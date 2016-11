Wie ein Tornado geigt der Frauenschwarm

David Garrett ist nicht das Lieblingskind des Feuilletons. Jenen jungen Mann, den Menuhin vor einer gefühlten Ewigkeit als Wunderkind der Klassik pries, ficht das nicht an. In der Mannheimer SAP Arena, Station drei der aktuellen Explosive-Tour, liefert der Popstar-Geiger das All-Inclusive-Paket moderner Massenunterhaltung. Band, Orchester, drehbare "Center Stage", Lichtshow, Lasershow, Pyrotechnik, Flammenwerfer, Nebelmaschine, Feuerwerk - und als Zuckerstückchen eine Abordnung des deutschen Fernsehballetts. Dass Garrett während der zwei Stunden Dauerfeuer immer wieder betont, dass die Musik über allem steht, kommt einem zumindest bemerkenswert vor.

Aber reden wir doch von der Musik. Die Band um den Garrett-Vertrauten und Gitarren-Virtuosen Franck van der Heijden ist stark, die Neue Philharmonie Frankfurt im angedeuteten Orchestergraben auch, der Sound angesichts der Aufgabe brillant. Und Garrett? Der ist so schrill in den Höhen, dass es einem in die Gehörmuschel schneidet wie scharfkantiges Papier in eine Fingerkuppe. Durch die meisten Songs wirbelt er wie ein Tornado, der Angst davor hat, den Bus zu verpassen. Okay: Sich über das Tempo von Garrett zu beschweren, ist dasselbe, wie sich über die Nässe von Wasser zu beklagen. Und doch tötet der Hochbegabte damit oft jene Dramatik, welche die musikalischen Vorlagen seiner Interpretationen ausmacht.

Neue Qualitäten bei "Purple Rain"

Garretts bombastische Crossover-Cover-Show krankt an der Basis. Ein gutes Cover muss zwei Kriterien erfüllen: Es muss handwerklich sitzen und dabei einen Mehrwert produzieren, neue Perspektiven einnehmen, Charakterzüge herausarbeiten, schärfen, zuspitzen, weiterdrehen. Ein gutes Cover verlangt viel Arbeit - und die kann man Garrett nicht absprechen. Manchmal gelingt ihm auch Großes, so wie mit "Neh na na na" oder Coldplays "Viva la Vida", für das Garrett virtuos mehrere Sequenzen übereinander legt. Bei "Killing in the Name of" aber verpuffen Zorn und Hass des Originals (Rage Against The Machine), Eminems "Loose Yourself" ist mit Geige als Rap-Ersatz einfach nur nervig.

Die stärksten musikalischen Momente hat der Abend, wenn Garrett die eigenen Stücke wie "Furious", "Explosive" und "Midnight Waltz" spielt sowie beim Prince-Cover "Purple Rain", dem er mit einem Geigen-Solo am Rande des Wahnsinns neue Qualitäten abringt.

David Garrett hätte die Klassikwelt revolutionieren, alte Werke in neuem Glanz erscheinen lassen, mit eigenen Kompositionen an der Zukunft der E-Musik mitschreiben können. Er hat sich anders entschieden, und die Massen - am Samstag kommen 10 000 Menschen zum Konzert - lieben es. Der Erfolg gibt dem Frauenschwarm aus Aachen Recht - und die Möglichkeit, weiterhin auf die Zuneigung des Feuilletons zu verzichten und zuverlässig das zu produzieren, was er am liebsten macht: Zucker fürs Volk. (rüo)