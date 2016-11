Mehldau-Konzert: Balanceakte und Höhenflüge

"Nearness" - so der Titel des aktuellen Albums von Brad Mehldau und Joshua Redman - bedeutet Nähe und Vertrauen. Dieser Titel ist Programm. Denn so, wie die beiden Jazz-Virtuosen auch auf der Bühne des Ludwigshafener BASF-Feierabendhauses agieren, bewahrheiten sich Nähe und Vertrauen in ihrer tiefsten Bedeutung.

Es war 2008, als der Pianist und der Saxofonist beim Enjoy-Jazz-Festival erstmals miteinander auf der Bühne standen. Seither haben sich die beiden hochkarätigen amerikanischen Musiker weltweit auch im Duo einen Namen gemacht. Ihre Verbundenheit mit Enjoy Jazz unterstreichen die Instrumentalisten beim Konzert in Ludwigshafen denn auch gleich mehrfach. Die Dankbarkeit wirkt echt und beinahe bescheiden - hier dokumentieren zwei lebende Jazz-Legenden Erdennähe. Und das, obwohl die Musikalität dieses Duos den Sinn für höhere Dimensionen sensibilisiert.

Das Ausloten dieser Vertikale bestimmt denn auch das Konzert im gut besuchten Feierabendhaus. Zweifellos stehen Mehldau und Redman auf den Schultern von Riesen; Standardzitate - etwa von Charlie Parker oder Thelonious Monk - werden keineswegs verschämt eingestreut. Das traditionelle Repertoire bildet vielmehr das Fundament, auf dem die beiden Musiker zu ihren Höhenflügen ansetzen.

Genialer Atemtechniker

Diese führen sie allerdings nicht selten weit weg vom Ausgangspunkt, in lichte Erdenferne, in der sich der Tonvorrat zu abstrakt wirkenden Formen völlig neu zusammensetzt. Eine Transformation, die Mehldau am Flügel mit sichtbar höchster Konzentration und körperlicher Anspannung in Gang setzt, während Redman seine Virtuosität kontrapunktisch hinter lockeren Gesten verschleiert. Doch der Mann mit dem Tenor- und Sopransaxofon ist bei aller Genialität auch ein ausdauernder Atemtechniker. Bis in den Zugabenteil bewahrt sich Joshua Redman genügend Luft für schwindelnde Skalenläufe und hitzige Bläserattacken. Das entlockt einer Zuhörerin in den vorderen Reihen nach einem geradezu aberwitzigen Solo ein aus tiefster Seele geschöpftes "Danke!"

Überhaupt gewähren sich beide Musiker gegenseitig großzügige Improvisationsspielräume. Doch auch als Begleiter gibt sich Brad Mehldau mit der Rolle des Rhythmusgebers nicht ab. Es sind immer wieder kaum merkliche Akzent- und Tonverschiebungen, die einem Stück unversehens eine neue Richtung weisen und ihm bislang unerhörte Potenziale erschließen. Es sind dann auch kleine Partikel oder Floskeln, die im gegenseitigen Dialog aufgegriffen, gespiegelt und mit der Erfahrung von Nähe und Vertrautheit in etwas Neues verwandelt werden.

Mit einem groovenden Bassostinato lässt Brad Mehldau das Konzert am Flügel beginnen. Von den ersten Takten an wirkt der Pianist mit der charakteristisch verkniffenen Mimik wie in tiefer Versenkung. Die Verständigung zwischen beiden Musikern verläuft nicht über optische Kontakte, sondern mit dem sicheren Gespür für die Möglichkeiten und den jeweiligen Tatendrang des anderen. Die Feinheit in der Abstimmung, das Eingehen auf Details - das alles wirkt im Spiel dieses Duos sehr bald geradezu magisch.

Die Arrangements erreichen größtenteils hohe Grade der Komplexität und der klanglichen Verdichtung. Häufig dehnen die Musiker die Grenzen des tonalen Spektrums aus. Doch sie finden stets zurück - ein bekannt wirkendes Tonfragment oder eine rhythmische Struktur weisen stets den Weg in vertraute Gefilde. Manchmal sind es auch spartanisch und asketisch wirkende harmonische Destillate und eine prägnante rhythmische Artikulation, die Mehldau seinem Flügel abringt, während Redman den Tonvorrat und die klanglichen Möglichkeiten seines Saxofons auf die Spitze treibt.

Das Spiel mit Minimalismen, der Balanceakt in den Höhen der Abstraktion lässt teilweise die Luft dünn erscheinen. Doch Brad Mehldau und Joshua Redman haben auch nach knapp eineinhalb Stunden noch genügend Energie für einen ausgedehnten Zugabenteil, in dem sie dokumentieren, wo sie sich in der Musik zu Hause fühlen. Bei Enjoy Jazz und seinem restlos begeisterten Publikum sind sie es schon längst. (urs)