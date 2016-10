Auftakt der Festspiele Ludwigshafen

Noch keine vier Wochen ist die Spielzeit 2016/2017 alt, doch eines kann man jetzt schon sagen: Das war sie, die knackigste, launigste und treffendste Rede der Theatersaison. Dramaturg Matthias Günther vom Hamburger Thalia Theater hält sie in den immer kürzer werdenden Abständen des Publikumsgongs. Zum Auftakt der von nun an zehn Wochen dauernden Ludwigshafener Festspiele gastierte sein Haus mit Orhan Pamuks "Schnee" im Pfalzbau. Zu spät begann der Eröffnungsempfang und ein wenig zu lang gerieten die freundlichen wie hoffnungsfrohen Eröffnungsworte von Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg und Intendant Tilman Gersch, der es sich nicht nehmen ließ, den Pfalzbaufreunden sein gesamtes Festspielprogramm im Eilverfahren vom Blatt herunterzubeten.

Der betreuende Dramaturg der vom Roman zum Theaterabend gewordenen Auftaktproduktion geht einen anderen Weg. Gut gelaunt begrüßt Günther den Literaturnobelpreis für Bob Dylan und zieht einen Vergleich zum Gastspiel. Wie Texte durch musikalische Umsetzung und stimmliche Gestaltung zu Literatur werden können, werde Pamuks 2002 erschienener Roman in Ersan Mondtags Inszenierung zur musikalisch-assoziativen Gefühlsfläche der vom Autor beschriebenen türkischen Verhältnisse. Die Frage, ob man denn das Gelesene auf der Bühne den eigenen Vorstellungen gemäß umgesetzt sehe, kontert Günther jovial: "Vergessen Sie's!" Zudem habe man nur Lieblingslesestellen der Schauspieler aufgenommen und nicht den kompletten Roman gezeigt. Aha.

Einmal im Theatersessel, begreift man das ästhetische Verfahren, das die Produktion immerhin zum Berliner Theatertreffen führte und Mondtag zum "Regisseur des Jahres" machte: Man übersetzt Pamuks Auseinandersetzungen mit Kopftuchmädchen, Islamisten, innertürkischen Strömungen und Zerrissenheiten mit Andeutungen, ja Entkonkretisierung. Kostümbildner Josa David Marx gewandet ein nicht ausschließlich einzelnen Rollen zugeordnetes siebenköpfiges Ensemble (Marie Löcker, Cathérine Seifert, Pascal Houdus, Thomas Niehaus, Steffen Siegmund, Tilo Werner und Sebastian Zimmer) geschlechtsneutral in schwarze Röcke und transparente Oberteile. Statt Verschleierung sehen wir weiße Troll-Perücken in Übersetzung von bekannten Kleidervorschriften. Ebenso verfährt Bühnenbildnerin Paula Wellmann, die in orientalischem Türkis einen Raum zwischen Hamam und Moschee entwarf, der sich - in Anlehnung an das muslimische Bilderverbot - mit Bäumchenmuster echtem Orientflair wieder entzieht. Namenlos sind hier auch die Figuren, die mal chorisch, mal Roman-Dialoge in solistische Tiraden auflösend, dann summend, singend oder tanzend nur eines tun: die kafkaeske Atmosphäre der Vorlage gefühlig in den Raum schreiben. Das hat etwas, fesselt auch gut eine Stunde lang, aber in bisschen zu hoch gehängt dürfen einem Abend und Regieleistung schon auch erscheinen.

Mondtag verfährt durchaus chronologisch, bleibt am Originaltext, und kundige Leser können hier den Dichter Ka, seine Geliebte Ipek, Lapislazuli, Kadife oder den Schauspieler Zaim auch namenlos erkennen. Wer das Buch nicht kennt - das größte Manko des Abends - versteht überwiegend Bahnhof oder allenfalls, dass es um Diskussionen und alternative Sichtweisen zum Thema Islam geht. Wenig Sinn macht es daher, hier nun den Inhalt des komplexen Romans nachzuerzählen.

Doch eine gelungene Dopplung von Pamuks literarischem Verfahren, fremde und auch befremdliche Positionen aus Okzident und Orient distanziert und wertungsfrei in einer Wolke orientalisch-mytischer Erzähltradition darzustellen, ist der Abend, an dem auf hohem Niveau gespielt, gesprochen und gesungen wird, allemal. Das Prinzip, man könnte es "Thai-Analogie" nennen, bleibt dabei immer gleich: "same same but different", (das Gleiche, doch ganz anders), wie es Thailandurlauber vielleicht kennen. Ähnlich, doch nicht gleich, sind Mondtags Orientübersetzungen: Sufi-Tradition wird hier zu schrägem Tanztheater, Balkan-Sound steht für östlichere Klänge, eine Art Brecht-Weill-Klang für die Moritat der Unzulänglichkeit menschlicher Meinungen.

Wenn nach Bühnen-Attentaten und 105 Spielminuten auf der Bühne dann großes Schweigen herrscht, zeigt sich Dreierlei: Es gibt keine finale Antworten, nichts ist für den Zuschauer so schwer zu ertragen wie die Stille - und nur durch provozierende Verunsicherung des Publikums wird man zum Regisseur des Jahres. Dennoch: herzlicher Applaus. (rcl)