Furchtlos im Hier und Jetzt

Sie haben sich entfaltet, singen und spielen immer besser, gestalten ihre Programme immer spritziger - Die Schönen Mannheims lassen sich vom Lauf der Zeit nicht runterkriegen, stehen furchtlos zu ihren Falten, lassen Charme und Esprit gepaart mit augelassener Heiterkeit freien Lauf - sie sind entfaltet im Hier und Jetzt, wie sie selbst in ihrem Intro-Song bekennen. Im voll besetzten Capitol rissen sie ihr Publikum zu Begeisterungsstürmen hin und belohnten es nach gut zweieinhalb Stunden Gesang und Comedy vom Feinsten mit zwei köstlichen Zugaben.

Seit fünf Jahren stehen die Schönen Mannheims Anna Krämer, Susanne Back, Smaida Platais und Stefanie Titus zusammen auf der Bühne, vereinen ihre Begabungen aus Gesang, Schauspiel und Klavier zu musikalisch-szenischen Lebensabenteuern. Nach den Programmen "Hormonyoga" und "Ungebremst" bleiben sie ihrem bewährten Stil in der neuen Show "Entfaltung" treu. Ernst und Klamauk reihen sich aneinander, werden kommentiert durch Songs aus Operette und Musical, durch Pop-Balladen, die unter die Haut gehen, wie hier Dusty Springfield's "I Close My Eyes And Count To Ten" oder Gregory Porters "Water Under Bridges".

Wie sich dieses fröhliche Kleeblatt überhaupt zusammengefunden hat, das verrieten die Vier auf höchst amüsante Weise: Die Selbsthilfegruppe "Meine Phobie und ich" schreckte sie ab, der Crash-Kurs danach brachte sie zusammen, ebenso wie das an anderer Stelle erwähnte Mobbing. Dieses führte nicht nur zum abgefahrenen Mob-Rap, sondern auch zur Erkenntnis: "Ab heute mobben wir gemeinsam." Und das gelang ihnen ironisch perfekt beim Hund, der zum Veganer mutierte, beim dahinschmelzenden italienischen Lob auf die "grande amore", beim Lächeln der aufgekratzten US-Medienberaterin und ihrer Arbeit an der Lifebalance, die angesichts der proklamierten Selbstoptimierung den tragischen Selbstbetrug erkannte.

Hintergründige Kritik

In all dem komödiantischen Spiel versteckt sich eine hintergründige Kritik, eine liebenswerte Menschlichkeit, die bald in ehrlichen Zugeständnissen an das Älterwerden gipfelt: Rückenschmerzen, fliegende Hitze in den Wechseljahren, Torschlusspanik im Sex, das erlösendeVergessen , das manchmal nicht funktioniert, und die quälenden Gedanken, was wäre wenn. Aufrecht gehen, sich den Schweirigkeiten stellen, "mit Stolz in den Augen, trotz Tränen im Gesicht" - das war das mutmachende Fazit dieses facettenreichen Programms, in das immer wieder eine schleichende Werbung hineingeblendet wurde oder wunderbare Songs, die die nachdenklich stimmenden Momente verwehen liessen. Das Publikumspendete begeisterten Zwischen- und langem Schlussapplaus.cha