Mannheimer Konzertreihe „Pro Arte“ startet furios

Steht für noble Klangästhetik: Sir John Eliot Gardiner. © Canetty Clark

Zu den radikalsten Führern der Bewegung, die in ihren frühen Jahren nach dem so genannten Originalklang strebte, durfte man John Eliot Gardiner ja niemals zählen. Früh trat er den Marsch durch die Institutionen an und dirigierte neben seinen selbst gegründeten Spezialensembles auch die Dinosaurier des Musikbetriebs: die großen etablierten Sinfonieorchester, ob in Leipzig oder Amsterdam. Aber am tiefsten geht wohl die Zusammenarbeit mit dem London Symphony Orchestra, mit dem er nun auch im Mozartsaal des Rosengartens aufgetreten ist - und damit der Mannheimer Konzertreihe "Pro Arte" zur Saisoneröffnung eine Sternstunde beschert hat.

Denn auch an einem grauen, nassen Oktoberabend kennt ein Gardiner so etwas wie Konzerttournee-Routine nicht. Es geht schließlich zunächst um seinen alten Favoriten Beethoven und dessen dritte "Leonoren-Ouvertüre". Mag der Dirigent - der übrigens auch Biobauer in North Dorset ist - die pastorale Grundstimmung der ersten Takte noch gemessen auskosten und auch danach grazile retardierende Momente einbauen.

Das alte Feuer brennt wie eh und je, einen kernigen, fast knalligen Spezialeffekt gibt es dazu, mit einer Ferntrompete vom Balkon. Hornissenartig stechend. Es sind auch im weiteren Verlauf des Abends insbesondere die (Blech-) Bläser, die den Rang des Orchesters untermauern. Dass die Streicher nachstünden, muss nicht behauptet werden, doch sie sind bei Gardiner zu schlankem, fast vibratolosem Spiel verpflichtet. Unter Historisten ist das nun mal Sitte.

Bereits 1964 hat der Dirigent den Monteverdi Choir etabliert. Der steht inzwischen zwar unter der Schirmherrschaft des Prince of Wales, hat sich indessen nicht von seinen alten, früher noch fast revolutionären Idealen losgesagt.

In Mannheim treten um die 50 Sänger auf, zunächst in Beethovens "Meeresstille und glückliche Fahrt". Mit makelloser Artikulation auch in den leisen Dämmerklängen des bewegungslosen Wassers und - natürlich - völlig einwandfreiem Deutsch, wie das von einem Chor, der eine weltweit registrierte "Pilgrimage" zu allen geistlichen Kantaten Bachs begangen hat, erwartet werden darf. Doch auch mit explosivem Brio im Finalteil und der Botschaft, dass der Komponist schon überaus erfolgreich für den Freudenchor in seiner neunten Sinfonie geprobt hat.

Gleichfalls eine Ode an die Freude - und an das gedruckte (Bibel-) Wort - ist Mendelssohns sinfonische Kantate Opus 52. Deren "Lobgesang" fällt auch in Mannheim manchmal markerschütternd aus, aber das ist im Sinne des Erfinders - bei der Uraufführung sollen gut 500 Musiker und Sänger involviert gewesen sein. Und der Choral "Nun danket alle Gott" gerät im Mozartsaal so überwältigend, dass er den nächsten Kirchgang glatt ersetzen könnte. Trotzdem walten bei John Eliot Gardiner Protestantismus und ein Ethos der Genauigkeit. Die drei Gesangssolisten stehen vor dem Chor und hinter dem Orchester, neben der bisweilen gleißend hellen Sopranistin Lucy Crowe besticht der junge Patrick Grahl, aus dem ein großer Oratoriensänger werden könnte. Aufgewachsen ist er im Thomanerchor. Die Bach- und Mendelssohn-Stadt Leipzig hat er tief in seinen Genen.