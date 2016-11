Jesiden stürmen auf Kinobühne in Heidelberg

Das Heidelberger Festivalgelände in den Campbell Barracks.

Die 18-Uhr-Vorstellung der deutsch-irakischen Produktion "The dark Wind", die der kurdische Regisseur Hussein Hassan inszeniert hat (wir berichteten), wurde in Heidelberg am Dienstagabend nach Mitteilung des Festivals erheblich gestört. Eine Gruppe des Vereins "Eziden weltweit" sei auf die Kinobühne gestürmt und habe den Abbruch der Vorführung verlangt.

Sicherheitskräfte des Festivals hätten beschwichtigt und die etwa zwei Dutzend Protestierer aus dem Kino begleitet. Die Vorstellung wurde danach fortgesetzt. Anschließend fand ein kontrovers geführtes Publikumsgespräch mit Regisseur Hussein Hassan und Produzent Mehmet Aktas statt, in dem die unterschiedlichen Standpunkte offen angesprochen worden seien. Auch in Deutschland lebende Jesiden seien beteiligt gewesen, sagte Festival-Direktor Michael Kötz am Dienstag unserer Zeitung.

Falsch oder differenziert?

Hintergrund des Vorfalls ist eine Onlinekampagne der jesidischen Plattform "Ezidi Press", die aber vor allem eine gedrehte Szene des Films kritisiert, die in der Endfassung nicht mehr vorhanden ist. Der Film handelt von im Nordirak durch den IS verschleppte jesidische Frauen, die nach ihrer Befreiung auch in ihrer Gemeinschaft nicht mehr willkommen scheinen - jedenfalls gehen einige Personen im Film auf Distanz zu ihnen. Die jesidische Initiative sieht darin eine falsche Darstellung. Dagegen betonte die Festivalleitung gestern, der Film zeichne ein differenziertes Bild - was bestätigen wird, wer ihn gesehen hat.

Kötz sagte weiter, das Festival zeige bewusst auch kontroverse Filme, um eine gesellschaftspolitische Diskussion zu befördern. Doch dürfe diese nicht die Freiheit der Kunst in Frage stellen. Er habe "großes Verständnis für Menschen und ihre persönlich traumatische Situation, aber wenn der Film läuft, gehört die Leinwand den Filmkünstlern." Der kritisierte Film läuft auch heute (21 Uhr) in Heidelberg sowie am Freitag (17 Uhr) und Samstag (16 Uhr) im Mannheimer Stadthaus. Im Anschluss ist jeweils eine Diskussion mit dem Regisseur und seinem Produzenten vorgesehen. tog