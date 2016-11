Grandios: der neue Film von Clint Eastwood

Von unserem Mitarbeiter

Gebhard Hölzl

Erst kürzlich hat der inzwischen 86-jährige Clint Eastwood verlauten lassen, dass er nicht daran denke, mit dem Filmemachen aufzuhören. Das ist - in Zeiten, in denen das US-Kino primär auf donnernde Comicepen und genitalgetriebene Komödien setzt - eine gute Nachricht. Selten misslingt dem rastlosen Kalifornier, der sich 2012 mit seinem Auftritt in "Back in the Game" als Schauspieler von der Leinwand verabschiedete, als Regisseur ein Film - und selbst dann ragt dieser noch aus dem Mittelmaß heraus.

Das liegt daran, dass Eastwood ein Routinier alter Schule ist, ein Geschichtenerzähler, ein Handwerker wie John Ford oder sein Mentor Don Siegel ("Dirty Harry"). Gradlinig ist seine Art zu inszenieren, (Trick-)Technik nutzt er nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ihn interessieren seine Figuren, was sie treibt, wie sie unter Druck handeln.

Ein perfektes Beispiel hierfür ist "Sully", die wahre Geschichte von Chelsey Sullenberger, der sich am 15. Januar 2009 als Captain eines Airbus A320 zu einer Notlandung auf dem New Yorker Hudson River entschloss und so allen 155 Menschen an Bord das Leben rettete. Ein heftiger Vogelschlag hatte beide Turbinen zerstört, den Anflug auf einen der beiden nahegelegenen Flughäfen unmöglich gemacht. Nachzulesen ist das in "Man muss kein Held sein. Auf welche Werte es im Leben ankommt", Sullenbergers Buch über die Geschehnisse, das Todd Komarnicki als Vorlage für sein Drehbuch diente. Da die Story bekannt ist, konzentriert sich das Skript auf die Auswirkungen auf den Chefpiloten. Einerseits feiern ihn die Medien und die Öffentlichkeit als Helden, anderseits muss er sich vor einem Untersuchungsausschuss der Flugsicherheitsbehörde verantworten.

Doch bevor Eastwood sich seinem Protagonisten nähert, manövriert er ein Passagierflugzeug durch die Straßenschluchten von New York und lässt es an einem Wolkenkratzer zerschellen. Sofort kommen einem die Attentate vom 11. September 2001 in den Sinn - und die darauf folgenden Rettungsaktionen. Als Alptraum des Flugkapitäns erweist sich die Szene, schweißgebadet wacht er in einem Hotelzimmer, wo er auf seine Anhörung wartet, auf. Immer wieder wird der Absturz aus verschieden Perspektiven geschildert, Raum und Zeit aufgebrochen, die raffinierte Montage sorgt für zusätzliche Spannung. Von Sullenbergers Vergangenheit als Kampfflieger erfährt man, von dessen ersten Doppeldeckerflugstunden, von der langjährigen, harmonischen Ehe mit Lorraine (Laura Linney) und seinem freundschaftlichen Verhältnis zum Copiloten Jeff Skiles (Aaron Eckhart), der bedingungslos zu ihm hält.

Ein klassischer "sidekick" (also ein Begleiter der Hauptfigur) ist dieser, der patente Mann im Schatten von Sully, dem coolen Heroen. Diese Art Figur hat Eastwood selbst immer wieder verkörpert, in den Western von Sergio Leone, später dann unter eigener Regie. Maulfaule, selbstbewusste Männer, die um ihr Können wissen, nie damit prahlen, lediglich durch Taten glänzen.

Diesen Part hat hier Tom Hanks übernommen, der sympathische Jedermann, jederzeit überzeugend, ob als "Captain Phillips", als Starsymbologe Robert Langdon in den Dan-Brown-Adaptionen oder als "Der Unterhändler" in Steven Spielbergs "Bridge of Spies". Mit lässigem Understatement legt er seine Rolle an, minimalistisch und unaufgeregt. Mit wenigen Sätzen entlarvt er herzlose Bürokraten, nonchalant straft er die Computersimulationen eifriger Technokraten Lügen.

Perfekt ist die technische Umsetzung, wobei es besonders das ausgefeilte Sounddesign bei den Crash-Sequenzen zu erwähnen gilt. Eastwood hat auf altbewährte Mitarbeiter zurückgegriffen, darunter James J. Murakami ("Gran Torino") dessen tadelloses Produktionsdesign besticht, und Kameramann Tom Stern ("Sniper"), der die kalten, blauen, oft leicht diffusen Bilder verantwortete, während der Altmeister selbst den Track "Flying Home (Theme from 'Sully')" zum Soundtrack beisteuerte. Wer kann, der kann!