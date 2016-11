„Ein Markenzeichen im  Marathon der Festspielwelt“

Die deutsch-irakische Koproduktion "The Dark Wind" erzählt von Schicksalen im Irak: Frauen werden vom islamistischen IS entführt. Auch dieser Film läuft im Wettbewerb.

Ansichten des jungen internationalen Autorenfilms: Im diesjährigen Wettbewerb läuft auch "Breathing under the Sea" aus Frankreich (Filmszene).

Das 65. Internationale Filmfestival wird am Donnerstag in Heidelberg eröffnet. Im Interview spricht dessen Direktor Michael Kötz über dessen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Herr Kötz, Glückwunsch zum Festivalgeburtstag. Ist der Jubilar denn bei guter Gesundheit?

Michael Kötz: Das Internationale Filmfestival ist bei guten Kräften. Wenn man die Begeisterung sieht, international, wenn man hier mit seinem Film laufen darf und eingeladen ist - oder die Menschen hört, die sich hier in der Region auf das Festival freuen. Es rennt vorne mit in diesem Dauermarathon der ständig miteinander konkurrierenden Filmfestivals weltweit. Das Markenzeichen "Newcomer entdecken" funktioniert noch immer.

Sie leiten das Festival seit einem Vierteljahrhundert, haben gleich die Weichen gestellt für die Städtekooperation. Läuft und lief die eigentlich immer reibungslos?

Kötz: Die Stadträte von Mannheim waren damals etwas leichtfertig im Umgang mit dieser weltbekannten Einrichtung. Heidelberg hatte mit Beate Weber eine Oberbürgermeisterin, die den Wert gesehen hat und bereit war, einzusteigen, um das Ganze zu retten. In Mannheim waren dann aber auch die Stadträte froh, sozusagen nicht auf sich selbst gehört zu haben. Mit der Idee, es zu einem Zwei-Städte-Festival zu machen, habe ich es erhalten können. Die Zusammenarbeit selbst lief reibungslos, ein frühes Vorbild der Kooperation in der Region übrigens...

Welchen Rang sprechen Sie dem Internationalen Filmfestival zu?

Kötz: Man muss sich nirgendwo vorstellen in der Branche. Jeder kennt uns. Wobei wir im Ausland mehr geschätzt werden als im Land selber. Produzenten und Regisseure sehen es weltweit als eine Ehre an, von uns eingeladen zu werden. Dieser Ruf ist ein Schatz, den man pflegen und behüten muss, äußerst sorgsam und kenntnisreich. Denn die Konkurrenz ist riesengroß und fast überall wohlhabender als wir.

Wirklich eine echte Marke also... warum wollen Sie die jetzt pur und ganz unglamourös präsentieren?

Kötz: Bei einem runden Geburtstag feiert man entweder ganz groß oder nur mit guten Freunden. In unserm Fall sind die guten Freunde das, was das Wesen dieses Festivals ausmacht: die Entdeckungen neuer Regisseure. Im übrigen hat es wenig Sinn, mit einem finanziell ziemlich armen Festival den großen Otto zu machen. Das wirkt leicht lächerlich. Also konzentrieren wir uns zum 65. demonstrativ auf die in diesem Jahr besonders sorgfältig ausgesuchten Filmwerke neuer herausragender Regietalente aus fast 30 Ländern.

Was darf das Publikum erwarten?

Kötz: 40 wunderbare Filme. Und kein einziger davon ist nicht eine echte Abenteuerreise für die Sinne.

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen verantwortet Ihr Team ebenfalls. Dort steht die Filmprominenz seit Beginn eher im Fokus. Könnte daraus nicht eine Art regionale Profil- und kulturelle Arbeitsteilung entstehen - dort der Glamour, hier purer Film?

Kötz: Es gibt einen wichtigen Unterschied der beiden Festivals: Newcomer zu präsentieren, heißt, dass man nie schon bekannte Stars da hat. Aber wenn wir es ohne Newcomer versuchen würden, wäre das Festival schnell mausetot. Auf der Parkinsel können wir in dieser Hinsicht freier agieren, dafür aber hat das dortige auch keine Weltgeltung. Wobei man in Mannheim-Heidelberg sicher wieder große Regisseure auszeichnen kann, also zusätzlich, mit dem Master-Award. Das wollten wir nur beim 65. nicht, weil wir auf die Kernaufgabe einmal wirklich deutlich hinweisen wollen.

Früher schon haben Sie den Satz zitiert, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Wie sollen wir uns die künftigen Festivals vorstellen?

Kötz: Weiterhin mit Newcomern im Mittelpunkt! Und um mir selber auch treu zu bleiben, möchte ich wieder etwas mehr künstlerisch arbeiten und deshalb in ein paar Jahren nur noch ein Filmfestival machen. Und da nehme ich natürlich das jüngere, in Ludwigshafen. Aber es ist schwer, etwas zu beenden, was man so lange gemacht hat und eigentlich auch erfunden hat. Und so von heute auf morgen geht das auch nicht. Das wäre unverantwortlich. Das sind weltweite Beziehungen, die an meiner Frau und mir hängen. Das Festival lebt umso mehr von diesen Beziehungen, je kleiner der Etat ist. Solche einschneidenden Veränderungen muss man gut vorbereiten.

Wie beurteilen Sie die Zukunft von Filmfestivals überhaupt?

Kötz: Filmfestivals zelebrieren das Kino, den großen dunklen Raum für viele Menschen zugleich, die auf eine sinnliche Reise geschickt werden und dabei nicht alleine sein müssen. Das hat einen riesigen Attraktionswert. Weil wir ja alle immer einsamer werden in den reichen Ländern. Weil aber die Tendenz in der Branche dahin geht, das Kino als PR-Maschine für die anderen Verwertungsketten zu missbrauchen, werden Filmfestivals die große Aufgabe haben, die Kinoräume für die Menschen weiterhin mit einer klugen Sinnlichkeit zu füllen. (Thomas Groß)