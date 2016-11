Belgisches Kino im Blickpunkt

Von unserem Mitarbeiter

Hans-Günter Fischer

Die Afghanen sind zurückhaltende Menschen, hören wir. Als Gott die Ländereien dieser Welt verteilte, stellten sie sich höflich hinten an. Das war vielleicht nicht übermäßig clever, doch der Schöpfer reagierte sehr gerührt, er schenkte ihnen etwas, das er eigentlich für sich bestimmt hatte: den "Garten Gottes". Aber glücklich wurden die Afghanen nicht damit. Mit dieser schönen, wenn auch etwas traurigen Geschichte fängt der Film "The Land of the Enlightened" an.

Sein Regisseur ist Belgier und heißt Pieter-Jan De Pue. Der ist von Haus aus Fotograf, was seinen mit enormer Sorgfalt komponierten Bildern immer anzusehen ist. Die Sache mit dem "Garten Gottes" wird auf diese Weise eindrucksvoll bestätigt, mag der Garten im Gebirge, an der Grenze zu Tadschikistan, auch immer mehr zur Eiswüste mutieren. Doch die Karawanen ziehen trotzdem weiter.

Knaben-Gang lebt von Opium

Eine Knaben-Gang im Hochgebirge lebt vom Opiumhandel, unten in den grünen Tälern liegt der Hightech-Krieg der Eindringlinge aus dem Westen in den letzten Zügen. Mit Zynismus, Hantel-Übungen und Haschisch überbrücken die US-Boys ihre Feuerpausen. Manchmal schießen sie zwar noch aus allen Rohren, doch auf wen, ist eher unklar, offenbar auch für sie selbst. Alles ist irgendwie im Endstadium, aber der nächste Frühling voller Opium kommt bestimmt.

Die Knaben-Gang findet auf einem Panzerfriedhof ihren Lieblingsspielplatz, viel Verkäufliches ist da zu finden. Und viel Explosives. Keine Stimme aus dem Off erklärt in diesem Film dem Zuschauer, was vor sich geht, eine verbürgte, möglichst faktenreiche Dokumentation ist nicht das Ziel des Regisseurs - obwohl er sich bisweilen zweifellos in "wirkliche" Gefahr begeben hat. Aber er arbeitet mit allen Tricks: nicht nur mit Zeitlupen und -raffern, sondern auch mit nachgestellten, "inszenierten" Bildern.

Und die Hubschrauber kreisen bedrohlich wie in Coppolas "Apocalypse Now", der Lärm der Rotorblätter scheint vom Schlund der Hölle reflektiert zu werden. Ein in Teilen fast ein bisschen manieristisches Poem über das Unheil eines Landes ist entstanden. Der Palast von Kabul, der am Schluss gezeigt wird, ist kein Sehnsuchtsort mehr. Sondern nur eine Ruine.

Belgiens Kinolandschaften dagegen stehen in bemerkenswerter Blüte. Dafür sorgen nicht allein die Altmeister Jaco Van Dormael und, noch mehr, Jean-Pierre und Luc Dardenne, mit ihrem Neo-Neorealismus und ihren Sozialdramen am Rande der Gesellschaft. Nein, das Spektrum ist inzwischen deutlich breiter.

Auch beim Mannheim-Heidelberger Filmfest wird das offensichtlich. Annick Ghijzelings' Film "27 Times Time" etwa ist Teil des Wettbewerbsprogramms - und eine Art Bewusstseinsstrom zum Thema Zeit. In einer weit entfernten Zeitzone, mit einem völlig anders strukturierten Zeitverständnis fängt die Regisseurin an: in Polynesien. Pieter-Jan De Pue bereist Afghanistan. Geoffrey Enthoven zieht es immerhin nach Irland. "Brother" heißt sein neues Werk, das wie die Arbeit von De Pue die Filmfest-Nebenreihe "Independent Cinema" bereichert.

Häufig war Enthoven schon in Mannheim und hat dabei auch das kleine Filmwunder in seinem Heimatland erklärt: Es liege am System der öffentlichen Förderung - in Belgien dürften Filmschaffende selbst, nicht irgendwelche Gremienmenschen, für die Geldverteilung sorgen. Und Enthovens "Brother" zeigt, dass das den künstlerischen Mut zu heben scheint, der Film ist ein gewagter Mix aus Melodram, Komödie, Mystery und Krimi: Eine ziemlich gut erhaltene Blondine lädt einen recht zotteligen Pechvogel nach Irland ein - und macht verführerische Angebote, die nicht wahr sein können. Nebenbei besitzt sie einen stahlblauen Rolls-Royce und wohnt in einem Schloss, das man fast mit dem Buckingham-Palast verwechseln könnte. Außerdem verfügt die Dame über einen Butler, der von Udo Kier verkörpert wird. Sein ziemlich deutsches Englisch ist schon eine kleine Attraktion für sich.