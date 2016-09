Ach Gottchen, der Mensch…

Sein Selbstmord aus Liebes-Enttäuschung bleibt eine Andeutung: Michael von Au als Amphitryon". © Christian Kleiner

Erfolgreich kehrt Kriegsherr Amphitryon nach Theben heim. Davon, dass er es den Griechen mal wieder ordentlich gezeigt hat, zeugen Narben an seinem stattlichen Leib, den ihm am Nationaltheater als Gast der (zu Unrecht meist aus dem Fernsehen bekannte) Dieter-Dorn-Held Michael von Au leiht. Ihn treibt es - auch antike Helden sind nur Männer - eiligst in die Arme seiner schönen Gattin Alkmene (Anne-Marie Lux) und, nun ja, eiligst zu Tisch und Bett.

Groß ist die Überraschung, als er peu à peu begreifen muss, dass er angeblich schon am Vorabend bei ihr getafelt und gelegen habe. Das kann nicht verstehen, wer die Launen der Götter nicht kennt. Olymp-Chef Jupiter (Julius Forster) und Merkur (Jacques Malan) spielen Amphitryon und dessen Diener Sosias (Reinhard Mahlberg) übel mit, indem sie deren Gestalt annehmen. Jupiter, der Don Juan von ganz oben, tut es, um an die Alkmene zu kommen, Merkur um des Dieners weniger attraktive Frau Charis (Anke Schubert) zu necken.

Ein tragisches Verwirrspiel

Die Konfliktdopplung durch ein hohes und ein niederes Paar ist so alt wie das Theater selbst, ist "Amphitryon" doch die einzig komplett überlieferte Komödie der Antike, die zahlreiche Bearbeitungen erfuhr. Die auch schon zu Kleists Zeiten (1777-1811) berühmteste ist die Molières, bei dem es mehr zu lachen gab...

Bibliotheksregale füllen sie, die Einlassungen auf das berühmteste deutsche Theaterwort: "Ach!" Goethe, Hebbel und auch Schiller verwandten es nicht minder, doch kein Dramatiker hat es so diebisch bedeutungsschwanger an des Dramas Ende gesetzt wie Heinrich von Kleist, dessen "Amphitryon" in der Regie von Elmar Goerden nun die Mannheimer Spielzeit eröffnet.

Sein hintergründigstes - aus der Beschäftigung mit den Philosophen Kant und Hegel entstandenes - Stück mag es sein, in Sachen Theaterfunktionalität ist es sein bestes nicht. Dafür ist das tragische Verwirrspiel der Verwechslungskomödie zu arm an Überraschungen und zu existenziell in den Bedrohungen - und somit fern vom versöhnlichen Ton Molières. Ein Meilenstein deutscher Theatergeschichte ist das 1807 entstandene und erst 1899 uraufgeführte "Lustspiel nach Molière" dennoch. Goerden nimmt die Unsicherheit der menschlichen Existenz darin ernst, auch wenn er es mit einem stimmungshebenden 70er-Jahre-Sößchen aus Liebesschnulzen, Schlaghosen (Kostüme: Lydia Kirchleitner) und handwerklich profundem Slapstick anrichtet.

Unter den aufgebrochenen, eifersuchtsgelben Raumfragmenten der beeindruckenden und doch sprecherunfreundlichen Bühne von Silvia Merlo und Ulf Stengel (am meisten leidet darunter die Verständlichkeit Forsters und von Aus) erfahren wir schauspielerisch eindrucksvoll vom Elend, was es heißt, der schlichten Identität beraubt zu sein. David Richard Prechts populärphilosophisches Buch "Wer bin ich, und wenn ja wie viele?", erschien erst exakt 200 Jahre nach "Amphitryon", stellt aber die richtige Frage zum Stück.

"Ich bin ein Mensch, dort komm' ich her, Da geh' ich hin", meint Sosias und erfährt unter den von Jacques Malan famos magisch ausgeteilten Schlägen Merkurs, dass es so einfach nicht ist. Reinhard Mahlberg und Anke Schubert erleben die Zweifel des "Who is who?" komikbegabt zwischen Wäschekorb und Kühlschrank. In der edlen Herrscherklasse ist die Frage danach, wer mit wem schlief, dem Dichter eine ernstere Angelegenheit.

Der Original-Amphitryon Michael Aus ist ein vernunftbegabter, der den Wunderlichkeiten in seinem Hause immer wieder "gemach" und mit "Mäß'gung" begegnen will, bis ihm Alkmenes (durch Jupiter choram publico abgetrotzte) Entscheidung, den falschen Gatten für den eigentlichen zu halten, schier in den Wahnsinn, ja in einen angedeuteten Selbstmord treibt.

Julius Forster wischt ihm das Theaterblut als frivoler Jupiter nonchalant mit der Arroganz der ewigen Jugend ab - und straft die am meisten, die dem Gott beim Gebet zur Verbildlichung die Züge des Gatten gab: Alkmene, die Anne-Marie Lux zwischen selbstbewusster Wut und schwankender Suche nach einem inneren Vergewisserungszeichen als Qual der Wahl verkörpert.

Für sinnstiftende menschliche Gewissheiten ist bei dieser auf hohem Niveau unterhaltenden, freundlich gefeierten und doch wenig zupackenden Premiere kein Raum: Unbestechlichkeit liebender Gefühle, Wohlwollen und Erhabenheit der Götter, Zuverlässigkeit der eigenen Existenz und der Traum vom singulären Individuum werden als Illusion enttarnt. Was bleibt Alkmene, als die vom Gatten gewünschte und vom Gott verursachte Mutterschaft des zukünftigen Helden Herkules? Enttäuschung. Ihrem finalen "Ach!" ist sie deutlich anzuhören. (rcl)