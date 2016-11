Türen will er öffnen

Will neben seiner Professur auch Liederabende geben: der Sänger Timothy Sharp. © Rinderspacher

"Kennt sich jemand mit dem Beamer aus?", fragt Timothy Sharp in die Runde. Versammelt haben sich Teilnehmer zu einem zweitägigen Wochenend-Workshop im Hans-Vogt-Saal, es geht um Schuberts Liederzyklus "Die Winterreise". Timothy Sharp, der Bariton, tritt jetzt eine Gesangsprofessur an der Musikhochschule Mannheim an, er ist darüber überglücklich. Sein Antritts-Konzertauftritt wird ebenfalls die "Winterreise" sein, am 28 November singt er die 24 Lieder im Rittersaal, am Flügel begleitet ihn Rudolf Meister. Dieser Zyklus fordert dem Interpreten, so Sharp, viel seelische Energie ab. Auch Schubert habe während der Komposition in seinem Todesjahr viel Substanz gelassen.

Natürlich klingelt es beim Namen "Sharp" im doppelten Sinn. Seit etwa sieben Jahren lebt der Sänger in Mannheim und hat sich hier einen sehr guten Namen als Konzert- und Oratoriensänger gemacht, auch seine Strauss-CD "Mein Leben in Liedern" stieß auf viel Resonanz und ausgezeichnete Kritiken. Aber zudem ist die berühmte Opernsängerin Norma Sharp seine Mutter. Da meint wohl jeder, der Berufswunsch sei ihm in die Wiege gelegt? "Das war für mich ein Grund, es eher nicht zu machen, weil ich genau gesehen habe, welche Entbehrungen mit diesem Beruf zusammenhängen."

Aber das humanistische Gymnasium in Augsburg ("Altgriechisch kann ich noch ein bisschen lesen") mit seinem reichen Angebot an Musik- und Theater-AGs brachte ihn dann doch auf die Spur. E-Gitarre war sein Ding, und er spüre auch heute noch eine große Leidenschaft für Rockmusik und Jazz, was wahrscheinlich mit seinen amerikanischen Wurzeln zusammenhänge.

Nichts aufpropfen

Natürlich wurde Klassik im Elternhaus großgeschrieben und er hat schon als Kind sehr viel Oper gehört. Dennoch: "Die Liebe zur Musik, die habe ich ganz alleine gefunden. Sie hat sich dann als die große Leidenschaft herausgestellt". Pädagoge ist er ebenfalls mit Engagement und Enthusiasmus. Er will den jungen Sängern nichts aufpfropfen, aber Türen öffnen, damit sie spüren, wie viele Räume sie noch nicht betreten haben. Sie sollen über den Unterricht, Workshops und Meisterkurse ihre eigene Persönlichkeit finden.

Aber auf handwerklichen Dingen besteht er. Da schaltet einer vor Anfangsvokale immer ein "H", das geht halt nicht. Oder: "Wir müssen wegkommen, vom Denken in Taktstrichen." Ein anderer lässt seinem prachtvollen Bass im Lied "Wasserflut" freien Lauf und muss sich sagen lassen, er möge seine Stimme ein wenig aufhellen: "Sie singen hier nicht Boris Godunow." Ein Dritter hat sich doch nicht so gut vorbereitet, wie Timothy Sharp das erwartet. Ob er auch ungeduldig werden kann? "Also, dass ich brülle oder schreie, das gibt es bei mir nicht. Im schlimmsten Fall kriegt derjenige eben weniger Unterricht."

Fühlt sich Timothy Sharp eher als Mannheimer oder als Weltbürger? "Beides". Der Sänger bekennt indes wohltuend offen, dass er, der aus der Metropole Berlin kam, doch eine Weile brauchte, bis er hier in Mannheim "ankam". Wohin führt sein Weg, noch mehr zur Oper? Verpflichtungen als "Don Giovanni" und "Papageno" vermerkt das Kalendarium. Nein, eher weg von der Oper, die zu viel Zeit verschlinge. "Diese Zeit will ich mir nicht geben, das wäre unfair gegenüber den Studenten." Das Standbein "Professur" gibt ihm jetzt die Sicherheit, sich wieder mehr auf Konzert und Lied zu konzentrieren. Denn es stecke in einem Liederabend "unendlich viel mehr Arbeit", als für eine Opernpartie nötig sei, doch seien die Gagen für Liederabende schlechter. Was die Frage nahelegt, ob dieser Beruf überhaupt empfehlenswert ist. "Es gibt ein Überangebot an Sängerinnen und Sängern, das einher geht mit immer weniger Jobs." Zumal das Interesse des Publikums am Liedgesang deutlich nachlasse. Seinen Kindern würde er abraten.

Hat er einen Heroen, speziell in Sachen "Winterreise". Nun, die Götter seiner Jugend waren Dietrich Fischer-Dieskau und Hermann Prey; Hans Hotter verehrte er sehr, oder die legendäre, 1945 entstandene "Winterreise" mit Peter Anders. Bei den heutigen Sängern gefällt ihm die Interpretation von Jonas Kaufmann gut. Aber im Prinzip höre er sich kaum andere Sänger an. Ihm genüge der Notentext, um seinen eigenen Weg zu finden.

Der Gesang ist alles? Fast schüchtern bekennt Sharp, dass er auch kompositorisch tätig ist und ihm Musik zu schreiben sehr wichtig sei. Die Internet-Recherche ergibt, dass sein Chorstück "Vergänglichkeit" vor Kurzem in der Frankfurter Lutherkirche mit dem Frankfurter Motettenchor und der Sopranistin Bernadette Schäfer uraufgeführt wurde. Freuen wir uns also darauf, noch viel von Timothy Sharp zu hören.