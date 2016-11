Annett Israel über das Festival „Happy New Ears“

Eine gelungene Form von Jungem Musiktheater: "Romeo und Zeliha". © Kleiner

Frau Israel, wie geht's der Oper für junges Publikum?

Annett Israel: Sie hat Zulauf, setzt aber - wie der Abendspielplan - überwiegend auf Bewährtes wie "Hänsel und Gretel" in der Vorweihnachtszeit. Daneben sehen Kinder häufig klassische Opern in verkleinerter Fassung. Seltener werden Auftragswerke für große Bühnen vergeben, inhaltlich sind das oft Kinderliteraturklassiker oder Märchen. Noch seltener findet sich zeitgenössisches experimentelles Musiktheater. Das aber interessiert mich - und findet an der Jungen Oper seit ihrer Gründung vor zehn Jahren, immer wieder statt.

Was ist besser, was effektiver? Die große Oper herunterzubrechen für die Kleinen, oder neue, bisweilen aber auch etwas abstrakte Stoffe zu erfinden, neu zu komponieren?

Israel: Ich will das nicht gegeneinander aufstellen. Junges Musiktheater misst sich nicht an seiner Effektivität, sondern an seinem Publikum, das weder aus Musik- noch aus Theaterkennern besteht und selten ohne erwachsene Begleitung ins Theater kommt. Aber es ist neugierig und unvoreingenommen. Humperdinck, Bach oder Mozart sind ihm ebenso wenig vertraut wie zeitgenössische Kompositionen. Deshalb sind Kinder bis sechs fast ideale Zuschauhörer für zeitgenössisches Musiktheater.

Woher rührt der Wunsch, die Kleinen mit zeitgenössischen Klängen zu bekehren, wo doch später dann kaum noch etwas im Repertoire übrig bleibt. Bis Jahresende ist im Mannheimer Opernhaus weder ein Werk zeitgenössischen Musiktheaters noch eines aus dem 20. Jahrhundert zu erleben...

Israel: Letzteres gilt nicht für die Junge Oper! Es geht auch nicht um Bekehrung. Alles kann nebeneinander existieren und einige neue Werke für Kinder werden heftig nachgespielt. Diejenigen, die sich für die Entwicklung eines zeitgenössischen Repertoires engagieren, wollen ihr junges Publikum mit den Klängen, Themen, Ästhetiken, den Erzähl- und Spielweisen seiner Zeit bekannt machen und sie nehmen die Perspektiven ihrer Zuschauer ernst. Nebenbei, im Schauspiel stellt sich die Frage entweder/oder längst nicht mehr. Warum sollte es im Musiktheater anders sein?

Oper muss die Notwendigkeit des Singens als Ausdrucksform klarmachen - wie geht das bei Kindern?

Israel: Sicher, Oper definiert sich über Gesang. Wir sprechen aber von Musiktheater für junges Publikum und bewegen uns zwischen den Gattungen. Die Musik steht im Zentrum, ist impulsgebend und muss sich zur Szene und zum jungen Publikum in Beziehung setzen. Schließlich geht es ums Hören, ums Zuhören. Da sind Sänger und Musiker auf der Bühne oder es wird ein spezifischer Ort zum Klingen gebracht. Im instrumentalen Theater agieren ausschließlich Musiker. Warum und wie ein Mensch singt, das ist auch eine Frage des Alters und der praktischen künstlerischen Forschung.

Dank Streamingdiensten wie Spotify kann man immer und überall Musik hören - Musik wird zum Begleitprodukt. Fällt es Kindern dadurch schwerer, sich in der Oper auf Musik zu konzentrieren?

Israel: Täglich bilden tausende Klänge ein Hintergrundrauschen, das kaum bewusst wahrgenommen wird. Das Musiktheater hingegen schafft einen Raum fürs inszenierte Hören und damit eine Konzentration auf die Musik und im besten Fall auch auf ihre sichtbare physische Herstellung.

Welche Rolle spielt die Schulbildung? Während Deutsch und Literatur als Hauptfach dauerpräsent sind, wird Musik selten öfter als zweistündig unterrichtet...

Israel: Musik, Theater, Tanz und Kunst könnten einen größeren Stellenwert einnehmen. Dabei sollten den Schülern auch Freiräume für die Entdeckung ihrer eigenen Kreativität eröffnet werden. Gut, wenn sich in der Schule mehr projektorientiertes Arbeiten durchsetzt und die Hauptfächer thematisch verbunden mit den künstlerischen Fächern zusammenspielen.

Zuletzt noch die Frage: Immer öfter gibt es theaterpädagogische Ansätze, die Kinder in Produktionen einbeziehen. Gibt es das auch bei "Happy New Ears" und gehen Kinder und Jugendliche eher in die Oper, wenn dort Gleichalte auftreten oder profitieren vor allem die teilnehmenden Kinder?

Israel: Viele Projekte brauchen keine Zuschauer, weil sie den Kindern eher das Wahrnehmen, Herstellen und Erfahren von Musik durch ihr eigenes Tun ermöglichen wollen. Ansonsten entscheidet die künstlerische Qualität, die Dringlichkeit mit der die Akteure die Kommunikation zu ihren Zuschauern suchen darüber, ob das Gezeigte beim Publikum ankommt. Im Festival "Happy New Ears" finden sich etwa Produktionen wie "Nest", die schon die allerjüngsten Zuschauhörer sehr direkt in die Aufführung involvieren oder der Klangspielplatz des NTM/Junge Oper, der Kinder einlädt, eine musiktheatrale Performance zu entwickeln.(jwd/dms)