Neue Galerie verkauft Kunst von Robert Häusser

Wie ein lauerndes Tier steht er da, der Rennwagen von Jochen Rindt, in dem er wenige Tage später verunglücken sollte. Sein Wert? Eigentlich unbezahlbar. Denn längst haben sich Motive von Robert Häusser wie dieses in den Kanon der Fotogeschichte eingeschrieben. Nun soll es gerahmt und signiert 3500 Euro kosten. In der Mannheimer Prince House Gallery auf den Turley Barracks, die am kommenden Montag eröffnet wird. Schon allein das ist ungewöhnlich: Ausgerechnet ein Galerie-Startup vermarktet künftig einen der bedeutendsten Fotografen der Welt. Hinzu kommt die Tatsache, dass Häusser (1924-2013) Zeit seines Lebens nie eine Kooperation mit einer Galerie eingegangen war. Woher stammen nun also diese zehn Werke, die es jetzt zu kaufen gibt?

"Es hat immer wieder Anfragen gegeben, wo man Bilder von Robert Häusser erwerben kann", sagt Claude W. Sui, der als Leiter des Forum Internationale Photographie (FIP) Häussers Oeuvre verwaltet. Aufgrund eines "privaten Nachlasses" habe sich nun diese Verkaufsausstellung ergeben. "Robert Häussers Tochter hat sie zur Verfügung gestellt", sagt Johann Schulz-Sobez, "Gallerymanager" im noch jungen Kunstraum an der Friedrich-Ebert-Straße. Und dann gibt er einen Eindruck davon, was für ein großartiger Querschnitt aus Häussers Oeuvre dort bald erworben werden kann.

Zehn sogenannte Vintage Prints, die von 1950 ("Acker") bis 1996 ("Das Haus am Hafen") reichen. Die melancholischen "Tuilerien" (1953) sind darunter, die mit Fischauge fotografierte "Veränderte Landschaft" von 1959 oder der tote "Fisch auf Holz" (1955). Sie alle stammen aus dem Besitz von Ina Häusser-Pargeter, und dass zwei ganz besondere Abzüge darunter sind, zeigen die Zusätze "A.P.". Sie stehen für Artist Print - Häusser hat alle zehn Abzüge als seine anerkannt und unterschrieben. Diese beiden allerdings fand er besonders gelungen.

Dazu muss man wissen, dass Häusser seine Bilder in der Dunkelkammer erst "richtig" fertigstellte: Hier machte er seine typischen Hell-Dunkel-Kontraste noch härter. "Es ist allerdings unklar, wie viele Abzüge genau es von den jeweiligen Motiven gibt", sagt Johann Schulz-Sobez. Häusser hat darüber nicht Buch geführt. Auch das mache es schwer, ihn nun preislich einzustufen. Hinzu kommen die Ungerechtigkeiten der Kunstszene: Dass, was sich gut verkauft, gilt heutzutage oftmals als bedeutend. Häusser allerdings hatte zwar Sammler, aber seine Kunst wurde nie international verbreitet. Dadurch war sie nie populär. Nicht zuletzt, weil sich viele seiner Serien um Vergänglichkeit, Schmerz und Tod drehen - Themen, die der Kunstmarkt nicht gerade liebt.

"Wenn ich aus Auktionshäusern manchmal die Kataloge bekomme, da sind immer wieder Leute, die was von mir verkaufen. Manchmal zu saftigen Preisen. Ich nehme an, wenn ich mal tot bin, wird das noch steigen", hatte der erste deutsche Hasselblad-Preisträger 2010 im Interview mit dieser Zeitung erzählt. Und sich geirrt: Denn im Vergleich zu anderen Fotografen seiner Liga ist sein Marktwert noch immer gering.

In der Prince House Gallery will man nun dafür sorgen, dass Häusser auf dem Kunstmarkt eine feste Größe wird. Der Kunstraum auf den Turley Barracks wird neben Showrooms für Möbel oder dem neuen Atelier von Horst Hamann liegen. Im ehemalige Kasernengebäude "Prince" hat auch die "Edelraum GmbH" ihren Sitz, die auch hinter der Prince House Gallery steht und schon seit einiger Zeit mit einem Internetkunsthandel am Markt ist: Unter dem Titel "Marc + Matthew Art Collection" werden gerahmte Abzüge regional bekannter Künstler in limitierter Auflage vertrieben. Zum Teil schon für 69 Euro. Von diesem Konzept soll sich die Prince House Gallery deutlich absetzen: "Wir werden zeitgenössische Künstler vermarkten, die schon etabliert sind, bis hin zur Street Art", erklärt Johann Schulz-Sobez.

Häusser außerhalb Mannheims, im internationalen statt lokalen Kontext - das war 2015 eigentlich die Ansage auf einer Diskussionsveranstaltung zur Zukunft des Häusser-Nachlasses im Mannheimer Kunstverein gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt Werke auf den Markt zu geben, hieß es seinerzeit von den Reiss-Engelhorn-Museen, sei sehr unklug - eben weil sein Marktwert bisher so unklar ist. Nun hat man sich offenbar anders entschieden: Neben den zehn zum Verkauf stehenden Bilder aus Privatbesitz werden sechs weitere aus den Beständen des FIP gezeigt. Mit diesen Leihgaben wolle man, so heißt es aus den Rem, die Verkaufsausstellung positiv begleiten.

