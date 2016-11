Durchwachsene Show: Ian Anderson in Mannheim

Immer noch ein packender Entertainer: Ian Anderson in Aktion. © Rinderspacher

Fangen wir doch mit den guten Nachrichten an: Ian Andersons Flötenspiel ist immer noch voller magischer Energie. Und die stilprägenden Techniken des flatternden Überblasens seines Instruments wie des gleichzeitigen Mitsingens der gegriffenen Töne, versetzen den Zuhörer ungebrochen in Verzückung.

Und mag der einstige Kopf der Progressive- und Folkrockband Jethro Tull mittlerweile auch 69 Jahre zählen, so agiert er doch höchst agil vor vollem Haus auf der Bühne des Mannheimer Rosengartens - die klassische Kranich-Pose mit angewinkeltem linken Bein mit eingeschlossen.

Dennoch ist die "Jethro Tull - performed by Ian Anderson" betitelte Show eine durchwachsene Angelegenheit. In Gestalt einer Multimedia-Produktion nach Art eines Musicals wird hier der Namenspatron der 2014 endgültig zu Rock-Grabe getragenen Band - der Agrarpionier Henry Jethro William Tull (1674-1741) - in die Zukunft verlagert: Als High-Tech-Biochemiker will er dort mittels Pflanzen-Klonen das Ernährungsproblem einer stetig wachsenden Weltbevölkerung lösen.

Illustriert wird diese Geschichte durch Songs aus dem gewaltigen Fundus der Jethro-Tull-Historie, nebst einer Hand voll neuer, recht solide gestrickter Kompositionen. Dabei tun sich allerdings mehrere Probleme auf, eines davon ist seit langem bekannt: Ian Andersons Stimme trägt ihn nicht über volle Songlänge (die einzige Ausnahme an diesem zweistündigen Abend markiert "Jack-In-The-Green") und höhere Töne erreicht er nur schwer. Diesem Umstand wird dadurch Rechnung getragen, dass vornehmlich Ryan O'Donnell und Unnur Birna Björnsdóttir den größeren Teil der Gesangsparts übernehmen. Allerdings treten sie nicht leibhaft in Erscheinung, sondern singen - durchaus ansprechend - als virtuelle Gäste von der riesigen Leinwand.

Filmszenen untermalen die Show

Damit sind wir bei der nächsten künstlerischen Hürde dieses Abends: Abgesehen davon, dass die (unter dem Titel "Jethro Tull - The Rock Opera" eingeläuteten) Filmszenen eigentümlich ironisch-grell und bisweilen krude anmuten, verhindert der hohe Playback-Anteil die für ein Rockkonzert essenzielle Dynamik und Interaktion mit den Zuschauern.

Zurück auf die Haben-Seite gesprungen, bringen Anderson und seine vierköpfige Liveband (darunter Bassist David Goodier und Keyboarder John O'Hara, die auch Teil der finalen Jethro-Tull-Besetzung gewesen waren) Songs wie "Heavy Horses", "Living In The Past", "Witch's Promises", vor allem "Aqualung" "A New Day Yesterday", "Farm On A Freeway" und "Locomotive Breath" mit reichlich Rock-Energie, spielerischer Finesse und sattem Sound zu Gehör. Insofern: eine zwiespältige, aber musikalisch stellenweise packende Show. (Martin Vögele)