Mannheim: KKO mit brillanten Flötentönen

Es ist noch gar nicht so lange her, da kannte man die Sopran-Blockflöte vor allem als Anfänger-Instrument, an dem zur Weihnachtszeit für die Oma gern auch "Stille Nacht" geblasen wurde. Kaum zu glauben, dass es wirklich dasselbe Instrument ist, auf dem Maurice Steger beimKonzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) Flötenkonzerte von Antonio Vivaldi und Arcangelo Corelli spielte.

Unter seinen Fingern ist die Blockflöte in ihren verschiedenen Ausführungen (Steger hatte Piccolo-Flöte, Sopran- und Alt-Flöte mitgebracht) ein absolut vollwertiges Mitglied der Instrumenten-Familie und in dieser Vollendung bestimmt nicht leichter zu handhaben als ein Klavier oder eine Geige.

Staunen erregte im Mannheimer Schloss seine unglaubliche Verzierungstechnik in den ohnehin schon aberwitzig schnell genommenen Ecksätzen. Dass er da, zumal auf der Piccolo-Flöte, auf der es kaum genügend Platz für seine Finger gibt, mit eben diesen Fingern nicht durcheinander kam, ist ein kleines Wunder an Körperbeherrschung.

In Corellis F-Dur-Flötenkonzert lieferte sich Steger ein amüsantes Wettrennen mit offenem Ausgang mit dem begleitenden Cellisten des KKO. Liebe flötespielende Kinder, hört euch diesen Flötisten an, und ihr werdet vor Ehrfurcht vor dem vielleicht ungeliebten Instrument erstarren!

Das KKO unter seinem Chefdirigenten Johannes Schlaefli entledigte sich der Begleitaufgaben bei den drei Flötenkonzerten routiniert, wenn auch nicht immer ganz präzise, so wenig wie bei Ignaz Holzbauers einleitender Sinfonie d-Moll. Ein wenig überrascht das schon, Holzbauer zählt zur Mannheimer Schule, seine Werke gehören zum Kernrepertoire des KKO.

Deutlich besser gelang dem Orchester die Wiedergabe von Leo Janáceks Suite für Streichorchester. Das KKO ist ein reines Streichorchester, es gibt nicht sehr viele Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert für diese Besetzung. Eigentlich schade, denn hier konnten die Musiker besonders in den langsamen Sätzen dieser Suite zeigen, wie viel romantisches Ausdruckspotenzial in ihnen steckt. (host)