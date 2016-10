„Schwarze Musik berührt mich“

Frau Schweizer, wie gestalten Sie Ihre Solokonzerte: eher strukturiert oder völlig spontan?

Irène Schweizer: Es sind beide Haltungen möglich. Ich bereite mich schon vor, aber nicht so, dass ich genau weiß, wie ich anfange, was ich in der Mitte spiele, wie ich aufhöre. Das überlasse ich schon dem Zufall. Es ist eine Mischung von freier, improvisierter Musik und festen Stücken.

Haben Sie ein Programm?

Schweizer: Ich mache nie ein Programm. Meistens fange ich ganz frei improvisierend an und dann ergibt sich was daraus, vielleicht sogar ein Stück. Ich habe schon drei, vier feste Themen, die ich wahrscheinlich spielen werde, aber ich weiß es noch nicht.

Kommt es Ihnen gerade bei den Soloauftritten nicht entgegen, dass Sie als Schlagzeugerin angefangen haben? Erleichtert das nicht, den rhythmischen Fluss zu finden?

Schweizer: Ja, das glaube ich schon. Ich habe nie Probleme mit dem Rhythmus, wenn ich solo spiele. Es ist nicht so, dass ich einen Schlagzeuger brauchen würde. Das läuft von alleine.

Hätten Sie noch einmal Lust, wie 2006 in der Alten Feuerwache Mannheim mit dem Guru-Guru-Drummer Mani Neumeier aufzutreten? Mit ihm begannen Sie ja in den 60er Jahren Ihre Karriere?

Schweizer: Ich glaube, eher nicht. Wir haben uns musikalisch zu sehr auseinandergelebt. Er ist ganz woanders als ich.

Sie sind als Free-Musikerin bekannt geworden. In Ihrem Spiel gibt es aber auch traditionelle Elemente: Boogie-Bässe, Blues-Tremoli, Thelonious- Monk-Anklänge. Fühlen Sie sich, obwohl Sie als Avantgardistin gelten, als Teil dieser Jazz-Tradition?

Schweizer: Ja sicher. Immer noch. Und wie! Ich habe ja mit zwölf Jahren angefangen, ganz traditionell. Ich habe die ganze Jazzgeschichte miterlebt. Das ist nun mal mein Background. Wenn es den Jazz nicht gegeben hätte, wäre ich nie Musikerin geworden.

Da fällt mir ein Ausspruch des afroamerikanischen Saxofonisten und Intellektuellen Archie Shepp ein, der ja auch bei Enjoy Jazz zu Gast ist. Er behauptet auf seiner Internetseite, die Weißen seien immer nur Zaungäste des Jazz gewesen. Was halten Sie davon?

Schweizer: Das finde ich schon ein bisschen krass, was er sagt. Das stimmt natürlich nicht. Ich bin ja privilegiert, weil ich mit vielen schwarzen Musikern wie Oliver Lake, Andrew Cyrille, Louis Moholo oder Hamid Drake spielen durfte. Irgendwie habe ich eine Ader für Black Music (lacht). Schwarze Musik hat mich immer berührt und mir viel besser gefallen als etwa ein Stan Getz Quartett oder ein Phil Woods oder wie die Weißen alle heißen, die bekannt sind. Ein Teil meines Bluts ist wahrscheinlich schwarz statt rot (lacht).

Weicht bei Ihnen jetzt, mit 75 Jahren, das einst jugendliche Feuer einem Sinn für Sparsamkeit?

Schweizer: Ja ja, schon. Eigentlich immer mehr im Alter. Früher, in den Anfängen des Free Jazz, ging es darum, so schnell wie möglich zu spielen, frei und wild. Bei mir ist das jetzt alles schon längst vorbei. Ich finde immer mehr: Weniger ist mehr.

Sie werden oft auf Ihre Rolle als Musikerin, als Frau, festgelegt. Finden Sie nicht, dass das manchmal etwas übertrieben ist'?

Schweizer: Es hat schon seine Berechtigung, aber es wird auch übertrieben. Manchmal finde ich schon: Jetzt hört mal auf. Aber ich bin natürlich froh, dass es immer mehr Musikerinnen gibt, die auch Trompete, Posaune und Saxofon spielen. Das finde ich schon wirklich toll. Aber es sind immer noch viel zu wenig. Zwei Drittel der Jazzmusiker sind männlich.

Finden Sie, dass es eine weibliche Ästhetik gibt? Ein Mann spielt aber doch nicht anders als eine Frau?

Schweizer: Nein, nein (lacht).

Es kommt doch eher auf die persönliche Biografie an. Jeder Mensch ist doch ein Individuum...

Schweizer: Ja, das stimmt.

Was es aber gibt, ist ein spezifisch weiblicher Witz, oder? So wie in Ihrem Trio Les Diaboliques mit Maggie Nichols und Joelle Leandre.

Schweizer: Das stimmt schon. Das würde kein Mann so machen. Das ist typisch Frau (lacht).

In Publikationen wird Ihre sexuelle lesbische Orientierung immer mehr zum Thema gemacht. Stört Sie das nicht manchmal?

Schweizer: Ich finde es nicht nötig, dass man es publik macht. Aber ich habe es auch nie verschwiegen. Dass man es jetzt aber so hinausposaunt, ist überhaupt nicht nötig.

Von unserem Redaktionsmitglied Georg Spindler