlerin.

Andere Arbeiten befassen sich mit dem täglichen Ablauf von Zeit, etwa bei Byung Chul Kim, der täglich denselben Himmelausschnitt malte, aber je nachdem, ob Sommer oder Winter war, dauerte es unterschiedlich lang, bis seine Palette trocken war. Oder ganz krass: Jan Schmitt - im ersten Beruf Botaniker - beschriftet im Sommer eine Hainbuche, im Herbst fallen die Blätter, die er einsammelt und in Objektkästen wie Schmetterlinge aufspießt.

Manche Blätter sind verschwunden, was dann reizvolle Lücken hinterlässt: Die Zeit vergeht und hinterlässt Spuren der Jahreszeiten. Claus Stolz' Heliografien hingegen halten in reizvollen neuen Bildern fotografisch fest, was bei einer Erddrehung der Sonne geschieht: Schleier... Eine archivalische Arbeit bietet auch Karin Hoerlers "Bildlexikon": Sie dokumentiert an Hand Hunderter Piktogramme auf Verpackungsmaterial, was in der vergangenen Zeit (seit 1992) inhaltlich im Grafikdesign geschehen ist...

Im Port25 dann spürt der Betrachter das Vergehen von Zeit ganz deutlich und sinnfällig an einem Werk des bekannten kolumbianischen Künstlers Oscar Muñoz: Er zeichnete mit Wasser auf heißem Zement Köpfe. Bis er mit einem Porträt fertig ist, ist an einer Ecke schon die Flüssigkeit weggetrocknet, ist nichts mehr zu sehen. Nur ein kurzes, poetisches Aufscheinen in der realen Welt, dann wieder verschwunden.

Eher die Zeit festhalten möchte wohl Peter Dreher, in Mannheim geboren, der seit 1974 das immer selbe Wasserglas malt, tagaus, tagein. Unter dem Titel "Tag um Tag guter Tag" hält er noch heute minuziös fest, was das Licht in und mit seinem Gemälde macht. Wie bei vielen Werken der beiden Ausstellungen eine Einladung zum genauen Hinsehen. Einen sehr restriktiven Zugang zu ihrem Material (und zu sich) haben hingegen andere Künstler im Port25. Jens Risch etwa, von dem das eingangs erwähnte korallenartige Knollengebilde stammt: Einen Seidenfaden von exakt 1 km Länge knotet er solange, bis er diese Form hat. Seine Lebenszeit von 1444 Stunden, die er damit verbracht hat, dokumentiert er ähnlich penibel.

Konstantin Voit hingegen präsentiert in seiner Arbeit "1000 Blatt zur Ewigkeit" (1993) quasi sein Kernsystem an künstlerischen Ideen und Ordnungsprinzipien, die eine Mischung aus biografischen und überzeitlichen Themen bieten: Unendliche Möglichkeiten, unendliche Ein- und Ausblicke, aber irgendwann trifft er auf die Urschablone und die Zeit ist ganz kurz angehalten.... Ein weiteres Beispiel für den Zusammenhang von Kunst, Zen und Konzentration bieten Holger Endres und Patrycja German. In "Die Kamera ist an. Holger sitzt. Patrycja steht" sind sie in der beschriebenen Weise zu sehen und zwar so lange, wie die Filmkassette dauert. Sprich hier ist höchste Konzentration notwendig, um die Lebenszeit anzuhalten in einem Augenblick - lakonisch und treffender kann man die beiden Ausstellungen nicht zusammenfassen!

Von unserer Mitarbeiterin Susanne Kaeppele