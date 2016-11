Klar ist er der Gott des Chansons

Er bringt viele zum Lachen, und das auch mit Sachen, die eigentlich eher zum Heulen sind: der Chansonnier Tim Fischer. © dpa

Es ist 10 Uhr. Ein Anruf bei Tim Fischer. Er ist in Bremen und bereitet sich auf einen Auftritt vor. Auch in Mannheim singt Deutschlands bester Chansonnier. An diesem Mittwoch im Capitol. Sein Programm heißt "Absolut!". Das Telefon piept. Tom Fischer nimmt sofort ab und sagt Guten Morgen...

Guten Morgen, Herr Fischer, na, schon so früh auf?

Tim Fischer: Na ja, ich bin jetzt auch schon 43, da hat man ja schon die senile Bettflucht. Außerdem trinke ich seit Jahren keinen Alkohol mehr, da wacht man von ganz allein auf. Ich genieße diese frühen Stunden. Die Zeit der verwüsteten Hotelzimmer ist ohnehin vorbei.

Und Sie sind schon rasiert?

Fischer: Natürlich, ich fahre gleich in die nächste Stadt unserer Tour.

Der Gott des Chansons zieht durch die Lande - Gott des Chansons, so nennt Sie ein Typ im Video auf Ihrer Homepage. Sind Sie das?

Fischer: Klar! Aber das war kein Typ, sondern ein ganz toller Künstler, nämlich Sven Ratzke. Na, das ist schon ein Ritterschlag.

In einem der absurdesten Lieder, die ich je gehört habe, sind Sie eher nicht Gott nah, sondern Hitler, der sich im Badezimmer rasiert. Wie schaffen Sie's eigentlich, bei so einem Quatsch ernst zu bleiben?

Fischer: Also ich habe auch schon auf der Bühne Lachkrämpfe gehabt. Aber ich kenn' ja die Pointen. Da muss man sich dann schon im Zaum halten. Nicht jeder, der auf der Bühne Witze erzählt, lacht mit. Ich will ja nicht mich unterhalten, sondern das Publikum. Darauf konzentriere ich mich dann. Aber das Lied "Hitler" von Thomas Pigor - das hat mich wirklich so gerissen, weil ich das so wunderbar finde, wie der Hitler von seinem Podest runtergeholt und wie ein Bekloppter dargestellt wird. Und ich will natürlich nicht die Frauke Petry des Chansons werden und freue mich darüber, wie manche sich durch dieses Lied verletzt fühlen. (lacht laut). Das gebe ich zu.

Die Lieder, die Sie jetzt singen, von Thomas Pigor, Edith Jeske oder Sebastian Krämer - sind die eigentlich politisch oder ist eh alles politisch, was man macht?

Fischer: Harry Belafonte sagte, das dümmste Lied kann politisch werden in dem Moment, wenn sich der Interpret danach oder davor politisch äußert. Aber die Lieder von Pigor, Krämer oder Georg Kreisler, die sind natürlich immer sehr politisch. Und ich stehe absolut dahinter.

Was muss ein Lied haben, damit Sie sich darauf stürzen?

Fischer: Es muss aktuell und zeitlos sein. Das heißt nicht: neu. Ein Lied aus den Fünfzigern kann genauso aktuell sein, zum Beispiel Georg Kreislers "Staatsbeamter", der seinen Vorgesetzten nur in den Arsch kriecht. Das hat sich ja leider alles nicht geändert. Die Arschkriecher gibt es immer noch. Und auch der chaplineske Umgang Pigors mit der Figur Hitlers ist ganz großartig und macht das Lied zu einem Kunstwerk.

Kunstwerke fordern sehr oft Stille, Einkehr und Kontemplation. Unterhaltung will immer auch eine gewisse Leichtigkeit des Seins versprühen. Wo sehen Sie sich selbst?

Fischer: Ich bin ein Unterhalter. So bin ich auf die Welt gekommen und so habe ich meinen Beruf entdeckt. Ich bin ja schon als kleiner Junge in Pelzmantel und Stöckelschuhen von Haustür zu Haustür gegangen, habe den Leuten "Lilli Marlen" und andere Chansons vorgesungen, die ich mühsam gelernt hatte, um ein paar Bonbons und 'ne Mark zu kriegen. Aber es gibt auch etwas Anderes: Stimmungen, die mich mit dem Publikum verbinden, wenn ich ernsthaft von Tod und Liebe singe, dann entsteht schon aus der Vereinzelung der Menschen eine Gemeinschaft.

Nach Trumps Sieg reden viele vom Postfaktischen, also einem Denken, das die Wirklichkeit leugnet. Ist man als Künstler nicht auch ein wenig postfaktisch und in der Resistance gegen die bare Vernunft?

Fischer: Die Depression macht sich ja breit, wo man doch sagen muss: Mensch, es geht uns doch gut. Niemand kapiert, dass das Unfassbare eben doch passiert: Brexit. Trump. Wir sind jetzt so geschockt, weil wir uns fragen: O Gott, was passiert denn als Nächstes? Wir müssen aber akzeptieren, dass die Gesellschaft total gespalten ist. Für mich ist das alles ein Aufruf, sich wieder stärker zu engagieren. Was wir haben, wird uns eben nicht einfach so geschenkt. Mit meinen Liedern fühle ich mich schon als Teil einer Bewegung gegen das Resignieren.

Auf der Bühne sind sie eher wortkarg. Wäre sie nicht ein Ort, wo Sie Stellung beziehen könnten?

Fischer: Ja, das tue ich aber nicht. Ich bin nicht der Babbler vom Dienst. Ich lasse die Lieder sprechen. Ich beziehe aber trotzdem Position an Stellen, wo mir das wichtig erscheint. Aber die Lieder hängen zusammen und kommentieren sich gegenseitig, sie erzeugen ja auch Tiefe, das darf man nicht zerstören.

Bliebe noch die Frage, wer sich eigentlich hinter dieser divenartigen und distanzierten Kunstfigur Tim Fischer verbirgt. Wer sind Sie?

Fischer: Ich habe Lieder von Diven gesungen und Diven gespielt. Ich glaube, ich bin ein schüchterner Mensch in Wirklichkeit. Teilweise lege ich mir einfach so eine Maskerade an, wie ein Indianer, der sich Federn ansteckt, um besser in den Kampf ziehen zu können. Aber besonders in meinem neuen Programm gebe ich sehr viel von mir selber preis. Ich trete pur auf und öffne mich tatsächlich, und das ist das Neue und das ist das Schöne und hält mich selbst auch wach. Ich bin nicht in einer Routine erstarrt, sondern gehe Schritte weiter.