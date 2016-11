Mannheim: Klasse Konzert von Frida Gold

Einen kräftigen Hauch von Lana-Del-Rey-Melancholie lässt Sängerin Alina Süggeler durch das Mannheimer Capitol wehen, als sie den elegischen, auf einen langsamen Marsch-Rhythmus gebetteten Song "Burn The Boats" zum Besten gibt. "Run Run Run", ebenfalls in gemäßigtem Tempo, schwingt gleich darauf mit hohem Kopfstimmen-Refrain und einem gerüttelt Maß an Dramatik in Richtung von Sias "Chandelier" aus.

Viele Balladen im Programm

Beide Stücke stammen vom neuen, dritten Frida-Gold-Album - nach der Frontfrau der Pop-Gruppe "Alina" benannt - und geben zum Konzertbeginn die Stoßrichtung für den Abend vor: Hier, wo wir mit der Band vor zwei Jahren eine ziemlich ausgelassen betanzbare Electro-Pop-Party erlebt haben, geht es heuer vor 700 Zuschauern über weite Strecken deutlich in sich gekehrter zu.

Auch wenn "Liebe ist meine Rebellion" mit seinem "Freed From Desire"-Sample aus dem Hause der italienischen Sängerin Gala in einem Interims-Blitz alte Eurodance-Zeiten aufleben lässt, ist beim Start der "Wir sind zuhaus"-Tour zunächst ein hoher Balladen-Anteil zu verbuchen.Etwa in Gestalt der schweren Herzschlag-Nummer "6 Billionen" oder des poppigeren, zerbrechlich-zuversichtlichen Titels "Ich hab Angst". Das verletzliche Stück "Wer einmal lügt" singt Süggeler nur von Andreas "Andi" Weizel an der Akustikgitarre begleitet auf einer ins Publikum vorgelagerten Nebenbühne.

Süggeler und Weizel - Letzterer einst Student der Mannheimer Popakademie, in deren "Bandpool" die Gruppe auch 2008 aufgenommen worden war - bilden den Kern von Frida Gold; Schlagzeuger Thomas "Tommi" Holtgreve und der zweite Saitenmann Julian Cassel werden nicht mehr als Bandmitglieder aufgeführt, sondern fungieren seit vergangenem Jahr allein als Live-Musiker. Und live werden die überwiegend durchaus solide komponierten Songs von der stimmstark auftretenden Sängerin und ihren insgesamt vier Mitstreitern auch makellos präsentiert.

Nach knapp einer Stunde setzt sich Süggeler eine Perücke aufs Kurzhaar-Haupt, die frappierend nach einer Mischung aus Donald-Trump- und 80er-Jahre-Limahl-Frisur aussieht, und läutet eine Kurskorrektur ein: Mit dem impulsivem "The Time Is Always Now", der Club-Hymne "Unsere Liebe ist aus Gold", mit "Undercover" und "Zeig mir wie du tanzt" werden Energiepegel und Druck deutlich erhöht, bevor die Hit-Single "Wovon sollen wir träumen" einmal mehr den zum gemeinsamen Schwelgen einladenden Kulminationspunkt setzt.

Den Schlussakt gestalten Frida Gold mit der Ballade "Andis Song", der aktuellen Single "Langsam" und mit "Wir sind zuhaus" als finaler Zugabe wieder kontemplativer. Das heißt: So ganz fertig ist die Band auch dann noch nicht - Süggeler kündigt eine anschließende Akustik-Session in einer Bar im Mannheimer Jungbusch an. Dem lautstarken Beifall nach zu schließen, dürfte es reichlich an diesem Abend voll dort werden.