„Parsifal ist ein einzigartiges Dokument“

Herr Puhlmann, 2017 wird das sanierungsreife Nationaltheater 60 - und mit ihm die sanierungsreife Parsifal-Inszenierung von Hans Schüler. Sagen Sie jetzt: Das ist Kunst und muss endlich saniert werden. Oder: Das war Kunst und muss jetzt Neuem Platz machen?

Albrecht Puhlmann: Ganz eindeutig: Das ist ein Dokument Mannheimer Theatergeschichte und muss erhalten und gepflegt werden.

Heißt das im Umkehrschluss: Es wird nie wieder einen neuen "Parsifal" am Nationaltheater geben?

Puhlmann: (lacht): Man soll nie nie sagen - aber in meiner Zeit, denke ich, wird es keine Neuinszenierung von "Parsifal" geben.

Okay, dann ist davon auszugehen, dass der "Parsifal" weiterhin zweimal im Jahr gespielt wird. Zuletzt wurde die alte "Fledermaus" saniert, weil sie fast auseinanderfiel. Wann ist "Parsifal" fällig?

Puhlmann: Das ist genau der Punkt: Wir müssen sicherstellen, dass der "Parsifal"-Hügel nicht irgendwann so weit marode ist, dass er nachgibt. Auch die Bodenbeläge sind zu renovieren und die Projektion zu sichern. Deshalb sind wir dem Wagner-Verband und Monika Kulczinski sehr dankbar, dass sie bei der Sanierung des "Parsifal" mit der Gala helfen. Darüber hinaus sollen Spenden gesammelt werden. Das ist im 60. Jahr der Inszenierung - die Premiere war ja am 14. April 1957, also dem Jahr der Eröffnung des Weberbaus am Goetheplatz - eine sehr schöne Geste, um die Kultinszenierung, die sie mittlerweile ist, gebührend zu feiern.

Mit wie viel Kosten rechnen Sie?

Puhlmann: 25 bis 30 000 Euro.

Geht es Ihnen auch so, dass Sie auf solche Produktionen mit Wehmut blicken? Immerhin wird es wohl nicht einmal die prominenteste Inszenierung unserer Tage so weit bringen, dass Sie auch nur 20 Jahre lang gespielt wird...

Puhlmann: Wehmütig nicht. Dann würde man verkennen, dass Theater insgesamt etwas sehr Kurzlebiges ist - mit wenigen Ausnahmen. Den Zeittunnel wünschen wir uns natürlich bezogen auf die Oper trotzdem. Bei mir ist es immer die Frage: Wie hat es denn eigentlich geklungen bei einer Brahms-Uraufführung in Meiningen? Wie sah eine Händel-Aufführung in London um 1720 aus?

Man wäre gern dabei gewesen...

Puhlmann: ...absolut. Zu gerne wäre ich natürlich dabei gewesen bei der "Lohengrin"-Uraufführung in Weimar durch Franz Liszt. Hier nun, beim "Parsifal" in all seiner schlichten Größe und edlen Einfalt, erleben wir ein einzigartiges Dokument des in den 50er Jahren mächtig angesagten Neu-Bayreuther Inszenierungsstils, den wir sonst nur von Fotos kennen, in jedem Jahr wieder neu lebendig werden. Was heutige Opernaufführungen betrifft, da bin ich mir nicht so sicher, ob nicht "Inszenierungs-Klassiker" weiterhin entstehen können. Achim Freyer mit seiner universellen Kunst fern jeder modischen Aktualisierung wäre für mich so ein Kandidat für den Parnass zeitloser Modernität... Einige Aufführungen von Herbert Wernicke wirken auch frisch wie am ersten Tag.

Macht Ihnen die Entwicklung keine Angst, dass es immer weniger zeitgenössische Werke ins Repertoire schaffen - der letzte große Klassiker war ja "Turandot" - und wir dann anfangen, uralte Bühnenbilder zu restaurieren?

Puhlmann: Angst, nein! Aber Sie sprechen eine große Herausforderung und zentrale Fragestellung an, denen wir Opernmacher uns stellen müssen. Wir können heute nicht mehr von Fortschritt sowohl in Bezug auf Inszenierungsstile als auch in Bezug auf Kompositionstechniken sprechen. Was macht denn eine Aufführung aktuell und modern? Was lässt sie ebenso rasch altern?

Betrifft das auch das heutige Komponieren?

Puhlmann: Ja, seit Adornos Diktum altert die Neue Musik vor sich hin. Fragen wir also offen und provokativ: Was lässt sie wieder jung aussehen? Und da denke ich, dass als ein Beispiel Popmusik zur Überwindung der Stagnation beitragen kann. Das heißt nicht, dass es in Mannheim in den nächsten Jahren kein Nebeneinander von zeitgenössischem Komponieren à la Czernowin oder Hölzsky geben wird neben der Suche nach anderen zeitgemäßen Ausdrucksformen. Aber dass Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, zeigt doch, dass man Pop, literarisch und musikalisch als Einheit betrachtet, ja, als eine der entscheidenden Strömungen des 20. Jahrhunderts sehen muss, und dass wir dringend diesen vorgegebenen Resonanzraum für eine zeitgenössische Oper aufnehmen und produktiv machen sollten. Dem werden wir uns in Mannheim jedenfalls nicht verschließen - im Interesse einer vitalen und quicklebendigen Oper. (Stefan M. Dettlinger)