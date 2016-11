Ganes entführt auf Ladinisch ins Märchenreich

Von unserem Redaktionsmitglied

Michaela Roßner

Sie nehmen das Publikum mit ins Reich von Hexen, Prinzessinnen und verwunschenen Völkern - und das in einer Sprache, die nur rund 30 000 Menschen in der Alpenregion verstehen. Trotzdem lassen sich die Zuhörer im gut besuchten Mannheimer Capitol am Sonntagabend vom ersten Lied an in Bann ziehen. Ganes nennt sich die zauberhafte Formation, die aus den beiden Schwestern Marlene und Elisabeth Schuen sowie ihrer Cousine Maria Moling besteht. Alle drei stammen aus La Val in Südtirol. Begleitet werden sie auf der Tour von Alex Trebo an Klavier und Keyboard.

Der Name Ganes leitet sich von den Wassernixen und Feen aus der mythologischen Welt der Dolomiten ab. "An cunta che (Man erzählt, dass?...)" lautet der Titel der fünften CD übersetzt - also der klassische Anfang von Märchen und Sagen. Das Trio singt auf Ladinisch - einem romanischen Dialekt aus Norditalien. Eine sonore Männerstimme mit leichtem Schweizer Akzent spricht aus dem Off Einleitungen zu den Sagen-Stoffen, auch Frontsängerin Marlene Schuen und ihre Schwester am Hackbrett liefern immer wieder Erklärungen. Den Rest erledigt die Musik: Oft lautmalerisch zaubern die drei Südtirolerinnen, die alle mehrere Instrumente beherrschen, eingängigen Melodien, sind manchmal einlullend wie eine Meditationsmusik, dann wieder sehr mitreißend und fetzig. Man erfährt etwa von Prinzessin Dolasilla, die von sieben Pfeilen getroffen wird und stirbt, weil ihr Vater sie immer wieder in den Krieg schickt. Schaurig-schön ist auch die gruselige Geschichte vom blutigen Hexentreffen. Doch auch für Menschen, die mit Fantasy oder Sagenwelten nichts am Hut haben, ist der Abend ein Erlebnis.

Ein bisschen tragen die Stücke die Handschrift von Ganes-Förderer Hubert von Goisern, der ähnlich kreativ und ein Stück skrupellos Genres verwischt. Die Ganes-Frauen flechten Opernanklänge genauso ein wie ein kurzes Jodel-Trio. Neben dem traditionellen Hackbrett, Geige und Gitarre ist die Elektronik tonangebend. Sie entfalten eine berührende Folge immer wieder neu getakteter Stücke. Schwerelos muten sie an, anziehend und berührend. Diese Faszination ist es wohl auch, die das Publikum trotz aller Begeisterung gebannt im Capitol-Sessel hält - bis kurz vor der Zugabe eindeutig die Aufforderung von der Bühne kommt, sich doch bitte zu erheben. Dan wird richtig spürbar, wie tanzbar die gleichzeitig bodenständig und entrückte Musik der Südtirolerinnen ist. Ein Erlebnis!