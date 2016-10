„Der Reservist“ im Mannheimer Theaterhaus in G 7

Rangelei auf dem Paletten-Sofa (v.l.): Die drei Darsteller Vincenzo Tatti, Jo Schmitt und Hanna Gandor bringen im Mannheimer Theaterhaus in G 7 das Stück "Der Reservist" überzeugend auf die Bühne. © Thomas Tröster

Von unserem Mitarbeiter

Martin Vögele

Wir müssen aufhören, alles einfach so hinzunehmen, sagt das Faultier. Stattdessen sollten wir uns erlauben, "rumzugammeln, ohne uns schlecht zu fühlen". Klar: Wer buckelt, kann sich über Konteneingänge freuen, die Miete, Essen, Auto finanzieren. Aber dafür bezahlen wir im Gegenzug oft mit "Überdruss, Depression, Impotenz und mit einem deutlichen Hang zum Schwachsinn und zum Konsum von Schwachsinn".

Informationen zur Aufführung "Der Reservist" stammt von dem belgischen Autor Thomas Depryck. Beim Heidelberger Stückemarkt wurde das Stück in diesem Jahr mit dem Internationalen Autorenpreis ausgezeichnet.

Am Mannheimer Theaterhaus in G 7 feierte jetzt die Deutschsprachige Erstaufführung Premiere.

Die Übersetzung des Bühnenstückes stammt von Frank Weigand. Für die Ausstattung zeichnet Marcela Snaselova verantwortlich, für den Videoeinsatz Norbert Kaiser.

Einer, der aus diesem System aussteigen und der kapitalistischen Marktlogik entfliehen will, ist der Protagonist aus Thomas Deprycks Schauspiel "Der Reservist", das Regisseurin Inka Neubert mit drei Darstellern - Hanna Gandor, Jo Schmitt und Vincenzo Tatti - als deutschsprachige Erstaufführung am Theaterhaus in G 7 (TiG 7) inszeniert; eine Eigenproduktion, mit der zugleich auch die neue Spielzeit an der Mannheimer Bühne eröffnet wird.

"Das ist die Geschichte von einem Typen, der sich der krebsartig wuchernden Vormachtstellung des Wertes Arbeit in unserer Zivilisation entgegenstellt", wird Hanna Gandor erläutern. Oder auch: Die Geschichte "von einem Schwachkopf, der es nicht schafft, sich mit der Welt, in der er lebt, abzufinden". Keimzelle dieser intrinsischen Rebellion ist das heimische Paletten-Sofa - auf dem die Titelfigur "hin und her rutscht und sich ergebnislos den Kopf zerbricht", ein Glas in der Hand, während ihr ein "Sabberfaden" auf das Hemd rinnt und sie zwischen den Fernsehkanälen umher zappt, wie wir in der Exposition des Stücks mehr erfahren als tatsächlich auf der Bühne sehen.

Der "Reservist" wird nicht nur in fliegend wechselnder Rollenbesetzung verkörpert, der Text springt auch zwischen Ich-Perspektive und Erzählung in der dritten Person. Was einerseits ein bisschen verwirrend ist, gleichzeitig jedoch auch ein probates Ausdrucksmittel für einen jungen Antihelden, der sich in einer Mischung aus Naivität und fiebrigem Furor auf die Suche nach seinem Platz in der Gesellschaft begibt.

Einen Weg dorthin weist ihm eine "Anarchistenfresse", die ihn im Wartebereich des Arbeitsamts über die Logik des Beschäftigungsmarktes aufklärt: Firmen, deren höchstes Ziel es ist, ihre Gewinne zu steigern und ihre Bedingungen durchzusetzen, benötigen demnach Arbeitslosigkeit als Druckmittel und Drohkulisse - sonst, so wird die Argumentation weitergeführt, wären sie den Forderungen der Arbeitnehmer ausgesetzt. Es brauche mithin gleichsam eine "Reserve" an verfügbarer Arbeitskraft - wie bei der Armee. "Perfekt!", meint unser Held, "gehör' ich eben zur Reserve. Und wenn man mich eines Tages wirklich braucht, für einen Job, der auf mich zugeschnitten ist, dann werde ich da sein - frisch und munter." Das sieht der Sachbearbeiter freilich nicht so, wofür der eine Ohrfeige und der Reservist wiederum eine Sperre seines Arbeitslosengeldes kassiert.

Neuberts vom Dreier-Ensemble überzeugend gespielte Inszenierung bietet eine einnehmende, gut ausbalancierte Mischung aus Witz und kritischer Nachdenklichkeit: Sie besitzt wunderbar skurril-schrille Momente, etwa wenn der Protagonist telefonisch versucht, eine Karte für ein Madonna-Konzert zu kaufen. Sie wirft uns in ein atemlos wirbelndes Personenkarussell aus Familienmitgliedern, Freunden und Wegbegleitern, die ein Charakterbild der Titelfigur zwischen Hochbegabung und der Unfähigkeit, mehr als zwei Worte fehlerfrei zu schreiben, zeichnen.

Dann wieder wird das Stück völlig entschleunigt, wenn Vincenzo Tatti als das dem TV-Tierkanal entsprungene und in die (Bühnen-)Realität getretene Faultier mit divenhaft-entrückter Nonchalance agiert. Am Ende, wenn der Reservist doch einen Bürojob angenommen hat und jeden Abend vor dem Fernseher sitzt, da begegnet es ihm wieder, dieses seltsame Tier mit dem grünen Pelz, das von einem Ast herunter hängt: "In seinen Augen liegen Zweifel und in meinen auch. Wir fragen uns: Wer ist der größere Idiot?"