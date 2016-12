Mannheimer Philharmoniker glänzen im Rosengarten

Tastenzauberer: Moritz Winkelmann, Foto von 2015. © Dan Hannen

Von unserem Mitarbeiter

Hans-Günter Fischer

Pianisten müssen langsam anfangen, zu üben: für das große Jubiläumsjahr 2020. Beethovens 250. Geburtstag. Klar, um seinen Nachruhm musste man sich niemals Sorgen machen. Aber eine ganze Weile schien es so, als ob ihm junge Pianisten eher aus dem Weg zu gehen suchten. Moritz Winkelmann hat nie dazu gehört.

Der an der Mannheimer Musikhochschule und danach in Baltimore beim legendären Leon Fleisher ausgebildete Solist gewann sogar 2015 beim nach Beethoven benannten Wettbewerb in Bonn zwar nicht den ersten, aber immerhin den dritten Preis. Er forscht nach eigenem Bekunden nach dem Kern der von ihm ausgewählten Werke.

Und der ist in Beethovens drittem Klavierkonzert, das er in Mannheim spielt, ein eher harter. Weil der Pianist, von Fortschritten im Instrumentenbau begünstigt, hier zum ersten Mal das Sinfonieorchester zum Duell herausfordert. Und dieses neue Selbstverständnis ist auch noch bei Winkelmann zu spüren, nicht nur in der Schlusswendung des ersten Satzes, die er schnörkellos "verwandelt". Fast wie einen Satzball. Das finale Rondo absolviert er delikat, mit hochsensiblen Fingerspitzen; doch das Sprunghafte, leicht Schroffe, eine Eigenheit von Beethoven als Komponist (und Mensch), dringt immer durch.

Die Videotechnik, die bei den Konzerten der Mannheimer Philharmoniker im Musensaal des Rosengartens installiert ist, lässt uns auf zwei Leinwänden dem Pianisten auf die Finger schauen. Jede Satzbezeichnung Beethovens wird eingeblendet. Aber nicht die Zugabe: Es handelt sich um eine der sechs Bagatellen Opus 126, und auch hier haben die Triller Winkelmanns viel Kraft.

Die Philharmoniker haben sich unter Boian Videnoff fürs erste Geigenpult eine bewährte Kraft geholt: Luitgard Mayer Aebi ist schon lange im Biel-Solothurner Sinfonieorchester tätig. Doch ansonsten sind die Philharmoniker so jung und frisch wie immer, mag in Elgars Streicherserenade dadurch auch die süße Wehmut der Musik ein wenig in den Hintergrund geraten. Hauptwerk des Konzerts ist Mozarts späte g-Moll-Sinfonie, und deren manchmal dunkle Energien weiß der Dirigent mit seinen Youngstern ungefiltert zu entfachen. Bei erfreulich gutem Spielniveau ist zwar nicht jede Einzelheit erfasst. Aber die große Linie stimmt und überzeugt.