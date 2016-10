Faszinierend: Mannheimer Künstler Emmanuel Boos

Emmanuel Boos in seinem Atelier in der Mannheimer Innenstadt: Er präsentiert kunstvoll glasierte "Pflastersteine", wie er seine Objekte nennt.

Susanne Kaeppele

Hinter der Jesuitenkirche findet sich in einer Hofeinfahrt das großzügige Atelier von Emmanuel Boos, französischer Keramikkünstler und Wissenschaftler. Vier Brennöfen, zwei mit Gas, zwei mit Elektrizität betrieben, stehen draußen. Innen gibt es viele verschiedene Räume, je nach Bedarf, feucht oder trocken, staubfrei oder Büro, Lagerplatz für die Porzellane und Glasuren, das für den Laien alchimistisch wirkende Grundmaterial zum Bemalen der keramischen Oberfläche. Bei einem Atelierbesuch wollen wir die Kunst des weltläufigen Franzosen, der vier Sprachen spricht und schreibt, näher kennenlernen.

Emmanuel Boos wurde 1969 in Frankreich geboren, wo er auch aufwuchs. Schon mit 14 Jahren begann er sich für Keramik zu interessieren, machte dann aber erst das Doppeldiplom der ESSEC (École supérieure des sciences économiques et commerciales = Wirtschaftswissenschaften) und der Universität Mannheim. Während des Studiums in Mannheim arbeitete er in einem Töpferprojekt der Freizeitschule in Neckarau mit. Danach absolvierte er in Frankreich eine Töpferlehre, machte ausgedehnte Reisen mit mehrjährigen Aufenthalten in Südkorea und China und wurde dann für drei Jahre Meisterschüler von Jean Girel, Maître d'Art de France (spezieller Ehrentitel, der vom Staat verliehen wird) in einem Porzellanatelier in Burgund.

Mit seinen sublimen, an der Töpferscheibe entstandenen Gefäßen stellten sich in den 2000er Jahren erste Erfolge ein; er stellte in Galerien aus, wurde auf Künstlerresidenzen eingeladen, wurde ausgezeichnet und in vielen Zeitungsartikeln bekannt gemacht.

Auffällig ist für diese Zeit ein Festhalten an der Gefäßform, aber der Rand franst aus, bricht weg, verliert an Funktionalität. Durch wunderbare, an asiatischer Keramik orientierte Lasuren kam Emmanuel Boos letztendlich auf die systematische Untersuchung von Glasuren.

Der Künstler unternahm ein Forschungsprojekt am Royal College of Art in London und schrieb seine Doktorarbeit über Glasuren. (In England ist es möglich, den Doktorgrad zum Teil mit der eigenen künstlerischen Arbeit zu erwerben.) Hier zeigte sich ganz deutlich sein ganz spezieller Zugang zur Keramik, die nicht nur Handwerk ist, sondern auch Kunst und Wissenschaft, die Schönheit mit Geist verbindet und so zu einer gelungenen Kombination von Forschung und Ästhetik wird.

Mittlerweile arbeitete Emmanuel Boos nicht mehr mit der Töpferscheibe, sondern experimentierte mit Porzellanfolien, die man miteinander verkleben und so ganz leichte Glasurträger herstellen kann. Er nennt diese aparten Gebilde "Pflastersteine" (sie sehen so aus!), mit denen er seine persönliche Glasurbibliothek erstellte. Lange gibt es das schon in der Geschichte der Keramik Glasurbibliotheken, eine wichtige bestand etwa in Kolding in Dänemark, die er noch besucht hat, bevor sie vernichtet wurde.

Denn der Künstler ist auch ein Sammler von alten und neuen Rezepten, die er etwa in seiner Doktorarbeit aufgefächert hat: Überhaupt nicht mehr geheim, sondern öffentlich werden die Rezepturen benannt, aus denen dann wundervolle, neue Oberflächen entstehen. Ein für die Töpferei generell wichtiger Einfluss und damit auch für ihn war die ostasiatische Keramik, die seit Jahrhunderten besteht und allerschönste Formen und Farben erschafft.

Ganz offensichtlich wurde das Verlassen der Töpferscheibe für ihn zu einem Zugewinn an Freiheit: Wunderbare Werke entstanden seither, etwa seine "Postfächer". Emmanuel Boos nahm sozusagen das Volumen eines leeren Postfachs zur Form, bildete quasi die Leere ab und behandelte sie ähnlich wie seine "Pflastersteine" als Körper, die mit ausgesuchten, großartigen Glasuren überzogen werden.

Mit diesen neuen Formen verkleidete der Künstler auch etwa einen Kamin für eine renommierte Kunstsammlung in Paris. Das wirkt einerseits sehr elegant und durch die Schönheit, die Tiefe der Glasuren gleichzeitig sehr ergreifend. Oder wie Emmanuel Boos sagt: "Spielen zwischen Oberfläche und Materie". Denn ihn interessieren mittlerweile viel mehr die Unfälle, das Unvorhersehbare, aber auch das sich Versenken in die Schönheit, aber nicht Verlieren in der Fülle der Welt.