Mannheimer Autor Stefan Hornbach feiert Erfolge

Mit großen Wünschen ist es so eine Sache, vor allem mit den erfüllten. Was, wenn dein Lebenswunsch wahr wird? Und was, wenn du dafür durch die Hölle musst, nicht wissend, wie und ob du da wieder rauskommst? Stefan Hornbach sitzt am Verbindungskanal in Mannheim, den Blick in die Ferne gerichtet. "Es ist gut, dass ich nie entscheiden musste, ob ich das will oder nicht." Sein Leben hat diesen Weg einfach eingeschlagen. Aber weil diese Geschichte nicht im Vordergrund stehen soll, erzählen wir sie erst später.

Zunächst also die Eckdaten: Stefan Hornbach, gerade 30 geworden, ist ein Kind der Region, aufgewachsen in der pfälzischen Gemeinde Böhl-Iggelheim. Nachdem er in München Theaterwissenschaft und Ludwigsburg Schauspiel studiert hat, ist er derzeit in Mannheim gemeldet, doch als Autor und Schauspieler, der stets an mehreren Projekten zugleich arbeitet, zieht es ihn auch immer mal wieder in andere Städte - Berlin, München, Wien.

Momentan aber verbringt er viel Zeit im Garten seiner Eltern - denn hier, in der grünen Idylle zwischen Gartenteich und Apfelbaum, entstand 2015 das Theaterstück "Über meine Leiche", mit dem Stefan Hornbach seine ersten Erfolge als Jungautor feierte. Nun soll auf der Grundlage des Stücks ein Roman entstehen. Kein Wunder also, dass es ihn wieder hierher zog. Das Elternhaus versetzt ihn in eine Stimmung, die den Schreibfluss fördert.

Geschrieben hat Stefan Hornbach schon als Jugendlicher, sein Berufswunsch aber war Schauspieler, und erst, als es mit der Ausbildung in diesem Bereich nicht klappen wollte, verlegte er sich mehr aufs Schreiben. 2009 begann er die Online-Kolumne "Sonntag ist Selbstmord" - Prosatexte, gespickt mit larmoyanten Beobachtungen des Selbst und der anderen, in denen sich popkulturelle Bestandsaufnahmen mit Liebessehnsucht und ironisch gebrochenem Narzissmus abwechselten. Der Autor selbst empfindet die Texte heute teilweise als "naiv und peinlich" und hat sie aus dem Netz genommen, doch die Faszination für das Dunkle im Menschen, für sinnlose Grausamkeit und andere Unbegreiflichkeiten war ihnen bereits anzumerken.

Seinen Traum von der Schauspielerei gab Stefan Hornbach nicht auf, und die Ausdauer wurde belohnt. Er bekam einen Platz an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Doch dann begann sie plötzlich, die persönliche Hölle: Krebs im Endstadium.

Der damals 25-Jährige führte einen zähen Kampf gegen die Krankheit, er überwand sie, und seine Helfer waren auch Stift und Papier. Doch der Roman, zu dem er das Erlebte verarbeiten wollte, kam ins Stocken. Für einen Dramatikerwettbewerb schrieb er "Über meine Leiche". Das Stück über den todkranken, aber lebenshungrigen Friedrich und dessen Freundin Jana, die zwar gesund ist, aber Sehnsucht nach dem Sterben hat, schlug ein: Stefan Hornbach gewann im November 2015 den Osnabrücker Dramatikerpreis, verbunden mit einer Uraufführung am Theater Osnabrück. Bei den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin brachte es das Wiener Burgtheater als Vorpremiere auf die Bühne, im Mai 2017 wird es in Bochum aufgeführt.

Wie ist das, wenn ein Schauspieler plötzlich eine Inszenierung seines eigenen Werks sieht? Stefan Hornbach lacht. "Bei der ersten Probe des Burgtheaters war ich ziemlich geschockt: Jana kam in der Inszenierung kaum vor." Dabei hatte er doch gerade kein postdramatisches Stück geschrieben, sondern eines mit verschiedenen Personen, "fast schon konservativ". Bei der Premiere war er dann aber wieder gelöst: "Ich konnte es genießen." Und schließlich kann er sich noch auf weitere Annäherungen an seinen Stoff freuen - ein Privileg, das in Zeiten des Uraufführungswahns bei weitem nicht jedem Nachwuchsdramatiker zukommt.

Dass er inzwischen sogar mit einem Literaturstipendium unterstützt wird, kann als weiteres großes Privileg gesehen werden - oder als Frucht seiner Schreibarbeit. Die wird mit seinem Romandebüt nicht beendet sein, da ist sich Stefan Hornbach sicher: "Ich habe noch einige andere Themen, die rauswollen." Dass es aber ausgerechnet seine so schwarzhumorige wie zarte Geschichte über Krebs und den Wahnsinn namens Leben war, die ihm den Durchbruch verschafft hat, nimmt Stefan Hornbach inzwischen mit einem ironischen Lächeln hin. (Simone Sohl)