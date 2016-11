Musikfilmfestival in Mannheim mit Jarmusch-Werk

Beim diesjährigen Filmfestival in Cannes feierte außer Konkurrenz der Dokumentarfilm "Gimme Danger" von US-Regisseur Jim Jarmusch seine Premiere. Darin porträtiert er den einflussreichen Rocksänger Iggy Pop und dessen Band The Stooges. Einige Monate vor dem Bundesstart im nächsten Frühjahr eröffnet die auf Archivmaterial und Interviews basierende Dokumentation das erste "Mannheim Musik Film Festival", das vom 10. bis 19. November im Cinema Quadrat gefeiert wird.

Insgesamt zehn Filme, die sich nicht nur unterschiedlichen Musikstilen, sondern auch verschiedenen Filmgenres widmen, haben die Veranstalter von Mannheims kommunalem Kino ausgesucht und auf die drei Sektionen "Future", "Present" und "Past" - also Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit - verteilt.

Dass diese - ganz bewusst - zeitgleich zum 65. Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg gesetzte Filmschau als eine konkurrierende Veranstaltung aufgefasst werden könnte, weist Harald Mühlbeyer, Pressesprecher des Cinema Quadrat, zurück. Vielmehr wolle man den üblicherweise während der Festivaltage spürbaren Besucherrückgang durch die Erschließung eines anderen Publikums auffangen. Insofern hoffe man, mit neuen Inhalten neue Zuschauer zu gewinnen. Sollte die Resonanz auf diese Alternative positiv sein, möchte man im kommenden Jahr das Projekt fortführen, sagt Mühlbeyer.

Das breitgefächerte Programm ist jedenfalls vielversprechend. So kann sich das Publikum nicht nur auf aktuelle und neueste Produktionen freuen, sondern auch auf eine Wiederbegegnung mit Musikfilmklassikern. So gibt es ein Wiedersehen mit Jonathan Demmes legendären Konzertfilm "Stop Making Sense" über die Talking Heads. Gezeigt wird auch Bertrand Taverniers "Round Midnight", der einen alkoholabhängigen Jazzsaxofonisten im Paris der 1950er Jahre porträtiert, eindrucksvoll verkörpert von Jazz-Legende Dexter Gordon. Nicht zu vergessen: "It Might Get Loud", den Dokumentarfilm über die Gitarristen Jimmy Page (Led Zeppelin), The Edge (U2) und Jack White (The White Stripes).

Mehrere Filme beschäftigen sich mit dem politischen und gesellschaftlichen Konfliktpotenzial von Musik und reagieren auf aktuelle kulturelle Verwerfungen. Während im tunesischen Spielfilm "Kaum öffne ich die Augen" von Leyla Bouzid eine junge Frau als Sängerin einer Rockband gegen patriarchale Strukturen rebelliert, kämpfen in Lutz Gregors "Mali Blues" vier westafrikanische Musiker mit ihrer heilsamen Kunst gegen islamistischen Terror sowie für Toleranz und Frieden.

Susanne Regina Meures begleitet in "Raving Iran" die House-DJs Anoosh und Arash (aka Blade & Beard) zu konspirativen Partys im Teheraner Underground. Denn im Iran ist elektronische Musik verboten. "Wir vermodern in diesem Land", sagt einer der beiden. "Ich darf nichts, was ich will." Und so gewinnt für sie die Einladung zum Züricher Lethargy-Festival, das alljährlich am Wochenende der Street Parade stattfindet, in Bezug auf die daran geknüpften Hoffnungen eine geradezu existenzielle Dimension.