Julia Neigel unterliegt in Urheberrechtsstreit

Guten Morgen, liebe Leserin, guten Morgen, lieber Leser, willkommen in der schönen neuen Welt, die am Ende doch wieder das gewesen sein wird, was sie schon immer war: eine andere, fremde. Ob nun Donald oder Hillary, ob Trump oder Clinton den Barrack ablöst - wer das Zentrum des Universums in sich… [mehr]