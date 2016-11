„Ich will mein Bestes raushauen“

Stephan Thoss bei der Probearbeit im Probenzentrum Tanzhaus Käfertal. © Michel

Sibylle Dornseiff

Herr Thoss, sind Sie vor der ersten Begegnung mit dem Mannheimer Publikum nervös?

Stephan Thoss: Nervös nicht, aber ich bin ehrgeizig, will immer mein Bestes raushauen. Die Herausforderung besteht eher darin, meinen eigenen Ansprüchen zu genügen.

Worin liegen die beim "Sommernachtstraum"?

Thoss: Als Choreograph habe ich Phasen der Entwicklung. Manchmal geht es mir um ganz neue Bewegungsformen oder um Emotionalität, dann wieder um die Umsetzung einer außergewöhnlichen Musik. Doch der Schwerpunkt in einem Handlungsballett ist für mich das Verstehen. Das Handeln der Figuren und ihre Beziehung zueinander müssen nachvollziehbar sein. Da ist kein Platz für 'coole' Bewegungen.

Wie sehen diese Beziehungen aus?

Thoss: Es gibt mit Theseus/Hippolyta und Oberon/Titania zwei reife Paare, die für die Zivilisation und die Natur stehen. Oberon und Titania sind emotional und sinnlich gepolt. Sie leben die totale Freiheit, raufen und versöhnen sich, begegnen sich wortwörtlich auf Augenhöhe. Denn die Tänzer Emma Tilson und Jamal Callender sind tatsächlich gleichgroß. Hippolyta und Theseus haben zwar durch die Zivilisation und ihre Regeln eine künstliche Sicherheit für ihre Beziehung, sind aber auch auf dem Weg in Abhängigkeit. Hermia unterliegt dem Patriarchat. Bei mir flieht sie aber nicht vor dem väterlichen Druck, sondern riskiert so viel aus Liebe. Demetrius verliert schnell das Interesse an Helena, weil sie sich so an ihn klammert.

Was ist mit Puck?

Thoss: Der bringt viel durcheinander, weil er zwar die verschiedenen Liebesbeziehungen gerne beobachtet, aber nichts nachempfinden kann und auch die Körpersprache der Tänzer nicht versteht. Deshalb habe ich ihn mit einem Sänger, dem Countertenor Alin Deleanu besetzt.

Puck ist ja eine agile Figur. Muss sich Alin Deleanu auch bewegen?

Thoss: Und wie! Er kann das auch. Wir haben ausprobiert, was beim Singen an Bewegung machbar ist.

Der Sommernachtstraum spielt auf drei Ebenen. Auch bei Ihnen?

Thoss: Ja. Hauptebene ist die Natur, der Wald, der - je tiefer man in ihn eindringt - wegloser wird. Titania und Oberon können mit den Elementen spielen, deshalb sind ihre Elfen auch mehr als nur Wellness-Programm für Titania. Sie assoziieren sehr flexibel Naturkräfte wie Nebel, Regen, Feuer, Rauch, Wolken, sogar einen kippenden Raum, der alles mitreißt. Athen ist die Zivilisation, die Realität. Die auf drei reduzierten Handwerker sind die dritte Ebene, die pantomimisch geprägt ist.

Sie haben drei Komponisten ausgewählt. Steht jeder für eine Ebene?

Thoss: Für den Wald mit seinen Träumen, seinem Zauber, aber auch seinen Verängstigungen habe ich unterschiedliche Stücke des Engländers Joby Talbot gewählt. Er setzt Harfe, Schlagwerk, Percussions, Glöckchen und verschiedene Streicher so ein, dass sie die Elemente fantastisch widerspiegeln. Wir wollten bei den Briten bleiben: Der Shakespeare-Zeitgenosse Henry Purcell steht hauptsächlich für Puck, Benjamin Britten für die reale Welt. Die lange Recherche hat sich gelohnt, denn wir sind dabei auf dieselben Purcell-Bearbeitungen von Talbot und Britten gestoßen, die Anfang und Ende meines "Sommernachtstraums" markieren.

Wie sieht das Bühnenbild aus?

Thoss: Es hat eine Doppelbödigkeit von Außen- und Innenwelt, von Transparenz und Abgeschlossenheit. Es gibt blickdichte Wände, die transparent werden und so in den Wald mit seinen Naturkräften weisen.

Ihr Ensemble ist neu. Wie viele Mitglieder haben Sie mitgebracht?

Thoss: Da ich in den letzten zwei Jahren keine eigene Compagnie hatte, kannte ich nur zwei aus Wiesbaden. Vier haben ich von Kevin O'Day übernommen, die anderen neu engagiert.

Ist es groß genug für ein knapp zweistündiges Handlungsballett?

Thoss: Ich habe 16, zwei mehr wären besser. So sind alle die ganze Zeit über im Einsatz, viele in mehreren Rollen. Echte Doppelbesetzungen gibt es nicht, höchstens rotierende.

Haben Sie sich in Mannheim und dem Tanzhaus gut eingelebt?

Thoss: Das Tanzhaus mit seinen Möglichkeiten war der Hauptanlass, hierher zu kommen. Ich habe sechs Wochen lang von morgens bis abends Wände eingezogen und gestrichen, Möbel gebaut und erstanden, um den Tänzern ein Umfeld zu bieten, das den Anforderungen, die ich an sie stelle, gerecht wird. Durch die Verdunkelung, neue Lichttraversen und ein echtes Foyer können wir hier jetzt auch richtige Vorstellungen anbieten.