"Feindliche Übernahmen - nicht mein Naturell"

Er ist ein Getriebener, einer, der nicht locker lässt und ständig weiterkommen möchte mit seiner Sache: Michael Kaufmann, Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, spricht seit einiger Zeit von seinem Traum eines neuen, großen Konzertsaals für die Metropolregion. Nun kommt zu diesem Traum noch ein zweiter, den er uns in einem Café am Friedrichsplatz verrät.

Herr Kaufmann, zuletzt sprachen Sie immer wieder davon, einen neuen Konzertsaal für die Metropolregion bauen zu wollen. Wann ist das Richtfest?

Michael Kaufmann: Das wäre natürlich wunderbar, wenn ich Ihnen da schon einen konkreten Termin nennen könnte, aber ich muss da schon noch Überzeugungsarbeit leisten und Kooperateure gewinnen. Auf jeden Fall bleibe ich da am Ball, weil ich überzeugt davon bin, dass ein multifunktional nutzbarer Konzertsaal ein idealer Kristallisationspunkt für die Metropolregion wäre.

Wen müssen überzeugen und mit wem Kooperationen eingehen? Ein Konzertsaal scheint wesentlich weiter weg als vor fünf Jahre eine neue Kunsthalle in Mannheim...

Kaufmann: Das Wunder der neuen Kunsthalle konnte ja von innen heraus bewegt werden - was die großartige Leistung nicht schmälern soll. Beim Konzertsaal braucht es verschiedene Kräfte: diejenigen, die Funktion und Inhalt darstellen und schon in einer ersten Projektphase beschreiben, wie eine Nutzung aussehen könnte. Und dann die, die durch ihre Netzwerke der Idee zu Stabilität und Durchhaltevermögen verhelfen - und letztlich braucht es natürlich private und öffentliche Finanziers für das Bauwerk. Ich denke, dass man in einem Team von fünf oder sechs Menschen einen konkreten Plan entwickeln kann. Wichtig ist, dass die lokalen Ansprüche überwunden werden und ein zentraler Ort für die Region entsteht.

Klingt, als wollten Sie eine Interessengemeinschaft Klassik gründen?

Kaufmann: Nein, das soll kein elitärer Tempel werden. Wir brauchen möglichst viele kulturelle Nutzungen in einem Haus, dessen Konzertsaal über eine hervorragende natürliche Akustik verfügt. Ich habe in Essen neben Klassik und Jazz auch der Unterhaltung ihren Platz gegeben. Wenn die Söhne Mannheims oder "Chako" Habekost nicht selbstverständlich auch von "Ihrem" Haus sprechen würden, hätten wir ziemlich viel falsch gemacht. Trotzdem muss es eine Priorisierung für die akustische (klassische) Musik geben und einen Verantwortlichen, der nicht nur auf Zahlen, sondern auf Qualität achtet.

Dann reden wir also von einer Stiftung, die Sie leiten würden?

Kaufmann: Oh je, also ich halte es nicht für klug, eine so wichtige Angelegenheit jetzt mit Personalfragen zu belasten. Natürlich könnte es den einen Promoter für das Konzertsaalprojekt geben - aber ich denke eher, dass nicht ich das sein sollte. Ich konzentriere mich darauf, dass wir in der Region sinfonische Musik und damit auch für die Staatsphilharmonie die Zukunft entwickeln können.

Das hört sich an, als hätten Sie eine Katze im Sack ...

Kaufmann: Es ist ja schon fast kein Geheimnis mehr, dass ich eine gemeinsame Struktur für die beiden "Marken" Staatsphilharmonie und Kurpfälzisches Kammerorchester sinnvoll halte. Dabei würde unter einem organisatorischen und finanziellen Dach ein Orchester-Verbund entstehen, in dem sich beide Klangkörper künstlerisch-qualitativ und wirtschaftlich besser entwickeln ließen als aktuell. Die Profilierung des großen Sinfonischen und des kleineren Kammerorchestralen stelle ich mir sehr spannend und für beide Klangkörper vorteilhaft vor.

Wissen die das vom KKO schon, oder planen Sie eine feindliche Übernahme?

Kaufmann: Feindliche Übernahmen entsprechen nicht meinem Naturell. Ich möchte, dass wir die Chance miteinander besprechen und habe deshalb schon für fast zwei Jahren das Gespräch mit dem KKO gesucht. Der Austausch war damals nicht so erfolgreich, aber ich sehe es nach wie vor so, dass wir gemeinsam stärker würden, ohne dass einer der beiden Klangkörper an Profil verlöre. Also arbeite ich weiter daran. Ich sehe die Sache auf einem recht guten Weg.

Okay, wenn Sie das schaffen sollten, wären sie zu zweit. Sie sprachen aber von fünf bis sechs Akteuren. Wer sollen die anderen sein?

Kaufmann: Das bezog sich auf das Konzerthaus. Aber mit der erwähnten Stiftung hätte man eine noch stärkere Stimme. Trotzdem sollten wir das trennen. Also wenn ich träumen dürfte, so säßen in dem Team Vertreter herausragender Initiativen aus Klassik, Jazz und ernstzunehmender Unterhaltung, die zugleich für die Region aber auch für nationale und internationale Beachtung stehen. Und die Kunst müsste in dem Haus den Vorrang vor der kommerziellen Nutzung haben. Wenn man das nicht schaffte, wäre nicht viel gewonnen.

Und die Staatsphilharmonie würde nach Mannheim ziehen? Denn wo sollte ein solches Haus stehen, wenn nicht hier!

Kaufmann: Wenn wir die Möglichkeit bekämen, Hausorchester in dem neuen Haus zu sein, wäre das die Erfüllung vieler Hoffnungen und ließe das Orchester weiter wachsen. In Ludwigshafen ist das bislang nicht möglich - warum also nicht unsere bestehende LUMA-Existenz um eine aufregende Facette erweitern! (dms)