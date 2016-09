Festspiele Ludwigshafen mit Stars und Politik

Sozialpolitisches Engagement sei für Theater derzeit wichtiger denn je, sagte Intendant Tilman Gersch gestern am Rande der Programmvorstellung der XII. Festspiele Ludwigshafen im Pfalzbau im Gespräch mit dieser Zeitung, speziell in einer Stadt mit hohem Migrantenanteil. Das Klima sei derzeit so, "dass sich auch die Leute, die schon lange bei uns sind, sich nicht mehr willkommen fühlen."

Mit den Festspielen will er gezielt dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Deshalb steht das Eröffnungswochenende unter dem Motto "Offene Welt". Das wird eine Art Festival zu Beginn des Festivals: Eingeläutet wird es am Freitag, 14. Oktober, mit der Bühnenadaption von Orhan Pamuks Roman "Schnee", inszeniert von Ersan Mondtag, dem Nachwuchsregisseur des Jahres. Besonders wichtig sind Gersch das Projekt "Willkomm(s) Kultur" mit Ludwigshafener Jugendlichen am 15. und das Weltfest am Sonntag, 16. Oktober. Neben künstlerischen, musikalischen und kulinarischen Ageboten steht dabei die Verleihung eines Preises für ehrenamtliches Engagement im Fokus.

Das Schauspielprogramm der Festspiele ist wie immer geprägt von hochkarätigen Gastspielen - in diesem Jahr mit einem expliziten Schwerpunkt auf einer Werkschau des Hamburger Thalia Theaters: Dazu zählt neben "Schnee " unter anderem Jette Steckels Inszenierung von "Die Tragödie von Romeo und Julia" (1./2.11) und Nicolas Stemanns "Faust I" (10.11.).

Aus dem Gesamtspielplan ragt Simon Stones Aufführung von Ibsens Drama "John Gabriel Borkman" heraus, die gerade von "Theater heute" als Inszenierung des Jahres ausgezeichnet wurde. Als Koproduktion von Wiener Burgtheater, Wiener Festwochen und Theater Basel spielen darin Bühnen-Superstars Martin Wuttke, Birgit Minichmayr, Caroline Peters und Roland Koch. Gersch will damit demonstrieren, "dass es in Ludwigshafen ästhetisch exzeptionell hochklassiges Theater mit erstklassigen Schauspielern, auf der Höhe der Zeit mit gut lesbaren Texten zu erleben gibt".

Politisch und qualitativ genau so ambitioniert hat Honne Dohrmann, Direktor des Ensembles tanzmainz, das Tanzprogramm der Festspiele kuratiert: "Die thematische Klammer heißt ,Mighty Moves', also große Bewegung. Das ist einerseits ästhetisch gemeint und andererseits auch sozial: Mich haben Produktionen besonders interessiert, in denen die Künstler in mehrfacher Hinsicht einen großen Sprung machen, etwa über den eigenen Schatten oder etwas weiterentwickeln." Das träfe etwa auf die israelische L-E-V Dance Company mit dem Stück "OCD Love" (21./22.10.) oder die Koproduktion "Badke" (30.11.) aus Belgien und Palästina zu.

(Von unserem Redaktionsmitglied Jörg-Peter Klotz)