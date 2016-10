Besinnung aufs Wesentliche

Das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg, das von 10. bis 20. November zum 65. Mal über die Leinwand geht, besinnt sich zum Jubiläum auf seine Wurzeln: Film pur gibt es sozusagen, nichts Anderes drängt in den Vordergrund als dasjenige, was seit langem den Kern der renommierten Veranstaltung bildet - Filme junger internationaler Autoren. Sonderveranstaltungen gibt es in diesem Jahr keine - und auch keine prominenten Gäste.

Aber natürlich sind wieder zahlreiche junge Filmemacher, Schauspieler und Produzenten zu Gast und stehen nach den Filmvorführungen in moderierten Gesprächen Rede und Antwort. Muss man den Glamourfaktor, der bei dieser Veranstaltung freilich ohnehin kleiner geschrieben wurde als beim vom gleichen Team verantworteten Festival des deutschen Films in Ludwigshafen, nicht dennoch vermissen? Schließlich wurden hier auch regelmäßig in Sonderveranstaltungen etablierte Regiemeister geehrt oder Filmemacher, die sich schnurstracks auf dem Weg dorthin befinden. Festivaldirektor Michael Kötz verneint.

Die ersten Planungen hätten durchaus das gewohnte umfangreichere Programm und auch prominente Gäste vorgesehen, sagte Kötz dieser Zeitung. Da die Filme dem Auswahlgremium dieses Jahr aber besonders gut vorkamen, sei man wieder davon abgekommen, um gerade zum Jubiläum ein besonders Zeichen zu setzen. Eine gewichtige Publikation soll es zu dem Anlass aber noch geben, sie wird später erscheinen.

Junge Kreative fördern als Ziel

Dass es keine Jubiläumsgala gibt, beispielsweise mit bekannten Gästen, die schon früher dabei waren, erklärt Kötz so: Man wolle nicht rückwärtsgewandt erscheinen, sondern nach vorne blicken. Eine Konzentration zeigt sich auch darin, dass die letztes Jahr erstmals angebotene neue Sektion mit Filmserien nicht fortgeführt wird; das sei doch eine eigene Welt, die mit der Kernaufgabe des Festivals, neue internationale Film- und Kinotalente zu entdecken, nicht gut zusammenpasse, so Kötz.

Also sei das zuletzt verlängerte Festival auch wieder zur bewährten Dauer von elf Tagen zurückgekehrt und finde wieder im November, nicht wie im Vorjahr im Oktober statt. Im Kern der Sache aber, so versprechen die Organisatoren, tut sich was. Und so kann man davon ausgehen, dass einige, die in Mannheim und Heidelberg jetzt wieder ihre ersten Schritte auf internationalem Parkett wagen, im Kino dieser Welt noch deutliche Spuren setzen werden.

"Weltkino" ist das Programm dieses Jahr überschrieben. 19 Filme junger Regisseure konkurrieren ab 10. November um den Hauptpreis des Festivals, den "Grand Newcomer Award Mannheim-Heidelberg", der am 19. November verliehen wird. Die Preisgala findet wie gewohnt in Mannheim statt, im Hauptspielort, dem Stadthaus N 1. Offiziell eröffnet wird das Festival dafür wieder in Heidelberg, wo erneut das Campbell-Gelände in der Südstadt als Veranstaltungsort dient. Dort wird dann die französisch-armenische Koproduktion "Lost in Armenia" gezeigt.

Unter den 19 Filmen des Wettbewerbs sind dieses Jahr eine Weltpremiere, drei internationale und zwei europäische Erstaufführungen. Die restlichen Wettbewerbsfilme laufen als Deutschlandpremiere auf dem Festival; zu sehen sind sie jeweils zwei- bis dreimal in einer Stadt. Auffällig sei in diesem Jahr, dass viele Regisseure sehr politische Themen für ihre Filmdebüts gewählt hätten, sagt Kötz und verspricht "intensive Einblicke in fremde Kulturen und Denkweisen".

Ort der Entedeckungen

Wie gewohnt läuft neben dem Wettbewerb die Reihe "Entdeckungen", die dieses Jahr zehn Filme umfasst. Weitere elf Filmbeiträge vereinigt die dritte Sektion, die - dem internationalen Charakter des Festivals gemäß, dessen Beiträge in den Hauptspielstätten deutsch untertitelt sind - "International Independent Cinema 2016" heißt. Vertreter des "independent", also unabhängigen Kinos oder auch Autorenfilms sind aber natürlich alle 40 Filme des diesjährigen Programms.

Ergänzt wird es wie immer durch Kinderfilme. Wie jedes Jahr gibt es zudem einen Filmmarkt exklusiv für Fachbesucher. Der Katalog ist gerade fertiggestellt und befindet sich im Druck. Schon ausgeliefert ist indessen die Programmillustrierte - und macht schon einmal Lust auf junges, neues "Weltkino".