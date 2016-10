Auf elektronischer Traumreise

Dagegen ist auch die avancierteste Technik nicht gefeit: Nach 45 Minuten, man hat sich eben noch gewundert, warum das Schlagzeug plötzlich so unverstärkt klingt, da stoppt das Konzert in der Mannheimer SAP Arena vollends. Die Mitteilung, dass es einen kleinen Stromausfall gegeben habe, muss Christopher von Deylen, der Zeremonienmeister dieses Abends, denn auch ohne Hilfe seines Mikrofons in die Reihen rufen.

Das führt zu einer spontanen Blitz-Autogrammstunde, ist nach fünf Minuten sowieso behoben und regt nebenbei einen Besucher zu dem launigen Einwurf an, den Auftritt doch "unplugged" - also akustisch - fortzuführen. Was kein übler Witz ist, schließlich ist Christopher von Deylens Erfolgsunternehmen Schiller ein originär elektronisches Musikprojekt.

Was nicht heißt, dass er seinen Ambient-, New-Age- und Trance-Pop-Sound, mit dem es dem 45-Jährigen gelungen ist, über sieben Millionen Alben zu verkaufen, allein für sich in seiner Raumschiff-artigen Konsolen- und Keyboard-Festung kreieren würde. Vielmehr wird der Schiller-Kopf live von Douglas Wimbish (Living Colour) am Bass, Flo Dauner (Fanta Vier) am Schlagzeg, Ferdinand Kirner an der Gitarre sowie der Sängerin und Gitarristin Tricia McTeague begleitet. Mit "Ile Aye" stoßen zudem die Backround-Vokalisten Samantha, Carmel und Chaz dazu.

Reizvolles Lichtspiel

"Eine atemberaubende Reise aus Licht und Klang", verheißt das Konzert, das die Gruppe mit dem Titel "Schwerelos" vom neuen, im vergangenen Februar veröffentlichen Schiller-Album "Future" startet. Für den visuellen Aspekt zeichnet der Brite Vince Foster verantwortlich, der schon für Phil Collins, Peter Gabriel und Kylie Minogue arbeitete und hier ein reizvolles Farb- und Lichtspiel entstehen lässt, das bei "Polarlicht" mit seinen kühl changierenden, kristallin anmutenden Scheinwerfer-Strukturen einen Höhepunkt erfährt. Musikalisch mögen (die recht nahtlos aneinandergefügten) Tracks wie "Nachtflug", "Rubinrot" oder "Ultramarin" nicht umwerfend innovativ oder aufregend sein; aber wer Jean-Michel Jarre, "Der König der Löwen", Enigma-Chöre, Waldfee-Gesänge, Meditations-Melodien und Tangerine Dreams "Love On A Real Train" zu schätzen weiß, darf sich hier an profundem Kunsthandwerk erfreuen, das bei aller Lichtmagie auch mal dazu einlädt, die Augen zu schließen und, sagen wir: von elektrischen Schafen zu träumen.

Daneben gibt es relativ konventionell ausgerichtete Pop-Stücke wie das von Tricia McTeague schön gesungene "Playing With Madness" (was an Madonnas "Ray Of Light"-Phase erinnert), "Looking Qut For You", "Dancing In The Dark" oder "Once Upon A Time". Die große Entdeckung des Abends aber ist deutsch-amerikanische Sängerin Arlissa, die bei "Not In Love" und "Paradise" mit auratischer Bühnenpräsenz in Erscheinung tritt, und deren wunderbar kraft- und charaktervolle Stimme einen dunkel schimmernden Adele-Hauch in die Halle zaubert.

Als die 2000er-Single "Ein schöner Tag" erklingt, erheben sich viele Zuschauer entzückt von ihren Plätzen, noch zwei Jahre weiter zurück wendet - der übrigens sehr sympathisch auftretende - Christopher von Deylen den Blick im Zugabe-Block, der mit "Das Glockenspiel" vom Schiller-Debü "Zeitgeist" gestartet wird. Das hiernach ziemlich packend präsentierte "Sehnsucht" finden wir wirklich klasse (anglophile Zeitgenossen würden in diesem Zusammenhang wohl von einem "Guilty Pleasure" sprechen); die Projekt-Hymne "Schiller" und das Hard-Trance-Stück "Ruhe" werden vom Publikum gleichfalls mit ausgelassener Begeisterung abgefeiert, bevor die Electro-Ballade "For You" nach zwei durchaus kurzweiligen Stunden den endgültigen Schlussstrich zieht.