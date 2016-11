Das Duo Wollny/Peirani brilliert bei Enjoy Jazz

Von unserem Mitarbeiter

Hans-Günter Fischer

In touristischer Beziehung war die Côte d'Azur schon immer ein Gelobtes Land. In musikalischer war davon weniger bekannt, aber inzwischen scheint sie sich zur Goldküste großer Akkordeonspieler zu entwickeln. Der in Cannes geborene Richard Galliano machte, nicht nur mit der Hinwendung zur "New Musette", den Anfang.

Und auch Vincent Peirani, in Nizza auf die Welt gekommen, steht dem Hypervirtuosen Galliano - der sein Vater sein könnte - nur wenig nach. Doch wenn der deutsche Pianist Michael Wollny das Akkordeon "sehr französisch" nennt, zuckt Peirani trotzdem zusammen, schüttelt unmerklich den Kopf. Das scheint ihm doch zu sehr nach Klischee zu schmecken.

In der Heidelberger Peterskirche steht der deutsch-französischen Verständigung bei diesem Enjoy-Jazz-Konzert ansonsten kaum etwas im Wege. Irgendwelche Genre-Grenzen ganz bestimmt nicht - bei einer "eklektischen" Programmwahl (Wollny), in der "reine" Jazztitel von Gary Peacock und Thelonious Monk eher die Ausnahme markieren.

Für enzyklopädische Musikkenntnisse ist ja Wollny schon seit längerem bekannt, und Peirani scheint ebenso breit aufgestellt zu sein, wenn man mal Manager-Rhetorik zweckentfremden möchte. Beide teilen auch die Vorliebe für Pop-Elfen wie Björk oder Kate Bush. Das sind zwei Damen, die noch jeder kennt. Mit Judee Sill, die bereits 1979 starb, sieht es schon anders aus. Und doch wirkt Sills Musik auf ihre Art so "klassisch", wie es das Adagio von Samuel Barber aus dem Jahre 1938 tut. Diese berühmte Streicherelegie umkreisen Wollny/Peirani extrem geschickt, beschreiben (allerdings noch freier als der Komponist) eine Art Welle, die erst ganz am Schluss zum originalen Thema vordringt.

Wollny höre das Akkordeon oft wie ein Orchester, hat er mal gesagt. In Heidelberg aber beschreibt er es als "kleine Orgel", deren Klang vom Hall der Peterskirche mit Bedeutsamkeit und Tiefe ausgestattet wird. Das Hymnische, Getragene hat eine starke Rolle, Muster der Geborgenheit, die Heimkehr zu der schlichten Schönheit einer Melodie erhalten ihren wohlverdienten Platz. Und doch gibt sich das Tandem Wollny/Peirani, das im Pariser Club "New Morning" erstmals - und per Zufall - aufeinander traf, vor allem einer offenen Beziehung hin. Die Platz für Überraschungen bereithält, für Momente echter Freiheit, die zum kleinen Abenteuer werden kann. Im Falle von Thelonious Monks "I Mean You" wird die Temposchraube augenzwinkernd strapaziert, auch wenn dabei ein Stück der (Jazz-) Moderne letztlich zur verspielten, halb ironisch abgetönten Postmoderne wird.

Eine Legende lauscht dem Ganzen in der ersten Reihe: Produzent und ACT-Label-Gründer Siggi Loch. Er ist Wollnys Entdecker, und der immer noch recht junge deutsche Tasten-Irrwisch greift beherzt in seine prall gefüllte Wunderkammer - oder immerhin doch Wundertüte.

Auch das Flügel-Innere gehört dazu. Und Peirani, der einst ein Klarinettenstudium absolviert hat, bläst bisweilen eine Art Melodica 2.0, mit schnaubenden und pfeifenden Geräuschen. "Sehr französisch" wird der Abend einmal doch, bei einem "Tribute to Michel Portal", dem Klarinetten-Altmeister des Nachbarlands. Die Nummer gibt sich übermütig, leichthändig, subtil ironisch. Sie besitzt "Esprit". Wenn das nicht zu klischeehaft formuliert ist.