„Wir sind noch nicht am Ende“

Bekannt für lyrische Farbe und silbrigen Glanz: Juliane Banse. © Elsa Okazaki

Vielleicht sind es ja auch "Moderne Zeiten", wenn man mit Hochkarätern wie Juliane Banse ganz locker einen E-Mail-Chat machen kann. Die emanzipierte, lockere und in vielen Dingen bemerkenswerte Sopranistin, die am Mittwoch in der Ludwigshafener Friedenskirche im Rahmen von "Modern Times" auftritt, ist dabei humorvoll und kritisch und nimmt kein Blatt vor den Mund.

Frau Banse, bei "Modern Times" singen Sie Lieder einer Hingerichteten und einer zu Unrecht aus Eifersucht Getöteten. Maria Stuart und Ophelia. Wie wichtig sind Ihnen die Kontexte beim Musizieren?

Juliane Banse: Ich versuche bei allem, Gesamtsituation und Hintergründe zu kennen. Allerdings ist es auch oft so, dass für den Komponisten vor allem die herausgenommene Situation das Wichtigste ist.

Stört es Sie nicht, dass man - zumal beim Gesang von Sopranistinnen und Mezzosopranistinnen - vom Text im Grunde kaum etwas versteht, man ihn kennen muss?

Banse: Das ist eine sehr verallgemeinernde Unterstellung. Gerade im Liedgesang ist es durchaus möglich, verständlich zu singen, und das tun auch viele. Bei den Opern mögen Sie eher recht haben, das liegt aber ganz einfach daran, dass unsere Sing-Lage viel unnatürlicher ist als die der Herren.

Wäre es nicht wichtig, gerade in Zeiten, wo man Texte nicht unbedingt voraussetzen kann, Text auch auf andere Art zu vermitteln?

Banse: Es wäre ein Traum, wenn das Publikum sich vor einem Liederabend die Texte durchlesen würde. Das Unverständnis liegt ja auch nicht nur an der Ausführung, sondern auch daran, dass Lyrik nicht mehr in der Schule gelehrt und wichtig genommen wird. Früher konnte zumindest ein Teil des Publikums das Stammrepertoire auswendig!

Hinzu kommt, dass der Musikunterricht an Schulen alles andere als gut ist, wie überhaupt alles Künstlerische vor allem an Waldorfschulen gelehrt wird. Ist das die dunkle Seite der Modern Times?

Banse: Ja, absolut. Obwohl Wissenschaftler und Studien besagen, dass zur gesunden Entwicklung des Gehirns maßgeblich der künstlerische und musikalische Unterricht gehört, wird dort immer zuerst gespart! Der Nobelpreisträger dankt in der offiziellen Rede seinem Fagottlehrer - all das verhallt aber ungehört, weil die Schreibtischtäter, wahrscheinlich auch durch mangelnden Kunstunterricht, zu kurzsichtig sind!

(lacht) Tun Sie persönlich etwas gegen diese Entwicklung?

Banse: Ich bin privilegiert, weil ich meinen eigenen Kindern unabhängig von der Schule viele Dinge ermöglichen kann. Außerdem schlage ich bei jeder Elternversammlung Krach, unterschreibe jede Petition in diese Richtung und wettere in Interviews. Haben Sie noch Vorschläge?

Na ja, Sie könnten ein Projekt starten, eine Stiftung oder ...

Banse: ... also ich bin an Stiftungen beteiligt, die zum Teil mein Mann gegründet hat. Die kümmern sich allgemein um die Verbesserung von Lebensumständen von Kindern, wie "artists for a better future". Denn viele Kinder wären froh, sie hätten überhaupt Unterricht. Aber im reichen Deutschland mit so vielen Steuermitteln ist schon der Staat am Zug. Was nützt uns die schwarze Null, wenn es massenhaft arbeitslose Lehrer gibt, der Staat aber keine Stellen freigibt.

Aber einfacher und zurück zu den Gedichten: Da Sie ja die Menschen nicht ändern können, könnten Sie doch die Darreichungsform ändern, also nicht nur singen ...

Banse: Ich habe es versucht, immer zwischendurch die Gedichte zu lesen. Das Problem ist halt, dass viele Gedichte auch durch die Vertonung geadelt werden und in der puren Form gar nicht so toll sind. Außerdem bin ich kein professioneller Sprecher. Trotzdem kann es funktionieren.

Und das Publikum ist immer für Kommunikation dankbar.

Banse: Ja, das Publikum mag es immer, wenn es angesprochen wird, ohne diese gewisse Distanz der Kunststimme. Auch Ansagen sind sehr beliebt, offenbar wird man dadurch irgendwie " normaler". (lacht)

Die Ära der Bühnengötter ist vorbei.

Banse: Zum Glück! Das Image des Sängers hat sich ein bisschen verändert, auch weil unsere Generation mit einigen Ausnahmen doch darauf besteht, nicht ausschließlich für den Beruf zu leben, ein Privatleben zu haben, Kinder zu bekommen und trotzdem den Beruf aus vollem Herzen auszuüben. Diese Aura der einsamen Wölfe oder Diven, die alles aufgeben, um sich der Kunst zu widmen, hatte für mich immer etwas Weltfremdes. Wir wollen doch für die Welt Kunst machen, da sollten wir schon auch ein Teil von ihr sein!

Ist dieser Wandel die helle Seite des Planeten "Modern Times"?

Banse: Na ja, es hat zu allen Zeiten Künstler gegeben, die so gelebt haben, nur wurden sie dann nicht so verehrt. Es hatte etwas Verdächtiges, wenn jemand alles wollte, vor allem die Frauen. Heute dürfen wir das zum Glück. Es ist allerdings immer noch so, dass man in Interviews jedes mal gefragt wird, wie man das eigentlich unter einen Hut bringt, und wer sich denn um die Kinder kümmert, wenn man unterwegs ist. Sie haben das noch nicht getan, gratuliere! Ich lese nie, dass Männer das auch gefragt werden, ganz fertig sind wir mit der Gleichberechtigung also nicht. (dms)