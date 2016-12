Hercules auf Himmelfahrt

Es ist nicht zu fassen! Hercules kriegt die schöne Frau einfach nicht ins Bett. Er, der starke, treue und potente Gatte, der Titan, Beschützer und Zeus-Sohn, dem sonst alles gelingt, holt sich eine Abfuhr bei Dejanira, läuft täppisch im Nachthemd zwischen Ehebett und Ratlosigkeit hin und her und schwingt buchstäblich die Keule. Obwohl: Hier ist sie vielmehr als das, ist Keule gewordene Manneskraft, und als die immer drängender wird, singt die Ehefrau auch noch im spöttischen Stakkato eines giftigen B-Dur-Gezickes: "Resign thy club and lion's poils, and fly from war to female toils", also "Leg' ab die Keul' und Löwenhaut und flieh vom Kampf zu Weibertand", kurz: Lass stecken und hau ab!

Das ist richtig gut gemacht im Nationaltheater Mannheim. Und Mary-Ellen Nesi singt hier wunderbar, lässt eifersüchtig die Farben strömen, blendet sie auf, lässt sie explodieren, charakterisiert also stark und hat die Sechzehntelkoloraturen zudem voll im Griff. Zusammen mit dem weit weniger wendiger singenden Hercules (Thomas Berau) und dem überaus vital und stilgerecht aufspielenden Orchester unter Bernhard Forck gelingt dem britischen Regisseur Nigel Lowery hier das, wofür er immer stand und wir ihn liebten: die Kunst, uns leichtfüßig und spielerisch die Polarität von Schein und Sein, von Tragik und Komik, von Kunst und Leben vor Augen zu führen.

Trotzdem ist es hier zu wenig. In der zweiten Opernpremiere unter Intendant Albrecht Puhlmann, seit langem ein Weggefährte Lowerys, sind solche Momente nämlich viel zu selten. Lowery, der nicht nur Regie führt, sondern, wie meist, auch für die Ausstattung verantwortlich zeichnet, verlegt Sophokles' mythischen Stoff ins dunkle Mittelalter des 14. Jahrhunderts, weil, wie er sagt, da der Kult um Hercules begann - nicht zuletzt Boccaccio griff ihn ja 1361 auch auf.

Bein Wahnsinnigwerden zusehen

"Na und!", möchte man rufen, nachdem man sieht, was am Goetheplatz entstand. Denn das finstere gotische Sperrholz- und Pappmaché-Theater, das Lowery uns präsentiert, scheint gar keine Rolle zu spielen. Kein Hundertjähriger Krieg. Keine religiösen Symbole. Keine Jeanne d'Arc. Die mittelalterliche Gesellschaft trägt null bei zur Problembeschreibung. Sie ist leere Hülle.

Vielmehr glaubt Lowery wohl, dass diese Kulissen mit den gotischen Sakralbögen, den Burgzinnen und teils geschmacklosen Kostümen (vor allem des senfgelben Hercules-Sohnes Hyllus) am wenigsten ablenken vom inneren Drama, von der psychologischen Tragödie, die sich hier vollzieht. So sehen wir also in zunehmend finster und surrealistisch werdenden Bildern, die auch von Jan van Eick oder Albrecht Dürer stammen könnten, der eifersüchtigen Dejanira beim Verückt- und Wahnsinnigwerden zu, ohne dass dies mit dem Ort zu tun hätte. Kulissen, Kostüme, das Pferd, mit dem Hercules die Bühne betritt - sie sind so verzichtbar wie die Rakete, mit der er am Ende zum Ruhmgesang des exzellenten Chores (Dani Juris) in den Olymp fährt - okay, immerhin ein gelungener Gag.

Ist das eine ästhetisch rückwärtsgewandte Art modernen Regietheaters? Nein, weil Lowery rein werkimmanent inszeniert. Und dass der Abend immerhin nie langweilig wird (und das passiert bei Händel durchaus), ist immerhin ein kleines Wunder. Die Psychologien vor allem Dejaniras und ihrer Kontrahentin Iole werden (auch dank der genialen Musik) zunehmend plastischer und eindringlicher. Personenführung, Psychologie und Bewegung-Werdung der Händel'schen Musik - sie sind handwerklich ziemlich gut gemacht.

Und dann erleben wir einen musikalisch sehr erfrischenden Abend. Neben Nesis ergreifender Dejanira hat - wieder einmal - Eunju Kwon einen großen Abend. Ihre Iole hat Kultur, Schönheit und eine virtuose Quirligkeit, die selbst die schnellen Triolen in "Banish love from thy breast" glasklar hervorbringt. Mithalten kann da, neben Nesi, gerade noch Ludovica Bello als warmtimbrierter Diener Lichas. Auch die Männer haben die stimmliche Schönheit. Thomas Berau ist ein stattlicher Hercules mit dramatischer Verve. Aber seine Stimme ist für die Koloraturen genauso zu schwer wie die von David Lee zu unbeweglich ist. Die leidenschaftliche Siciliana (II, 4) gelingt ihm beseelt und rührend, in der g-Moll-Arie "Where congeal'd the northern streams" muss er vor den schnellen Sechzenhntelketten hörbar kapitulieren. Die anderen (Philipp Alexander Mehr, Gudrun Hermanns, Kjungrak Jeong) machen ihre Sache gut

Einer der Gipfel ist das "Jealousy! Infernal Pest", in dem Chor und Orchester auf der Höhe gestalterischen Könnens sind: Bei den plastisch-expressiven Felsformungen im tiefen e-Moll treiben Schauer den Rücken hinunter. Forck ist überhaupt ein Held des Abends. Wer hätte gedacht, dass das NTO uns mit einem so schwierigen Händel so authentisch, stilsicher, nuancenreich, virtuos und swingend aus dem (erhöhten) Graben überwältigt! Und dass Dejanira bei solchen Klängen Hercules widersteht - es bleibt ein (weibliches) Rätsel. (dms)