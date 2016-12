„Mo Edoga war eine Reibefläche“

Claus Boesser-Ferrari (links) und Erwin Ditzner spielen an Edogas hölzerner Himmelskugel und im Kunstverein. © Rinderspacher

Jörg-Peter Klotz

Herr Boesser-Ferrari, am 9. Dezember ehren Sie zu dritt Mo Edoga vor seiner "Himmelskugel" mit der Performance "Non Euclidia". Was ist der konkrete Anlass?

Claus Boesser-Ferrari: Erwin, Bruno und ich kannten Edoga persönlich. Wir sind fasziniert von seinem künstlerischen Werk und seinem gedanklichen Ansatz. Einen konkreten Anlass gibt es nicht - nur die Feststellung, dass fast niemand in der Stadt erkennbar auf sein Ableben eingegangen ist; was nicht sein kann!

Was glauben Sie, warum Edogas Andenken offiziell nicht so stark gewürdigt wird? Die Stadtspitze ist doch eigentlich sehr kulturaffin ...

Boesser-Ferrari: Ja, die Stadtspitze ist sehr kulturaffin, aber in dieser Position erlebe ich Oberbürgermeister Peter Kurz auch recht einsam. Edoga war natürlich künstlerisch eine Reibefläche - sein Werk ist zu wenig "kulinarisch", das kann manch einen Stadtrat leicht überfordern ...

Was wäre für Sie wünschenswert?

Boesser-Ferrari: Dass man in einer Stadt wie Mannheim mehr Leidenschaft oder zumindest Wertschätzung für diesen Künstler und seine Kunst im Nachhinein aufbrächte - vielleicht auch über persönliche Vorlieben hinweg.

Was genau wird bei Ihrer "nichteuklidianischen" Performance zu sehen und zu hören sein?

Boesser-Ferrari: Es wird an der Himmelskugel hinter dem Kunstverein zunächst eine kleine Sprache-&-Musik-Performance geben. Bruno hat eigens eine Textcollage geschaffen, die von Erwin und mir musikalisch kommentiert wird. Dann werden Erwin Ditzner und ich im Ausstellungsraum des Kunstvereins eine musikalische Verbeugung in Konzertform absondern.

Edoga war selbst studierter Naturwissenschaftler, der trotzdem organische Kunst gemacht hat. Welche Parallelen gibt es zwischen seinem Ansatz und (Ihrer) Musik?

Boesser-Ferrari: Edogas Ansatz geht weit über künstlerische oder wissenschaftliche Gedanken hinaus. Seine nichteuklidsche Idee wird für mich zum Beispiel in Wolf Biermanns "Ermutigung" auf andere Art aufgegriffen und ins Leben und den Alltag schlechthin transportiert ("... die allzu hart sind, brechen ..."). Der nichteuklidsche Gedanke ist in vielen künstlerischen Sparten versteckt. Unser musikalischer Ansatz hat auch mit verbindlicher Elastizität, Offenheit, Neugier und dem Ausleben von Gegenwart zu tun.

Wie ist darüber hinaus der persönliche Bezug von Ihnen und Ihren beiden Mitstreitern zu Edoga?

Boesser-Ferrari: Erwin und Bruno sind wohl regelmäßig zu seinen Werken gepilgert und standen im Austausch mit ihm. Ich habe Edoga durch Edelgard Seitz, die damals viele Künstler unterschiedlicher Disziplinen zusammengebracht hat, kennengelernt und immer wieder Anregungen für meine musikalische Arbeit gefunden.

Wie stehen Sie zu der heiß diskutierten Frage, ob in den natürlichen Verfallsprozess von Edogas Schwemmholz-Plastik eingegriffen werden soll?

Boesser-Ferrari: Dieser Verfall ist mit ein Prinzip seiner Kunst (und Lebensprinzip). Das müßte man aushalten, ohne einzugreifen - und darin besteht auch die letzte Chance einer nachträglichen Wertschätzung.

Man mag es kaum glauben: Aber zwei so präsente Musiker wie Sie und Ditzner haben vorher kaum einmal zusammengespielt. Wie kamen Sie jetzt zueinander und wie lief die musikalische Kommunikation?

Boesser-Ferrari: Erwin kenne ich seit gefühlten 100 Jahren, aber erst die gemeinsame Edoga-Idee hat uns zu diesem musikalischen Abenteuer vereint. Wir haben vor mehr als einem Jahr darüber gesprochen und Martin Stadter, der Leiter des Kunstvereins, hat uns ernst genommen, Sponsoren besorgt und das Ganze unterstützt. Mit Erwin muss ich nicht über die Musik reden, mit ihm komme ich wortlos zusammen - ein Privileg.

Rudij Bergmann filmt Ihre Performance. Was soll mit der Aufzeichnung passieren?

Boesser-Ferrari: Ich kenne Rudij Bergmanns Arbeiten schon lange und finde spannend, dass er in diesem Fall mit dem Handy filmt. Was damit passiert ist offen ...