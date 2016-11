Winter in Schwetzingen: Etwas harmloser Auftakt

Und Friede kehrt in unsere Häuser ein: Emilie Renard (Giulietta mit Statistenkind) bleibt am Ende trotzdem nur der Tod.

Von unserem Redaktionsmitglied

Stefan M. Dettlinger

Am schlimmsten - und absurdesten - ist die tödliche Schlusstragik im Theater, wenn sie auf Missverständnissen beruht. Auch Shakespeares Romeo widerfährt das. Er schluckt tödliches Gift, als er die tote Julia vor sich sieht. Das Dumme ist nur, dass die tote Julia nicht tot ist, sondern nur scheinbar. Noch nicht einmal im Liebes- und Triebestaumel durfte er sich mit ihr vereinen (wie Tristan und Isolde). Und als wiederum sie aus der Ohnmacht aufwacht, ist Romeo bereits am Sterben. Da hilft ihr nur noch eins: das Messer. Groteskes Ende einer unmöglichen Liebe.

Dennoch, und das macht uns im Schwetzinger Rokokotheater auch die Musik von Niccolò Antonio Zingarelli klar, hätte den Liebenden auch als Lebende keine bessere Zukunft bevorgestanden. Die Dramatik der Handlung nimmt natürlich gegen Ende zu. Aber musikalisch ist Zingarelli zu keinem Coup fähig wie etwa Verdi am Ende von "Otello" (noch so ein blöder Tod), wenn ausführlich gesanglich an unserer Seele (und Tränendrüse) gehobelt (und gedrückt) wird.

Klar, Zingarellis Werk der neapolitanischen Schule von 1796 ist rund 90 Jahre älter, trotzdem, und das ist der Punkt: Vieles wirkt etwas schematisch und in seiner Ausdrucksfähigkeit limitiert. So schnurrt "Giulietta e Romeo" ruhig vor sich hin. Schön bis sehr schön. Zu außerordentlichen Momenten kommt es hingegen kaum. Das Werk hängt - ähnlich wie die Mannheimer Schule - irgendwo zwischen Barock und Klassik, und dass Beethoven 1796 bereits seine revolutionären Sonaten op. 2 und sogar op. 7 geschrieben hat, zeigt, wie rückständig Zingarelli war.

Spielen kann man ihn freilich trotzdem, und die hier Regie führenden Nadja Loschky und Thomas Wilhelm versuchen auch vieles, um Schwächen aufzuwiegen. Aber es reicht nicht. Es wird zwar viel gefochten zwischen den Montecchi und Cappelli. Mit Degen. Auch mit Gesten und Worten. Und Thomas Zieschs Kampfchoreographien in den etwas aktualisierten historischen Kostümen von Violaine Thel hätten sich in jedem Robin-Hood-Film gut gemacht. Auf der Bühne aber wirkt das heute etwas unfreiwillig komisch. Trotzdem gelingt ein ordentlicher Abend. Immerhin. Denn handwerklich haben Loschky und Wilhelm auch vieles richtig gemacht, Auf- und Abtritte funktionieren reibungslos, und die Psychologien der Protagonisten werden auf der ebenfalls historisierenden Bühne (Daniela Kerck) ganz gut entwickelt. Aber ein echter Regieeinfall ist auch nicht dabei, das Konzept scheint zu sein, möglichst unbeschadet durch die Sache durchzukommen.

Musikalisch indes werden wir überrascht. Felice Venanzoni animiert Chor und Orchester zu einem historisch informierten, aber durchaus expressiven und weichen Sound. Streicher glänzen hell, Bläser werden edel abgedeckt. Das ist nicht übel - und hat Groove. Sängerisch indes sind nur die Liebenden stark besetzt. Zum einen ist da der zuletzt "Faust"-nominierte Counter Kangmin Justin Kim. Sein Romeo hat mühelose Höhe, sichere Koloraturen und ein für sein Fach durchaus großes Volumen, zudem mischt er farblich exzellent zwischen hellem Strahl und brustiger Wärme.

Emilie Renards Julia ist ihm eine ebenbürtige Geliebte mit Dramatik, sie klingt etwas quirliger und verpasst dem leicht revoltierenden Mädchen eine freche Note. Leider fallen die anderen recht deutlich ab. Allein Rinnat Moriah (Matilda) hält Anschluss, Zachary Wilder ist als Vater zu blass, der Gilberto von Terry Wey klingt nur punktuell überraschend gut, und Julias Verlobter Teobaldo ist bei Namwon Huh auch nicht in den allerbesten Händen.

Man kann alles auch anders herum sehen. Das Theater Heidelberg stemmt sogar solche im Grunde doch schwierigen Werke, die ja Uraufführungen gleichen, auf gutem Niveau. Das hebt das Ergebnis zwar nicht in Summe, ist aber als hohe Anerkennung für das kleine Haus gemeint, das ja gute Arbeit macht. Deswegen: ziemlich viel Beifall.