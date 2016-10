Wallis Bird spricht über ihr neues Album „Home“

Voller Leidenschaft: Wallis Bird bei ihrem Jazz-and-Joy-Auftritt 2013 in Worms. © Zinke

Feinfühlige Klavierballaden, farbenprächtige Gospel-Elemente, Jazz-Grooves und packender Pop - in eins gebracht von einer umwerfend kraft- und ausdrucksvollen Stimme: Die irische Sängerin und Songschreiberin Wallis Bird hat mit "Home" ein hervorragendes, nunmehr fünftes Studioalbum aufgenommen. Im Interview berichtet die Wahl-Berlinerin über ihr neuestes Werk, ihre Zeit in Mannheim und das Gefühl, zuhause angekommen zu sein.

Wallis, was bedeutet "zu Hause" für Sie?

Wallis Bird: Ich glaube, es ist mehr ein Gefühl als ein Ort. Wenn ich mich zu Hause fühle, dann hängt das mit Liebe zusammen. Wo ich jetzt bin, das ist auf jeden Fall zu Hause: Ich wohne in Berlin mit meiner Freundin, und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so entspannt und ruhig bin. Ja, zu Hause ist innen drin.

"Home", also "zu Hause", heißt auch Ihr neues Album ...

Bird: Das stimmt. Das letzte Album war "Architect", und ich habe gemerkt, dass ich irgendwo in meinem Hinterkopf einen Plan hatte: Ich will hier, in Berlin, in Deutschland mein Lieblingswerk aufnehmen. Und ich dachte, wenn alles passt und alles gut ist, dann wird das nächste Album "Home" heißen. Ich bin seit zehn Jahren unterwegs, und irgendwann muss man einmal eine Pause machen. "Architect" war sozusagen der Unterwegs-Plan und "Home" die Antwort darauf.

War der Songwriting-Prozess dann ein anderer?

Bird: Ja, er hat mein ganzes Leben verändert, ich bin sozusagen eine neue Frau. Ich war für 18 Monate fast nur zu Hause, mit meinen Instrumenten und meiner Freundin zusammen, und es war wunderschön. Ich hatte so viel Zeit, zu spielen und zu experimentieren, Dinge auszuprobieren, die ich mich zuvor nicht getraut hatte. Der Druck war weg. Ich habe zuvor immer geschrieben, weil ich ein Album machen musste, wir waren ein großes Team, alles hing zusammen, ich musste arbeiten. Dieses Mal war es: Mach' ein Album, mit dem du glücklich bist und nimm' dir so viel Zeit dafür, wie du brauchst. Das war ein Traum!

"Home" ist stilistisch bemerkenswert vielfältig. Haben Sie alle Instrumente allein eingespielt?

Bird: Im Endeffekt habe ich 70 Prozent zu Hause gemacht und alles außer Klarinette, Kornett und Geige selbst gespielt. Normalerweise arbeite ich mit Markus Wuest (von der Band Get Well Soon) zusammen. Und der sagte: "Hey, du kannst das selber machen, du brauchst mich nicht." Das war ein großes Geschenk und es hat meinen Geist befreit.

"Change", die erste Single, ist eine Art Danksagung. An wen?

Bird: An mein Team und jeden, der sich die Zeit genommen hat, die Musik, die wir machen, anzuhören. Über die letzten zehn Jahre bin ich mit ihnen erwachsen geworden - nicht nur mit denjenigen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sondern auch mit den Leuten, die ich durch Konzerte getroffen habe, mit dem Publikum. Viele haben eine Beziehung durch meine Gigs begonnen, ein paar sind verheiratet. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich hatte so viel Glück, ich bin so zufrieden mit meinem Leben, dass ich denke, nun muss ich etwas zurückgeben.

Um noch einmal auf die Anfangszeiten zurückzublicken: Wie haben Sie Ihre Zeit an der Mannheimer Popakademie in Erinnerung behalten?

Bird: Ich hatte dort ein dreimonatiges Stipendium, und das war echt ein Geschenk. Ich habe jeden Tag Straßenmusik gemacht, weil ich kein Geld hatte. Und ich habe geile Leute getroffen, fast das gleiche Team, mit dem ich jetzt arbeite - wir sind uns alle durch diese Schule begegnet. Das hat mein Leben verändert. Leider war ich eine schlechte Studentin (lacht). Fast alles war in Deutsch, ich habe viele Stunden verpasst. Ich war schon immer schlecht in der Schule gewesen. Ich hatte kein Interesse am Studieren, ich wollte einfach nur da sein. Und dann habe ich für knapp drei Jahre in Mannheim gewohnt - fast zwei Jahre nur dort, im letzten Jahr hatte ich London und Mannheim Wohnungen. Ich liebe Mannheim wirklich sehr. Es hat einen guten Underground, eine großartige Musikszene und wunderbare Menschen.

(Von unserem Mitarbeiter Martin Vögele)