Mannheimer Ex-Stadträtin schreibt Krimi

In der Praxis von Monika Klein klingelt das Telefon. Am anderen Ende ist Luise Rinnstein. So beginnt eine Geschichte zwischen der Therapeutin und der alten Dame. Jacob Rinnstein, ehemaliger Inhaber eines Schuhgeschäftes und Kunstmäzen, ist verschwunden. Da die Polizei die Sorgen der mehr als 80 Jahre alten Ehefrau nicht ernst nimmt, will Luise Rinnstein die Psychologin Klein auf detektivische Suche schicken.

Wer sich nun eine Kriminalgeschichte erhofft, den führt die Autorin Ulrike Thomas auf eine andere Spur. "Der fehlende Mann" ist ein Roman, der mehr bietet als die Fahndung nach dem Herrn. Die Autorin, promovierte Psychologin und Ex-Grünen-Stadträtin in Mannheim, lenkt ihren Blick auf die Rolle der Frauen. Und wie klug sich Luise Rinnstein aus der anerzogenen Lebensstellung befreit, ist am überraschend launigen Ende zu erfahren.

Viel Lokalkolorit

Aber Monika Klein hat ebenso Probleme. Nicht nur, dass sie sich über die großstädtische Anonymität wundert, in der ein Mensch "verschwinden" kann, auch sie selbst nimmt weder ihre Person noch das enge soziale Umfeld ernsthaft wahr. Der Therapeutin wird bewusst, dass ihr Lebensgefährte Albert geradeso zum Wohnungsinhalt gehört wie sie selbst. Doch die 50-Jährige sucht erst nach Lösungen, als Albert sich zu entziehen und zu "fehlen" droht.

Mit ihm als Stadtrat und dem schmalen Handlungsstrang, dass Jacob Rinnstein sich als Mannheimer Kunstmäzen einen Namen machen will, schiebt die Autorin Lokalkolorit ein. Ironisch blickt sie nicht nur auf die Arbeit des Rats, auch auf Kollegen im medizinischen Bereich, die Medien oder auf gesellschaftliche Belange, die die Ich-Erzählerin Monika Klein in Wallung bringen. Das mag polarisieren. Aber wer darüber hinwegschaut, wird sich vom flotten Erzählstil gewinnen lassen. (köst)

"Der fehlende Mann." Books on Demand, 208 S., 10 Euro.